Эта экскурсия как окно в душу народа, история которого полна испытаний и побед. Вы увидите величественные мечети, пройдёте по центру столицы, полюбуетесь небоскрёбами и побываете в цветочном парке. Грозный ждёт вас с открытыми объятиями и готов поделиться своими тайнами, традициями и чеченским гостеприимством.

Описание экскурсии

Аргун и мечеть «Сердце матери»

Вы увидите современный и чистый город неподалёку от Грозного. Полюбуетесь новой мечетью с элементами традиционного зодчества.

Проспект Путина в Грозном

Побываете в сердце городской жизни, где находятся правительственные здания, торговые центры, рестораны и фонтаны.

Город Грозный — столица Республики

Вы осмотрите современный и благоустроенный город, полностью восстановленный после разрушений. Сегодня он один из самых красивых и безопасных на Кавказе.

Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова

Вы побываете в главной мечети Республики, которая вмещает более 10 тысяч верующих, поражает величием, мраморной отделкой и изысканным интерьером.

Цветочный парк, или Парк чудес

Мы прогуляемся в любимом месте отдыха горожан среди клумб и фонтанов. Здесь особенно красиво вечером, когда включается подсветка.

Небоскрёбы комплекса «Грозный-Сити» и вертолётная площадка

Вы окажетесь в деловом центре и подниметесь на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамным видом на весь город и мечеть «Сердце Чечни».

Город Шали

Второй по величине в Чечне с прекрасно развитой инфраструктурой, где находится крупнейшая в Европе мечеть — «Гордость мусульман». Пространство из белого мрамора с золотыми куполами вмещает до 30 тысяч человек.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter или минивэне. Дорога из Избербаша до Грозного длится около 4,5 часов в одну сторону

Все входные билеты включены в стоимость. Дополнительно оплачивается обед в кафе национальной кухни — 500–700 ₽ за чел.