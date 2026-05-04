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Путешествие по Золотому кольцу из Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Золотое кольцо» в Иваново, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
На машине
2 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Начало: Ул. Батурина, д. 6/40 или по договоренности за доп...
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Пешая
1 час
14 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Иваново
Начало: Площадь Революции, Ленинский район, городской окру...
Расписание: Суббота и воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00.
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Дома-метафоры, авангард и тайны ивановских невест
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3500 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Н
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Спасибо за интересный рассказ о городе. Очень быстро полетели 2 часа.
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И
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Спасибо большое экскурсоводу за интересный рассказ о городе. Все было четко.
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А
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Приезжали в Иваново на выходные. Очень понравилась экскурсия в сопровождении Александра. Рассказывает очень интересно и неутомительно. Очень удобно, что экскурсия автомобильная с остановками. Плохая погода - не помеха! Посмотрели весь город) однозначно, рекомендуем!!!
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И
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Это была очень познавательная, замечательная экскурсия. Когда мы планировали поехать в Иваново, многие спрашивали: А что там делать, что смотреть?
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Теперь мы всем советуем обязательно посетить Иваново и планируем сами вернуться для более подробного ознакомления с городом в сопровождении Александра. С самого начала экскурсии стало понятно, что проводит ее профессионал. Знакомство с городом было очень правильно выстроено, информация подавалась интересная, было ощущение, что Александр сам любит свой город. Планируем обязательно посетить музей Пожарной охраны, который проезжали. Большое спасибо нашему экскурсоводу, очень рады, что не ошиблись с выбором!

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А
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Понравился формат экскурсии на автомобиле с остановками в интересных местах. Спасибо Александру за обзорную экскурсию по г. Иваново
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Ч
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Экскурсия отличная. Очень понравилось.
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Л
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Я предполагала, что не все знаю про свой родной город и очень рада, что воспользовалась этой экскурсией, которую заказала для
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своих подруг из Вологды. Это был правильный выбор, така как погода была дождливая. Очень удобно было ездить на машине. Александру большое спасибо за полезную информацию, донесенную до нас с любовью к городу Иванову и с юмором. Получили большое удовольствие. Гости остались довольны.

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С
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Я предполагала, что не все знаю про свой родной город и очень рада, что воспользовалась этой экскурсией, которую заказала для
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своих подруг из Вологды. Это был правильный выбор, така как погода была дождливая. Очень удобно было ездить на машине. Александру большое спасибо за полезную информацию, донесенную до нас с любовью к городу Иванову и с юмором. Получили большое удовольствие. Гости остались довольны.

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О
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Так как достопримечательности не сосредоточены в одном месте, то автомобильная экскурсия очень удобна. Также есть возможность посмотреть больше в новом городе. РАссказ интересный, не утомительный, Александр подсказал про интересующие нас объекты
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Е
Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»
Александр замечательно провёл экскурсию с учётом наших пожеланий, очень довольны и благодарны!
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Всего 86 отзывов в Иваново в категории "Золотое кольцо"

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Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Золотое кольцо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная автомобильная экскурсия «Иваново: в поисках прошлого и настоящего»;
  2. Добро пожаловать в Иваново;
  3. Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи.
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Площадь Революции;
  2. Дом-корабль;
  3. Дом-птица;
  4. Дом Советов;
  5. Введенский женский монастырь;
  6. Музей первого совета;
  7. Музей ивановского ситца;
  8. Плёс;
  9. Плес;
  10. Дом-подкова.
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2026
Сейчас в Иваново в категории "Золотое кольцо" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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