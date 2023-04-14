Документ, удостоверяющий личность.

Удобную обувь.

Головной убор.

Солнцезащитный крем.

Наличные средства.

Воду.

Один день среди горХотите увидеть нетуристический Дагестан? Целый день мы с вами проведём в горах, в труднодоступных, но невероятно живописных местах, достойных того, чтобы проделать этот путь. Вы побываете в малолюдных горных сёлах и среди первозданной природы. Увидите горное озеро Мочох, красота которого прекрасно подойдет для вашей фотосессии. Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите. Важная информация: С собой необходимо взять: