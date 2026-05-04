Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Начало: Ул. Батурина, д. 6/40 или по договоренности за доп...
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Начало: Площадь Революции, Ленинский район, городской окру...
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Дома-метафоры, авангард и тайны ивановских невест
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Спасибо за интересный рассказ о городе. Очень быстро полетели 2 часа.
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И
Спасибо большое экскурсоводу за интересный рассказ о городе. Все было четко.
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А
Приезжали в Иваново на выходные. Очень понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Рассказывает очень интересно и неутомительно. Очень удобно, что экскурсия автомобильная с остановками. Плохая погода - не помеха! Посмотрели весь город) однозначно, рекомендуем!!!
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И
Это была очень познавательная, замечательная экскурсия. Когда мы планировали поехать в Иваново, многие спрашивали: А что там делать, что смотреть?
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А
Понравился формат экскурсии на автомобиле с остановками в интересных местах. Спасибо Александру за обзорную экскурсию по г. Иваново
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Ч
Экскурсия отличная. Очень понравилось.
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Л
Я предполагала, что не все знаю про свой родной город и очень рада, что воспользовалась этой экскурсией, которую заказала для
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С
Я предполагала, что не все знаю про свой родной город и очень рада, что воспользовалась этой экскурсией, которую заказала для
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О
Так как достопримечательности не сосредоточены в одном месте, то автомобильная экскурсия очень удобна. Также есть возможность посмотреть больше в новом городе. РАссказ интересный, не утомительный, Александр подсказал про интересующие нас объекты
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Е
Александр замечательно провёл экскурсию с учётом наших пожеланий, очень довольны и благодарны!
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Всего 86 отзывов в Иваново в категории "Золотое кольцо"
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Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Золотое кольцо»
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