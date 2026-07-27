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живописная дорога, узнали много нового о Республике Дагестан. В общем, получили массу положительных эмоций и кучу восхитительных фотографий.

Наш гид и водитель (кстати, смею заметить, ооочень аккуратный, так как наша дорога была – бесконечный серпантин) Адиль-настоящий профессионал и человек, который действительно любит своё дело. Благодаря ему экскурсия получилась не просто красивой поездкой в горы, а настоящим путешествием с атмосферой, интересными историями и заботой о каждом участнике. Адиль постоянно был рядом, всё подробно объяснял, помогал, подсказывал и делал всё возможное, чтобы наша поездка прошла максимально комфортно и безопасно. При этом он создавал такую лёгкую и приятную атмосферу, что хотелось слушать его ещё и ещё! Спасибо за его отношение к людям, за интересные рассказы, отличное настроение и за то, что именно благодаря ему этот день стал таким особенным. Чувствуется, что он действительно любит свою Родину, свою работу и умеет передать эту любовь каждому, кто отправляется с ним на экскурсию.