Интересные экскурсии для школьного возраста в Избербаше

Найдено 11 экскурсий в категории «Для школьников» в Избербаше, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
От хай-тека до восточной сказки - три города Чечни и три мечети за одну насыщенную поездку
Начало: Ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг и субботу в 07:10
10 июня в 07:10
11 июня в 07:10
3 000 за человека
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
19 отзывов
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 500 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
29 отзывов
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум на комфортабельном микроавтобусе Мерседес в компании до 20 человек
Начало: Ул. Буйнакского 151
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 700 за человека
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 980 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: незабываемое путешествие из Избербаша
Приключение на джипе к живописным уголкам Дагестана: Сулакский каньон и бархан Сарыкум ждут вас
Начало: У вашего отеля
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль и Салтин
Погрузитесь в атмосферу заброшенного аула Гамсутль и откройте для себя красоты Салтинской теснины. Уникальные природные и исторические объекты ждут вас
Начало: ул. Советская
Расписание: ежедневно в 07:10
23 июня в 07:10
26 июня в 07:10
3 300 за человека
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Групповая экскурсия навстречу пейзажам и достопримечательностям горного Дагестана
Начало: ул. Советская
Расписание: ежедневно в 07:10
Завтра в 07:10
10 июня в 07:10
3 300 за человека
Групповая экскурсия «Избербаш - Сулакский каньон»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
Избербаш и Сулакский каньон: групповая экскурсия по живописным местам
Поездка на Сулакский каньон подарит вам незабываемые впечатления от красоты дагестанской природы и увлекательных приключений
Начало: на улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!
    Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этомБольшое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом
  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё
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    доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!!

  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
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    невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍 И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе. Спасибо большое!!!

    Отличная экскурсия!
  • з
    зая
    13 мая 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
  • З
    Заира
    7 апреля 2024
    Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.
    Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость иЭкскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и
  • А
    Анна
    26 октября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Все было организовано очень хорошо. Спасибо гиду Алиму за профессионализм, заботу о людях. Рассказ и показ локаций был очень интересным.
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    Многие фото были размещены в группе вотцапа, для распространения среди участников. Спасибо за всё. Все было замечательно несмотря на хмурое небо.

  • Я
    Янина
    12 октября 2023
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
    Поездка понравилась, хороший гид Азим, много интересного рассказал о Дагестане. Единственное не очень удобно забирают на трассе возле Стеллы, далековато.
  • В
    Владимир
    2 октября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Большое спасибо за прекрасный день. Посмотрели все и понравилась тоже все. Водитель аккуратный а гид всю дорогу нам рассказывал об истории посещаемых мест, все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и обязательно всем советую посетить эту экскурсию.
  • С
    Светлана
    18 сентября 2023
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    15 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Для школьников»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша
  2. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
  3. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено)
  4. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
  5. Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
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