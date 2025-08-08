Мои заказы

Хунзах – экскурсии в Избербаше

Найдено 7 экскурсий в категории «Хунзах» в Избербаше, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
На автобусе
12 часов
29 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Экскурсия по Избербашу: природа и традиции
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя водопады, каньоны и старинные села. Погрузитесь в атмосферу горских традиций и попробуйте местные деликатесы
Начало: В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной тр...
«Вы увидите, как он буквально раскалывает Хунзахское плато — фотографии здесь получаются фантастические, а впечатления от панорам поистине незабываемые»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
3700 ₽ за человека
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
На машине
11 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«Сердце Горного Дагестана — Хунзах»
26 авг в 07:30
27 авг в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
Пешая
На автобусе
12 часов
21 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Плато Хунзах и водопады Матлас
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Хунзахское плато и его величественный водопад Тобот, глубинный Цолотлинский каньон — эти и другие непопулярные, но впечатляющие локации ждут Вас в нашем приключении»
Расписание: ежедневно
18 авг в 07:00
20 авг в 07:00
3700 ₽ за человека
Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Горный Хунзах и водопад Тобот: Путешествие по дикой природе Дагестана
Откройте для себя красоту гор Дагестана в индивидуальной экскурсии. Горный Хунзах, водопад Тобот и многое другое ждут вас
Начало: По договоренности с туристом от вашей локации
«Поверьте, еще до Хунзаха будет множество мест, которые вы точно запомните»
Расписание: Каждый день в удобное время
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша
Пешая
На автобусе
12 часов
18 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша - экскурсия по горам Дагестана
Целый день в горах Дагестана: водопад Тобот, Хунзахское плато и «Каменная чаша» Матласа. Опытный гид и живописные виды ждут вас
Начало: Г. Избербаш, остановка №1. Южный выезд из города
«Мы сделаем остановку у Хунзахского плато — настоящего природного чуда, восхищающего как местных, так и гостей республики»
Расписание: Пн, ср, пт, вск в 8:00
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
3700 ₽ за человека
Хунзах, Матлас и Каменная чаща из Избербаша. Все включено
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 19 чел.
Хунзах, Матлас и Каменная чаща
Погрузитесь в атмосферу Хунзахского района с его водопадами и зелеными долинами. Насладитесь чистым воздухом и красотой природы Дагестана
Начало: Г. Избербаш, ул. Шоссейная 1, магазин Планета
«Приглашаем Вас отправиться в захватывающее путешествие по Хунзахскому району Дагестана — краю с удивительной природой, насыщенной историей и уникальными пейзажами»
Расписание: По понедельникам и пятницам в 07:30
18 авг в 07:30
22 авг в 07:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Пешая
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная Хунзах, «Каменная чаша» из Избербаша
Проведите день среди гор Дагестана, посетите труднодоступные, но живописные места. Вас ждут водопад Тобот, село Хунзах и плато Матлас
Начало: Г. Избербаш, из любой удобной точки
«Опытный гид расскажет вам о 120-метровом водопаде Тобот, селе Хунзах, плато Матлас и других достопримечательностях, которые вы увидите»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
18 авг в 08:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    8 августа 2025
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Замечательная по своей красоте экскурсия! У нас был очень милый гид - Беслан. ✨ Очень интересно рассказывал, видно, что человек знает и может этими знаниями поделиться. Спасибо большое за организацию!
  • К
    Калинина
    26 июля 2025
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Съездили на прекрасную экскурсию!
    Места красивейшие 😍
    Места путь не легкий, за день нагуляла 30 тыс шагов 🙃
    Но это того стоило. Вернусь ещё, чтобы увидеть эти красоты еще раз 🙂😉
    Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!Съездили на прекрасную экскурсию!
  • О
    Ольга
    21 июля 2025
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Автобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. Гид Севиль знающая и любящая свою работу. Экскурсия очень понравилась: локации, захватывающие дух и великолепная природа! Советую к посещению
    Автобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. ГидАвтобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. ГидАвтобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. ГидАвтобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. ГидАвтобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. ГидАвтобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. ГидАвтобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. Гид
  • И
    Иван
    10 июля 2025
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
    Очень интересно и познавательно проведена экскурсия.
    Очень интересно и познавательно проведена экскурсияОчень интересно и познавательно проведена экскурсияОчень интересно и познавательно проведена экскурсия
  • А
    Алексей
    7 января 2025
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Недавно побывали на экскурсии в Хунзахе. Просто непередаваемые впечатления. Очень красивые зимние пейзажи в этих краях, особенно, ледяные водопады😍. У
    читать дальше

    нас был замечательный гид Заур, с большим интересом рассказывал историю своего родного края. Был очень внимателен ко всей нашей группе, все прошло просто супер👍🏻. Однозначно приедем еще раз в Дагестан и теперь только с данным туроператором. Рекомендую!

    Недавно побывали на экскурсии в Хунзахе. Просто непередаваемые впечатления. Очень красивые зимние пейзажи в этих краях
  • М
    Марина
    7 января 2025
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Впервые приехала в Дагестан, переживала, что тяжело перенесу дорогу. Благодаря гиду-водителю Мирзегасану, экскурсия прошла замечательно! По дороге наша группа насладилась
    читать дальше

    красивейшими видами заснеженных гор, на локациях гид все подробно описывал, душевно общался с каждым из нас и оберегал. Хоть и поездка однодневная, но благодаря гиду, мы будто ехали маленькой семьей! Спасибо ему!

