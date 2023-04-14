Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша

Индивидуальная экскурсия

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Сегодня вы сможете ухватиться за уникальную возможность — посетить неизведанные красоты Дагестана, которые раскроют вам живописную мощь горной республики.

Наш гид проведет вас по трудному, но увлекательному маршруту, а наградой за прохождение послужат яркие эмоции, удивительные виды, сказочные ущелья и чистейшие озера. Такое путешествие точно останется в вашей памяти!
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Индивидуальная экскурсия. Хунзах, «Каменная чаша» и озеро Мочох из Избербаша
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Хунзахское плато
  • Водопад «Тобот»
  • Водопад Итлятляр
  • Водопад Хундерилтляр
  • Цолотлинский каньон
  • Аранийская крепость
  • Матласские водопады
  • Ущелье «Каменная чаша»
  • Озеро Мочох
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Один день среди горХотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах, достойных того, чтобы проделать этот путь. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и среди первозданной природы. Увидите горное озеро Мочох, красота которого прекрасно подойдет для вашей фотосессии. Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите. Важная информация: С собой необходимо взять:
  • Документ, удостоверяющий личность.
  • Удобную обувь.
  • Головной убор.
  • Солнцезащитный крем.
  • Наличные средства.
  • Воду.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Необлегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно).
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
  • Также нельзя брать с собой животных.
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС, Билайн, Мегафон
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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