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Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша

Пешеходный маршрут: индивидуальная экскурсия в горы Дагестана из Избербаша
Сегодня вы сможете ухватиться за уникальную возможность — посетить неизведанные красоты Дагестана, которые раскроют вам живописную мощь горной республики.

Наш гид проведет вас по трудному, но увлекательному маршруту, а наградой за прохождение послужат яркие эмоции, удивительные виды, сказочные ущелья. Такое путешествие точно останется в вашей памяти!
5
1 отзыв
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша

Описание экскурсии

Один день среди гор Хотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах, достойных того, чтобы проделать этот путь. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и среди первозданной природы. Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите. Важная информация: С собой необходимо взять:
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Воду. Предоплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хунзахское плато
  • Водопад «Тобот»
  • Водопад «Итлятляр»
  • Водопад «Хундерилтляр»
  • Каньон Цолотль
  • Обед
  • Комплекс «Белые журавли»
  • Матласские водопады
  • Ущелье «Каменная чаша»
  • Гоцатлинское водохранилище
Что включено
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
  • Обед (600р-700р//чел.)
  • Тарзанка и зиплайн (от 1000р и выше)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
Завершение: Г. Избербаш
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Спешу оставить отзыв об индивидуальной экскурсии в Хунзах «Каменная чаша» из г. Избербаш, которую мы посетили 23.07.2026г. (четверо взрослых и один ребенок 6-ти лет). Все остались в восторге: потрясающая экскурсия,
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живописная дорога, узнали много нового о Республике Дагестан. В общем, получили массу положительных эмоций и кучу восхитительных фотографий.
Наш гид и водитель (кстати, смею заметить, ооочень аккуратный, так как наша дорога была – бесконечный серпантин) Адиль-настоящий профессионал и человек, который действительно любит своё дело. Благодаря ему экскурсия получилась не просто красивой поездкой в горы, а настоящим путешествием с атмосферой, интересными историями и заботой о каждом участнике. Адиль постоянно был рядом, всё подробно объяснял, помогал, подсказывал и делал всё возможное, чтобы наша поездка прошла максимально комфортно и безопасно. При этом он создавал такую лёгкую и приятную атмосферу, что хотелось слушать его ещё и ещё! Спасибо за его отношение к людям, за интересные рассказы, отличное настроение и за то, что именно благодаря ему этот день стал таким особенным. Чувствуется, что он действительно любит свою Родину, свою работу и умеет передать эту любовь каждому, кто отправляется с ним на экскурсию.

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