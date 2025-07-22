Ходить не очень много, но если спускаться к водопаду в Матласе, то нужно будет идти по ступеням. В Каменной чаще очень грязно и скользко. Если поедете, лучше подобрать удобную не скользкую обувь. Теперь об организации: туроператор А-Я тур организовал экскурсию на высшем уровне. Гид Мурад замечательный, все расскажет, покажет, везде проводит. Н

Водитель замечательный, супер профессионал. Прекрасный обед, очень вкусно и много. Спасибо большое всем организаторам экскурсии. Если ещё раз приеду в Дагестан, то буду бронировать экскурсии только этого туроператора.