Наше путешествие покажет Вам другой Дагестан — удаленный от толп туристов и шума.



Мы окажемся в тиши природы среди горных ландшафтов, в местах, которые обычно не встретишь на классическом маршруте.



Хунзахское плато и его величественный водопад Тобот, глубинный Цолотлинский каньон — эти и другие непопулярные, но впечатляющие локации ждут Вас в нашем приключении!