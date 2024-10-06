Индивидуальная
до 1 чел.
Дербент и Самурский лес: путешествие по сокровищам Дагестана
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией в Дербент и Самурский лес. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 8:00 09:00 10:00 11:00 12:00
Завтра в 08:00
11 апр в 08:00
14 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Приглашаем на незабываемое путешествие по живописным местам Дагестана, где вас ждут удивительные природные красоты
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 07:30
11 апр в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
11 апр в 07:30
15 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Исторический Дербент и экраноплан «Лунь»: путешествие из Избербаша
Погрузитесь в многовековую историю Дербента и уникальность экраноплана «Лунь» в индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
11 апр в 07:00
15 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
Завтра в 07:15
12 апр в 07:15
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Славный Гоор и Карадахская теснина из Избербаша
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Дагестана. Славный Гоор и Карадахская теснина ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Поездки проходят каждый день в удобное для вас время выезда с 7 утра до 10 утра
Завтра в 07:00
11 апр в 07:00
17 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина6 октября 2024Я в восторге. У нас был гид Керим. Если выбирать гида только к нему. Внимательный, знает много, рассказывает по дело, ничего лишнего. Стиль вождения аккуратный. .
- ИИрина30 августа 2024Здравствуйте. Ездили на экскурсию Дербент и самарский лес. Экскурсию проводил гид Керим. Все очень понравилось.
- ААнатолий7 августа 2024Спасибо большое Магомед у за экскурсию всё супер,гид на высшем уровне.
- ООльга24 июля 2024Нам очень понравилась поездка. Весь день мы провели в горах. Красота гор и Салтинского водопада оставили кучу эмоций и воспоминаний
- ННаталия12 сентября 2023Спасибо огромное Kochevnik Travel! Несмотря на погодные условия, экскурсия в сопровождение гида Тажудина прошла великолепно! Получили массу приятных впечатлений. Организация и программа экскурсии на высоте!)
- ААнтон7 апреля 2023Главное что хочу сказать Хабиб - просто классный гид, экскурсия с ним была интересной и комфортной. А по существу экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Старый город Дербента»
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