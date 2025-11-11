Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправляемся за пределы городов, туда, где спрятаны природные богатства Дагестана.



Прокатимся на катере по бирюзовой реке Сулак, поднимемся на смотровые площадки Сулакского каньона и пройдем по навесному мосту к комплексу пещер «Нохъо». А в завершении экскурсии заглянем на форелевое хозяйство попробовать местную продукцию.

Описание экскурсии По природным красотам Дагестана Невероятные виды Сулакского каньона открываются уже при спуске на джипах в самое низовье, к реке Сулак. Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал. Далее вас ждет прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли и посещение комплекса пещер «Нохъо», увидеть которые можно, только пройдя по навесному мосту над рекой. Для вас мы подготовили максимально интересную программу с посещением форелевого хозяйства, где вы сможете попробовать местную продукцию. Важная информация Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

