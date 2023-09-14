Наше путешествие покажет Вам другой Дагестан — удаленный от толп туристов и шума.
Мы окажемся в тиши природы среди горных ландшафтов, в местах, которые обычно не встретишь на классическом маршруте.
Хунзахское плато и его величественный водопад Тобот, глубинный Цолотлинский каньон — эти и другие непопулярные, но впечатляющие локации ждут Вас в нашем приключении!
Мы окажемся в тиши природы среди горных ландшафтов, в местах, которые обычно не встретишь на классическом маршруте.
Хунзахское плато и его величественный водопад Тобот, глубинный Цолотлинский каньон — эти и другие непопулярные, но впечатляющие локации ждут Вас в нашем приключении!
Ближайшие даты:
22
янв
янв
24
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26
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29
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|3 300 ₽
|Детский (3-12 лет)
|3 250 ₽
|Пенсионный 60+
|3 200 ₽
|Детский (0-3 лет)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Хунзахское плато
- Цолотлинский каньон
- Водопад «Тобот»
- Аранийская крепость
- Гонох
- Матласские водопады
- Экстрим-парк
- Ущелье «Каменная чаша»
Описание
Потаенные местаПриглашаем вас в однодневное путешествие по Дагестану. Мы хотим показать вам совершенно не туристические достопримечательности: вы этого точно не увидите на классических экскурсиях. Невероятное горное Хунзаское плато, откуда открывается шикарный вид на окружающие просторы, водопад Тобот высотой 70 метров, Цолотлинский каньон, впечатляющий своей стометровой глубиной, и экстрим-парк — все это будет на нашем пути.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Г. Избербаш ул. Советская 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 сен 2023
Все очень понравилось, гид Рустам молодец, интересная была экскурсия, звезду сняла за неудобный автобус. Расстояние не близкое, ехали долго, расстояние между сиденьями маленькое, было очень неудобно. Задний ряд сидений вообще без окон….
И
Ирина
8 сен 2023
Понравилось всё. Гид, водитель Рустам замечательный.
Было интересно, весело, вкусный обед.
От поездки только самые тёплые воспоминания.
Спасибо огромное за оперативное и удобное бронирование в том числе.
Удачи и процветания Вашему бизнесу!
Было интересно, весело, вкусный обед.
От поездки только самые тёплые воспоминания.
Спасибо огромное за оперативное и удобное бронирование в том числе.
Удачи и процветания Вашему бизнесу!
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