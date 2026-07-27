Сегодня вы сможете ухватиться за уникальную возможность — посетить неизведанные красоты Дагестана, которые раскроют вам живописную мощь горной республики.
Наш гид проведет вас по трудному, но увлекательному маршруту, а наградой за прохождение послужат яркие эмоции, удивительные виды, сказочные ущелья. Такое путешествие точно останется в вашей памяти!
Наш гид проведет вас по трудному, но увлекательному маршруту, а наградой за прохождение послужат яркие эмоции, удивительные виды, сказочные ущелья. Такое путешествие точно останется в вашей памяти!
Описание экскурсииОдин день среди гор Хотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах, достойных того, чтобы проделать этот путь. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и среди первозданной природы. Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите. Важная информация: С собой необходимо взять:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хунзахское плато
- Водопад «Тобот»
- Водопад «Итлятляр»
- Водопад «Хундерилтляр»
- Каньон Цолотль
- Обед
- Комплекс «Белые журавли»
- Матласские водопады
- Ущелье «Каменная чаша»
- Гоцатлинское водохранилище
Что включено
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Обед (600р-700р//чел.)
- Тарзанка и зиплайн (от 1000р и выше)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Г. Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Спешу оставить отзыв об индивидуальной экскурсии в Хунзах «Каменная чаша» из г. Избербаш, которую мы посетили 23.07.2026г. (четверо взрослых и один ребенок 6-ти лет). Все остались в восторге: потрясающая экскурсия,
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