К Кристина Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка Я в восторге. У нас был гид Керим. Если выбирать гида только к нему. Внимательный, знает много, рассказывает по дело, ничего лишнего. Стиль вождения аккуратный. .

И Ирина Дербент и Самурский лес Здравствуйте. Ездили на экскурсию Дербент и самарский лес. Экскурсию проводил гид Керим. Все очень понравилось.

А Анатолий Сулакский каньон и бархан Сарыкум - индивидуальная поездка Спасибо большое Магомед у за экскурсию всё супер,гид на высшем уровне.

О Ольга Очаровательный Гуниб и Салтинский водопад из Избербаша Нам очень понравилась поездка. Весь день мы провели в горах. Красота гор и Салтинского водопада оставили кучу эмоций и воспоминаний

Н Наталия Исторический Дербент и «Лунь» из Избербаша Спасибо огромное Kochevnik Travel! Несмотря на погодные условия, экскурсия в сопровождение гида Тажудина прошла великолепно! Получили массу приятных впечатлений. Организация и программа экскурсии на высоте!)