Познакомиться с городом, его историей и чеченскими традициями (из Избербаша)
Эта экскурсия как окно в душу народа, история которого полна испытаний и побед.
Вы увидите величественные мечети, пройдёте по центру столицы, полюбуетесь небоскрёбами и побываете в цветочном парке.
Грозный ждёт вас с открытыми объятиями и готов поделиться своими тайнами, традициями и чеченским гостеприимством.
Описание экскурсии
Аргун и мечеть «Сердце матери»
Вы увидите современный и чистый город неподалёку от Грозного. Полюбуетесь новой мечетью с элементами традиционного зодчества.
Проспект Путина в Грозном
Побываете в сердце городской жизни, где находятся правительственные здания, торговые центры, рестораны и фонтаны.
Город Грозный — столица Республики
Вы осмотрите современный и благоустроенный город, полностью восстановленный после разрушений. Сегодня он один из самых красивых и безопасных на Кавказе.
Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова
Вы побываете в главной мечети Республики, которая вмещает более 10 тысяч верующих, поражает величием, мраморной отделкой и изысканным интерьером.
Цветочный парк, или Парк чудес
Мы прогуляемся в любимом месте отдыха горожан среди клумб и фонтанов. Здесь особенно красиво вечером, когда включается подсветка.
Небоскрёбы комплекса «Грозный-Сити» и вертолётная площадка
Вы окажетесь в деловом центре и подниметесь на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамным видом на весь город и мечеть «Сердце Чечни».
Город Шали
Второй по величине в Чечне с прекрасно развитой инфраструктурой, где находится крупнейшая в Европе мечеть — «Гордость мусульман». Пространство из белого мрамора с золотыми куполами вмещает до 30 тысяч человек.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter или минивэне. Дорога из Избербаша до Грозного длится около 4,5 часов в одну сторону
Все входные билеты включены в стоимость. Дополнительно оплачивается обед в кафе национальной кухни — 500–700 ₽ за чел.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
