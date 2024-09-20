Групповая
до 19 чел.
В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено) из Избербаша
Побывать в горах, где вас ждут не только прекрасные пейзажи, но и исторические места
Начало: Ул. советская 25
«Природный парк «Верхний Гуниб»»
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:10
Завтра в 07:10
9 мая в 07:10
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«После, конечно же, мы продолжим свой путь к не менее известному месту — Гуниб»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
7 мая в 07:30
17 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, Остановка №1. Южный выезд из города
«Село Гуниб Гуниб — это аварский аул, который имеет огромное значение для всего Дагестана»
Расписание: Пн, вт, чт в 8:00
8 мая в 08:00
12 мая в 08:00
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Советская, 25
«Исследуйте лучшие достопримечательности горного Дагестана в увлекательном туре к высокогорному аулу Гуниб»
Расписание: Еженедельно
7 мая в 07:15
9 мая в 07:15
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
«Мы отправимся в село Гуниб — «дагестанскую Швейцарию», где когда-то произошли важнейшие события Кавказской войны»
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Завтра в 09:00
7 мая в 09:00
12 000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная: Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
«Гуниб — это аварский аул, который имеет огромное значение для всего Дагестана»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
7 мая в 08:00
23 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Избербаша
Начало: Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
«Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по одному из самых уникальных и исторически значимых мест Дагестана – живописному аулу Гуниб и его окрестностям»
Расписание: Каждый понедельник и четверг в 07:30
8 мая в 07:30
12 мая в 07:30
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААНДРЕЙ20 сентября 2024Особая благодарность Кавказ-туру. При наличии всего лишь 4-х экскурсантов групповая экскурсия всё же была проведена. Локации - божественно хороши! Гиду Надиму пожелаю немножко поднабраться опыта и будет высший класс.
- ДДемидова6 сентября 2024Благодарю замечательную команду… гид Ахат и водитель Камал очень хорошо провели экскурсию. Информативно, весело и душевно. Организованно, безопасно и накормили очень вкусным обедом.
- ООльга24 июля 2024Нам очень понравилась поездка. Весь день мы провели в горах. Красота гор и Салтинского водопада оставили кучу эмоций и воспоминаний
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Гуниб»
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