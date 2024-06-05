Е Елена Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!

А Анастасия Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша Большое спасибо за экскурсию! Если не ошибаюсь, гида звали Азим. Очень скрашивал дорогу юмором! При этом много и интересно рассказывал! Всё успели, приехали вовремя, организовано всё прекрасно!

Н Наталия Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша читать дальше доступно, интересно рассказывал, присутствовал юмор, а как же без него☺Арсен много рассказал об истории, культуре, увлекается разными направлениями в жизни. Приятно было слушать его, вёл с нами диалог, отвечал на наши вопросы. Спасибо ему! Погода правда была очень жаркая 30 + жарко ходить, хотелось всё время уйти в тень. Наш водитель аккуратный, вежливый, с красивой улыбкой, доброжелательный водитель. Спасибо большое ребятам!!! Экскурсия замечательная! Грозный красив! Величество,богаство и чистота везде. Круто! Очень понравилось! Наш гид Арсен очень грамотный, начитанный, образованный молодой человек. Всё

Л Людмила Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль читать дальше невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍 И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе. Спасибо большое!!! Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели

з зая Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль

З Заира Грозный, Шали и Аргун - групповая экскурсия из Избербаша Экскурсия проходила в дружеской и комфортной обстановке. Благодарим гида Арсена за его открытость, улыбчивость, разговорчивость и вовлеченность в работу. Также организаторов экскурсии❤️ Места действительно впечатляют, а мечети просто восхитительны, аж дух захватывает.

А Анна Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша читать дальше Многие фото были размещены в группе вотцапа, для распространения среди участников. Спасибо за всё. Все было замечательно несмотря на хмурое небо. Все было организовано очень хорошо. Спасибо гиду Алиму за профессионализм, заботу о людях. Рассказ и показ локаций был очень интересным.

Я Янина 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Избербаша (всё включено) Поездка понравилась, хороший гид Азим, много интересного рассказал о Дагестане. Единственное не очень удобно забирают на трассе возле Стеллы, далековато.

В Владимир Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша Большое спасибо за прекрасный день. Посмотрели все и понравилась тоже все. Водитель аккуратный а гид всю дорогу нам рассказывал об истории посещаемых мест, все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и обязательно всем советую посетить эту экскурсию.