    Ну а обед вне всяких похвал)) Наелись досыта)

    Впервые приехала в Дагестан, переживала, что тяжело перенесу дорогу. Благодаря гиду-водителю Мирзегасану, экскурсия прошла замечательно! ПоВпервые приехала в Дагестан, переживала, что тяжело перенесу дорогу. Благодаря гиду-водителю Мирзегасану, экскурсия прошла замечательно! ПоВпервые приехала в Дагестан, переживала, что тяжело перенесу дорогу. Благодаря гиду-водителю Мирзегасану, экскурсия прошла замечательно! По
  • Т
    Татьяна
    1 октября 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Экскурсией остались довольны на все 100%. Комфортабельный транспорт, вкусный и сытный обед и профессиональный гид Мирзегасан, отвечал на любые вопросы касательно истории, обычаев и подробностей обозреваемых достопримечательностей.
  • А
    АНДРЕЙ
    21 сентября 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Оценивать достопримечательности бессмысленно - их надо видеть! Хунзах, Матлас и Каменная чаша - конечно же, главный топ Дагестана наряду с
    читать дальше

    Сулакским каньоном и Карадахской тесниной. Гид Мирзегасан великолепно образован и умеет отлично подать материал. А его пробег под струями водопада Матлас навсегда останется в моём сердце, потому что щёлкнуть фото/видео я не успел. Мирзегасан, спасибо за экскурсию, Вы - красавчик!

  • Л
    Любовь
    3 августа 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Однозначно поездка очень понравилась.
    Накануне организаторы добавили нас в группу в WA, где подробно рассказали, откуда нас заберут (мы ехали с
    читать дальше

    Избербаша)

    По времени было все четко.
    Комфортный автобус, грамотный, аккуратный водитель.
    Гид, профессионал своего дела, очень к себе располагает, чувствуется доброжелательность к людям.

    Места и природа, не забываемо. Очень вкусный обед, состоял из национальных блюд, уехали все сытые👍

    На следующие экскурсии только с вами🤗. Спасибо, что показываете такую красоту вашего края.

  • Е
    Екатерина
    3 июля 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Спасибо за экскурсию! Гид Мирза очень интересно рассказывал, был внимателен и доброжелателен ко всем, ответил на все вопросы. Не смотря на дождь, получили массу положительных эмоций. Отличная была поездка по прекрасным местам!
  • А
    Айнур
    30 июня 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Добрый день! Была на экскурсии в Хунзахе с выездом из Избербаша. Экскурсия очень понравилась, великолепные виды и природа. Организация на высшем уровне, все грамотно построено, гид Севиль очень красочно и интересно рассказывала на протяжении всей экскурсии. Впечатления незабываемые, спасибо!
  • з
    зая
    13 мая 2024
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    второй день я находилась в Избербаше и для меня было очень удобно продолжать свое путешествие по Дагестану, приезжаю не первый раз в эту замечательную республику, горы горы и еще раз горы, сюда можно приезжать бесконечно. отдельный респект гиду Севиль
  • А
    Анна
    26 октября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Все было организовано очень хорошо. Спасибо гиду Алиму за профессионализм, заботу о людях. Рассказ и показ локаций был очень интересным.
    читать дальше

    Многие фото были размещены в группе вотцапа, для распространения среди участников. Спасибо за всё. Все было замечательно несмотря на хмурое небо.

  • В
    Владимир
    2 октября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Большое спасибо за прекрасный день. Посмотрели все и понравилась тоже все. Водитель аккуратный а гид всю дорогу нам рассказывал об истории посещаемых мест, все очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям и обязательно всем советую посетить эту экскурсию.
  • Л
    Лина
    2 октября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Поездка очень понравилась, при чем экскурсия рассчитана на любой возраст.
  • Е
    Евгения
    27 сентября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Экскурсия очень понравилась. На все локации хватило времени. Гид Ольга интересно рассказывала про любимый Дагестан.
    Минус был один. Организаторам надо перестать
    читать дальше

    продавать билеты на последний ряд в автобусе. Мы сидели именно на последнем ряду. Сидишь согнувшись, чтобы хоть чуть-чуть увидеть картинку из окна. Ужасно. Все красоты по пути маршрута мы пропустили

  • И
    Илья
    22 сентября 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Хорошая экскурсия. Грамотный гид Лилия. Отличные локации. Масса впечатлений. Приятные воспоминания. Всем рекомендую посетить данный тур.
  • А
    Ася
    20 августа 2023
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
    Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех местах, что мы проезжали.
    читать дальше

    Машина комфортна для 4 пассажиров. Все наши пожелания по маршруту были учтены. После поездки остались только самые самые положительные эмоции. Это именно то, что ждешь от такой экскурссии. Спасибо! Однозначно рекомендую!

    Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всехСпасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всехСпасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех
  • И
    Ирина
    13 августа 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Очень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто ас своего дела. Сама экскурсия
    читать дальше

    очень насыщеннаяи, хотя мы посетили не все заявленные места, не заехали в Гонох и не было Аранинской крепости, нам хватило впечатлений. Великолепные горы Дагестана просто всех покорили, а после сытного обеда из 5-ти блюд на озере Мочох, все экскурсанты хотели там и остаться! Прекраснейший гид Мая не смотря на жару. заряжала нас своей энергией. Мы узнали от нее много интересного из истории Дагестана. Ей отдельное спасибо за хорошо проведенное время. Советую всем этот маршрут.

    Очень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто асОчень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто асОчень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто асОчень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто асОчень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто ас
  • О
    Ольга
    7 апреля 2023
    Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
    Чудесная экскурсия! Замечательный гид! Интересно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Хунзах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
  2. Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
  3. Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
  4. Горный Хунзах, альпийские луга из Избербаша
  5. Хунзах и «Каменная чаша» из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Хунзах
  4. Гуниб
  5. Гамсутль
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в августе 2025
Сейчас в Избербаше в категории "Хунзах" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3500 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Избербаше на 2025 год по теме «Хунзах», 73 ⭐ отзыва, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь