Групповая
до 19 чел.
Экскурсия по Избербашу: природа и традиции
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя водопады, каньоны и старинные села. Погрузитесь в атмосферу горских традиций и попробуйте местные деликатесы
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
«Вы увидите, как он буквально раскалывает Хунзахское плато — фотографии здесь получаются фантастические, а впечатления от панорам поистине незабываемые»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«Сердце Горного Дагестана — Хунзах»
26 авг в 07:30
27 авг в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах и водопады Матлас
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Хунзахское плато и его величественный водопад Тобот, глубинный Цолотлинский каньон — эти и другие непопулярные, но впечатляющие локации ждут Вас в нашем приключении»
Расписание: ежедневно
18 авг в 07:00
20 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
«Поверьте, еще до Хунзаха будет множество мест, которые вы точно запомните»
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 19 чел.
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана
Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас
Начало: Г. Избербаш, остановка №1. Южный выезд из города
«Мы сделаем остановку у Хунзахского плато — настоящего природного чуда, восхищающего как местных, так и гостей республики»
Расписание: Пн, ср, пт, вск в 8:00
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
3700 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и Каменная чаща
Погрузитесь в атмосферу Хунзахского района с его водопадами и зелеными долинами. Насладитесь чистым воздухом и красотой природы Дагестана
Начало: Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
«Приглашаем Вас отправиться в захватывающее путешествие по Хунзахскому району Дагестана — краю с удивительной природой, насыщенной историей и уникальными пейзажами»
Расписание: По понедельникам и пятницам в 07:30
18 авг в 07:30
22 авг в 07:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
«Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна8 августа 2025Замечательная по своей красоте экскурсия! У нас был очень милый гид - Беслан. ✨ Очень интересно рассказывал, видно, что человек знает и может этими знаниями поделиться. Спасибо большое за организацию!
- ККалинина26 июля 2025Съездили на прекрасную экскурсию!
Места красивейшие 😍
Места путь не легкий, за день нагуляла 30 тыс шагов 🙃
Но это того стоило. Вернусь ещё, чтобы увидеть эти красоты еще раз 🙂😉
- ООльга21 июля 2025Автобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. Гид Севиль знающая и любящая свою работу. Экскурсия очень понравилась: локации, захватывающие дух и великолепная природа! Советую к посещению
- ИИван10 июля 2025Очень интересно и познавательно проведена экскурсия.
- ААлексей7 января 2025Недавно побывали на экскурсии в Хунзахе. Просто непередаваемые впечатления. Очень красивые зимние пейзажи в этих краях, особенно, ледяные водопады😍. У
- ММарина7 января 2025Впервые приехала в Дагестан, переживала, что тяжело перенесу дорогу. Благодаря гиду-водителю Мирзегасану, экскурсия прошла замечательно! По дороге наша группа насладилась
- ТТатьяна1 октября 2024Экскурсией остались довольны на все 100%. Комфортабельный транспорт, вкусный и сытный обед и профессиональный гид Мирзегасан, отвечал на любые вопросы касательно истории, обычаев и подробностей обозреваемых достопримечательностей.
- ААНДРЕЙ21 сентября 2024Оценивать достопримечательности бессмысленно - их надо видеть! Хунзах, Матлас и Каменная чаша - конечно же, главный топ Дагестана наряду с
- ЛЛюбовь3 августа 2024Однозначно поездка очень понравилась.
Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с
- ЕЕкатерина3 июля 2024Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!
- ААйнур30 июня 2024Добрый день! Была на экскурсии в Хунзахе с выездом из Избербаша. Экскурсия очень понравилась, великолепные виды и природа. Организация на высшем уровне, все грамотно построено, гид Севиль очень красочно и интересно рассказывала на протяжении всей экскурсии. Впечатления незабываемые, спасибо!
- ззая13 мая 2024второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
- ААнна26 октября 2023Все было организовано очень хорошо. Спасибо гиду Алиму за профессионализм, заботу о людях. Рассказ и показ локаций был очень интересным.
- ВВладимир2 октября 2023Большое спасибо за прекрасный день. Посмотрели все и понравилась тоже все. Водитель аккуратный а гид всю дорогу нам рассказывал об истории посещаемых мест, все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и обязательно всем советую посетить эту экскурсию.
- ЛЛина2 октября 2023Поездка очень понравилась, при чем экскурсия рассчитана на любой возраст.
- ЕЕвгения27 сентября 2023Экскурсия очень понравилась. На все локации хватило времени. Гид Ольга интересно рассказывала про любимый Дагестан.
Минус был один. Организаторам надо перестать
- ИИлья22 сентября 2023Хорошая экскурсия. Грамотный гид Лилия. Отличные локации. Масса впечатлений. Приятные воспоминания. Всем рекомендую посетить данный тур.
- ААся20 августа 2023Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех местах, что мы проезжали.
- ИИрина13 августа 2023Очень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто ас своего дела. Сама экскурсия
- ООльга7 апреля 2023Чудесная экскурсия! Замечательный гид! Интересно и познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Хунзах»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2025
Сейчас в Избербаше в категории "Хунзах" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Избербаше на 2025 год по теме «Хунзах», 73 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь