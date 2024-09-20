А АНДРЕЙ В Гуниб и Карадахскую теснину - с групповой экскурсией (всё включено) из Избербаша Особая благодарность Кавказ-туру. При наличии всего лишь 4-х экскурсантов групповая экскурсия всё же была проведена. Локации - божественно хороши! Гиду Надиму пожелаю немножко поднабраться опыта и будет высший класс.

Д Демидова Гуниб и Салтинское ущелье из Избербаша Благодарю замечательную команду… гид Ахат и водитель Камал очень хорошо провели экскурсию. Информативно, весело и душевно. Организованно, безопасно и накормили очень вкусным обедом.