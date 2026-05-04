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Теперь мы всем советуем обязательно посетить Иваново и планируем сами вернуться для более подробного ознакомления с городом в сопровождении Александра. С самого начала экскурсии стало понятно, что проводит ее профессионал. Знакомство с городом было очень правильно выстроено, информация подавалась интересная, было ощущение, что Александр сам любит свой город. Планируем обязательно посетить музей Пожарной охраны, который проезжали. Большое спасибо нашему экскурсоводу, очень рады, что не ошиблись с выбором!