Водная прогулка
Лучший выборСулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша: Премиум-экскурсия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по самым живописным уголкам Дагестана. Откройте для себя красоту Сулакского каньона и бархана Сарыкум
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, 151
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:10
7 июл в 07:10
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Джиппинг по Сулакскому каньону
Погрузитесь в удивительное путешествие по Дагестану: Сулакский каньон, бархан Сары-кум и пещера «Нохъо» ждут вас! Катание на катере и дегустация форели
Начало: Г. Избербаш улица У.Д. Буйнакского, уч1
«Далее вас ждет прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли и посещение комплекса пещер «Нохъо», увидеть которые можно, только пройдя по навесному мосту над рекой»
Завтра в 07:00
7 июл в 07:00
5300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Погрузитесь в мир удивительных природных чудес: Сулакский каньон, Бархан Сарыкум и пещеры Нохъо. Незабываемые виды и эмоции гарантированы
Начало: Водитель заедет за вами
«Обед Вас ждет знакомство с национальной кухней Дагестана Пещеры Нохъо и подвесной мост Комплекс пещер, пройдя которые вы окажетесь у подвесного моста на высоте 60 метров над протекающей по дну каньона рекой Сулак»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
20 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 июня 2025Отличная экскурсия, познакомились с красивыми местами Дагестана. Гид Макс интересно и увлекательно всё рассказывает! Обед шикарный.
- ММарина26 июня 2025Экскурсия очень сильно понравилась. Макс - офигенный гид!!! Очень много рассказывал, очень интересно, весело)) Узнали про быт, традиции. Красивые виды, бомбические локации. Очень все шикарно🔥Обед рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Пещеры»
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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июле 2025
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