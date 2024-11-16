Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)

Вас ждёт увлекательное путешествие по Дагестану: Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Чиркейское озеро и многое другое. Индивидуальная экскурсия с гидом-горцем
Программа минимум - влюбить вас в Дагестан! Путешествие начнётся с бархана Сарыкум, второго по величине в мире. Затем вы посетите туристическую базу «Главрыба», подвесной мост и Миатлинскую ГЭС. Оцените экстремальные
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развлечения: качели и зиплайн над пропастью. В ауле Зубутли прокатитесь на катере по Сулаку, насладитесь видами и попробуете национальные блюда. В завершение экскурсии - смотровая площадка в Дубках и Чиркейское водохранилище

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные объекты
  • 🚤 Прогулка на катере по Сулаку
  • 🍽 Вкусный обед с национальными блюдами
  • 🌉 Подвесной мост и экстремальные развлечения
  • 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
    • Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
    Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
    Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Бархан Сарыкум
  • Туристическая база «Главрыба»
  • Подвесной мост
  • Миатлинская ГЭС
  • Сулакский каньон
  • Аул Зубутли
  • Смотровая площадка в Дубках
  • Чиркейское водохранилище

    • Описание экскурсии

    Бархан Сарыкум: белое солнце пустыни

    По желанию начнём путешествие с посещения песчаной горы — бархана Сарыкум. Он признан геологами вторым по величине в мире после песков Сахары. У вас будет время, чтобы погулять по песчаным гребням и пофотографироваться, а я расскажу об уникальности этого чуда среди Дагестанских гор. Также за дополнительную плату можно организовать фотосессию.

    🐟 По вашему желанию заедем на туристическую базу «Главрыба». Здесь рады гостям: ухоженная территория, искусственные водопады, уютная веранда над прудом и, конечно, вкусная свежеприготовленная рыба.

    Подвесной мост, Миатлинская ГЭС, качели и зиплайн над пропастью

    В нашей программе новая локация — комплекс «Нохъо» с пещерами, повесным мостом и смотровыми площадками с другими ракурсами Сулакского каньона.

    Следуя дальше, не пропустим вторую ступень Сулакского каскада ГЭС. Ее бетонная арочная плотина высотой с 28-этажный дом, а длина по гребню почти как два футбольных поля.

    Затем предлагаем оценить экстремальные развлечения: «полетать» на качелях в турецком стиле и пронестись на зиплайне над рекой на высоте 250 метров.

    Сулакский каньон с воды: прогулка на катере по желанию

    Следующая остановка — аул Зубутли на дне каньона. В прошлом веке аул разрушило землетрясение, но постепенно он возрождается и здесь организуют прогулки на катерах по Сулаку. Отправившись в плавание, вы ощутите адреналин и насладитесь пейзажами, которые меняются с каждым поворотом: это горы до неба, бирюзовая вода, деревья на скалах и водопады, плачущие сквозь зеленый мох.

    🥘 После водной прогулки по плану обед: наши национальные блюда вы попробуете в проверенном месте.

    Сулакский каньон с высоты в Дубках

    Смотровая площадка в поселке Дубки давно стала туристической, но вид отсюда открывается захватывающий. Слева вдали — Чиркейское водохранилище, внизу — лента реки, повсюду — горы до горизонта!

    Чиркейское озеро и Буйнакский перевал

    По дороге назад вы поближе взглянете на Чиркейское водохранилище, узнаете о его истории и современной роли. Кроме того, остановимся на смотровой Буйнакского перевала — живописной горной дороги.

    Организационные детали

    Как проходит экскурсия

    • Путешествуем на комфортном минивэне Honda Elysion. Транспортные расходы включены в стоимость.
    • Мы встретим вас в аэропорту или у вашего отеля в Махачкале или Каспийске и после экскурсии привезем обратно
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    Дополнительные расходы (по желанию)

    • Обед (650-1000 руб. /чел.)
    • Посещение бархана Сарыкум — 2000 руб. за группу + вход на Бархан (200 руб. /чел.) + стоянка на бархане (100 руб. за машину)
    • Вход в пещеру (будние дни — 500 руб. /чел, выходные 700 руб. /чел.)
    • Прогулка на катере. Есть разные варианты:
      — по реке Сулак от плотины до плотины к плачущим водопадам (14 000 руб. за группу)
      — по реке Сулак к плачущим водопадам (12 000 руб. за группу, включая подъезд к катерам на джипах УАЗ)
      — по Чиркейскому водохранилищу с заездом в прекрасные ущелья (8000 руб. за группу)
    • Зиплайн (2000 руб. /чел.)
    • Качели (100 руб. /чел.)
    • Фотосессия (5000 руб. /день)

    Что надеть, взять с собой и другие особенности

    Ваше уважительное отношение к обычаям нашего края — залог дагестанского гостеприимства!

    • При себе нужно обязательно иметь документы
    • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи (девушкам нельзя в шортах, мужчины могут надевать шорты ниже колен)
    • Девушкам нельзя курить на локациях и при местных жителях
    • Запрещено употреблять спиртные напитки в машине и на локациях

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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