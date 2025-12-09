Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
«Под конец дня вы посетите сказочный природный парк, где в распоряжении любителей экстрима будут местные развлечения»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 дек в 08:00
3700 ₽ за человека
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
«Заглянете в Цветочный парк, оцените величественную мечеть «Сердце Чечни», подниметесь на смотровую площадку 30-этажного небоскрёба и насладитесь панорамой города с высоты»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 дек в 07:15
2950 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь из Избербаша
Индивидуальная экскурсия по Дербенту с посещением крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана Лунь. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Коньячный комбинат, два винных завода и сам Дербент из Избербаша (14+)
Побывать на производстве горячительного напитка и на винодельнях + увидеть достопримечательности
«Парк имени Низами Гянджеви с маяком из списка наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
13 500 ₽
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
