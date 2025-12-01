Мои заказы

Главные достопримечательности гостеприимного Грозного

Познакомиться с городом, его историей и чеченскими традициями (из Избербаша)
Эта экскурсия как окно в душу народа, история которого полна испытаний и побед.

Вы увидите величественные мечети, пройдёте по центру столицы, полюбуетесь небоскрёбами и побываете в цветочном парке.

Грозный ждёт вас с открытыми объятиями и готов поделиться своими тайнами, традициями и чеченским гостеприимством.
Главные достопримечательности гостеприимного Грозного
Описание экскурсии

Аргун и мечеть «Сердце матери»

Вы увидите современный и чистый город неподалёку от Грозного. Полюбуетесь новой мечетью с элементами традиционного зодчества.

Проспект Путина в Грозном

Побываете в сердце городской жизни, где находятся правительственные здания, торговые центры, рестораны и фонтаны.

Город Грозный — столица Республики

Вы осмотрите современный и благоустроенный город, полностью восстановленный после разрушений. Сегодня он один из самых красивых и безопасных на Кавказе.

Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова

Вы побываете в главной мечети Республики, которая вмещает более 10 тысяч верующих, поражает величием, мраморной отделкой и изысканным интерьером.

Цветочный парк, или Парк чудес

Мы прогуляемся в любимом месте отдыха горожан среди клумб и фонтанов. Здесь особенно красиво вечером, когда включается подсветка.

Небоскрёбы комплекса «Грозный-Сити» и вертолётная площадка

Вы окажетесь в деловом центре и подниметесь на смотровую площадку, чтобы полюбоваться панорамным видом на весь город и мечеть «Сердце Чечни».

Город Шали

Второй по величине в Чечне с прекрасно развитой инфраструктурой, где находится крупнейшая в Европе мечеть — «Гордость мусульман». Пространство из белого мрамора с золотыми куполами вмещает до 30 тысяч человек.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes Sprinter или минивэне. Дорога из Избербаша до Грозного длится около 4,5 часов в одну сторону
  • Все входные билеты включены в стоимость. Дополнительно оплачивается обед в кафе национальной кухни — 500–700 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, четверг и субботу в 07:00

Ответы на вопросы

Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аслан
Аслан — Организатор в Избербаше
Провёл экскурсии для 924 туристов
Специализируемся на организации незабываемых путешествий и приключений. Предлагаем широкий спектр туров и экскурсий, а также различные услуги, связанные с туризмом. Работаем с профессиональными, опытными гидами, которые знают все достопримечательности и секретные уголки. Они смогут рассказать вам увлекательные истории и предложить уникальные впечатления, чтобы ваше путешествие стало по-настоящему незабываемым.

