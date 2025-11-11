Мы отправляемся за пределы городов, туда, где спрятаны природные богатства Дагестана.
Прокатимся на катере по бирюзовой реке Сулак, поднимемся на смотровые площадки Сулакского каньона и пройдем по навесному мосту к комплексу пещер «Нохъо». А в завершении экскурсии заглянем на форелевое хозяйство попробовать местную продукцию.
Прокатимся на катере по бирюзовой реке Сулак, поднимемся на смотровые площадки Сулакского каньона и пройдем по навесному мосту к комплексу пещер «Нохъо». А в завершении экскурсии заглянем на форелевое хозяйство попробовать местную продукцию.
Описание экскурсииПо природным красотам Дагестана Невероятные виды Сулакского каньона открываются уже при спуске на джипах в самое низовье, к реке Сулак. Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал. Далее вас ждет прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли и посещение комплекса пещер «Нохъо», увидеть которые можно, только пройдя по навесному мосту над рекой. Для вас мы подготовили максимально интересную программу с посещением форелевого хозяйства, где вы сможете попробовать местную продукцию. Важная информация Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Посёлок Дубки
- Смотровые площадки на Сулакский каньон
- С. Зубутли
- Бархан Сарыкум
- Форелевое хозяйство
- Подвесной мост и пещера Нохъо
Что включено
- Комфортабельный транспорт
- Сопровождение гидом
- Обед
- Джиппинг до места прогулки на катере и обратно
Что не входит в цену
- Сувениры
- Посещение подвесного моста и пещеры (500 руб., 700 руб. в выходные)
Место начала и завершения?
Г. Избербаш улица У.Д. Буйнакского, уч1
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Избербаша
Похожие экскурсии из Избербаша
Водная прогулка
Сулакский каньон, катание на катере и бархан Сарыкум и Пещера Нохъо
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
Расписание: Ежедневно
11 ноя в 07:10
12 ноя в 07:10
3700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Избербаша - к природным чудесам Сулакского каньона
Побывать в 3 природных локациях за 1 день: у каньона, на водохранилище и в пещере
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
2900 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Легендарный Сулакский каньон
Начало: Город Избербаш (офис Сбербанка), ул. Буйнакского, ...
Расписание: Ежедневно, начало в 7:30/8:00
Завтра в 07:30
11 ноя в 07:30
3900 ₽ за человека