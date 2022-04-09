Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Хунзахское плато. Вы познакомитесь с древней историей Аварского ханства, местными горскими традициями и оцените пейзажи самого широкого из всех горных плато Дагестана.
Водопады Тобот, Итлятляр и Хундерилтляр. Далее вам предстоит встреча со стихией трех картинных водопадов из рек, обрушивающихся на дно каньона.
Цолотлинский каньон. Вы увидите, как он буквально раскалывает Хунзахское плато — фотографии здесь получаются фантастические, а впечатления от панорам поистине незабываемые.
Аранинская крепость. Около села Арани вы осмотрите историческую фортификацию, одну из немногих, что пережила Кавказскую войну.
Гонох. Интересным будет и легкое знакомство с типичным бытом дагестанского аула.
Обед в лучших местных традициях. Вы попробуете аварский хинкал, абрикосовую кашу с урбечем, плов и чуду с творогом, тыквой и зеленью.
Матласские водопады и ущелье «Каменная чаша». Под конец дня вы посетите сказочный природный парк, где в распоряжении любителей экстрима будут местные развлечения.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер, полное сопровождение гида и обед
В рамках программы мы посещаем экстрим-парк, при желании за дополнительную плату вы можете совершить прыжок с зиплайна или тарзанки
Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Избербаше
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Нина — Организатор в Избербаше
Провела 25 экскурсий для 37 туристов
Наше агентство развивает туризм в Дагестане с 2017 года. Большой штат квалифицированных гидов, водителей и менеджеров влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан с самых ярких сторон. Мы разработали десятки интересных программ для полного погружения в историю, культуру и быт региона: от самых популярных маршрутов до нетуристических и даже экстремальных. Будем рады видеть вас в гостях!