Индивидуальная экскурсия
Сегодня вы сможете ухватиться за уникальную возможность — посетить неизведанные красоты Дагестана, которые раскроют вам живописную мощь горной республики.
Наш гид проведет вас по трудному, но увлекательному маршруту, а наградой за прохождение послужат яркие эмоции, удивительные виды, сказочные ущелья и чистейшие озера. Такое путешествие точно останется в вашей памяти!
Наш гид проведет вас по трудному, но увлекательному маршруту, а наградой за прохождение послужат яркие эмоции, удивительные виды, сказочные ущелья и чистейшие озера. Такое путешествие точно останется в вашей памяти!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Хунзахское плато
- Водопад «Тобот»
- Водопад Итлятляр
- Водопад Хундерилтляр
- Цолотлинский каньон
- Аранийская крепость
- Матласские водопады
- Ущелье «Каменная чаша»
- Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Один день среди горХотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах, достойных того, чтобы проделать этот путь. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и среди первозданной природы. Увидите горное озеро Мочох, красота которого прекрасно подойдет для вашей фотосессии. Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите. Важная информация: С собой необходимо взять:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Удобную обувь.
- Головной убор.
- Солнцезащитный крем.
- Наличные средства.
- Воду.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Остановка №1. Южный выезд из города
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
- Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
- Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
- Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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