во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

В группе до 20 человек вы посетите потрясающие воображение места, до которых можно добраться только на машине.
Перед вами предстанет несколько дивных водопадов, панорамы Цолотлинского каньона и ущелья Каменная чаша. Вы посмотрите, как живут местные в старинном горном селе Хунзах. А также отведаете аварские хинкалы, чуду и другие блюда дагестанской кухни.
Перед вами предстанет несколько дивных водопадов, панорамы Цолотлинского каньона и ущелья Каменная чаша. Вы посмотрите, как живут местные в старинном горном селе Хунзах. А также отведаете аварские хинкалы, чуду и другие блюда дагестанской кухни.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Хунзахское плато. Вы познакомитесь с древней историей Аварского ханства, местными горскими традициями и оцените пейзажи самого широкого из всех горных плато Дагестана.
Водопады Тобот, Итлятляр. Далее вам предстоит встреча со стихией двух картинных водопадов из рек, обрушивающихся на дно каньона.
Цолотлинский каньон. Вы увидите, как он буквально раскалывает Хунзахское плато — фотографии здесь получаются фантастические, а впечатления от панорам поистине незабываемые.
«Белые журавли». Заедем в музей и мемориальный комплекс в селе Цада, созданный в память о героях Родины по мотивам знаменитой песни «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.
Обед в лучших местных традициях. Вы попробуете аварский хинкал, абрикосовую кашу с урбечем, плов и чуду.
Матласские водопады и ущелье «Каменная чаша». Посетите сказочный природный парк, где в распоряжении любителей экстрима будут местные развлечения.
Гоцатлинское водохранилище. По дороге остановимся, чтобы полюбоваться прекрасными горными видами и сделать красочные фото.
Организационные детали
- В стоимость включён обед.
- В рамках программы мы посещаем экстрим-парк, при желании за дополнительную плату вы можете совершить прыжок с зиплайна или тарзанки.
- С вами будет один из профессиональных гидов нашей команды.
Обратите внимание
- Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
- В поездку вы можете взять с собой детей от 3-х лет.
- Запрещено распитие спиртных напитков во время тура.
- Также нельзя брать с собой животных.
в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Избербаше Южный въезд в город, на федеральной трассе
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 9000 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия. Хороший микроавтобус с кондиционером, что в жару +34 немаловажно. Водитель Али просто ас своего дела. Сама экскурсия очень насыщеннаяи, хотя мы посетили не все заявленные места, не
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О
Автобус забрал ровно в намеченное время с остановки. Поездка была в комфортабельном автобусе с кондиционером. Гид Севиль знающая и любящая свою работу. Экскурсия очень понравилась: локации, захватывающие дух и великолепная природа! Советую к посещению
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М
Впервые приехала в Дагестан, переживала, что тяжело перенесу дорогу. Благодаря гиду-водителю Мирзегасану, экскурсия прошла замечательно! По дороге наша группа насладилась красивейшими видами заснеженных гор, на локациях гид все подробно описывал, душевно общался с каждым из нас и оберегал. Хоть и поездка однодневная, но благодаря гиду, мы будто ехали маленькой семьей! Спасибо ему!
Ну а обед вне всяких похвал)) Наелись досыта)
Ну а обед вне всяких похвал)) Наелись досыта)
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Замечательная по своей красоте экскурсия! У нас был очень милый гид - Беслан. ✨ Очень интересно рассказывал, видно, что человек знает и может этими знаниями поделиться. Спасибо большое за организацию!
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К
Съездили на прекрасную экскурсию!
Места красивейшие 😍 Места путь не легкий, за день нагуляла 30 тыс шагов 🙃 Но это того стоило. Вернусь ещё, чтобы увидеть эти красоты еще раз 🙂😉
Места красивейшие 😍 Места путь не легкий, за день нагуляла 30 тыс шагов 🙃 Но это того стоило. Вернусь ещё, чтобы увидеть эти красоты еще раз 🙂😉
+2
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А
Недавно побывали на экскурсии в Хунзахе. Просто непередаваемые впечатления. Очень красивые зимние пейзажи в этих краях, особенно, ледяные водопады😍. У нас был замечательный гид Заур, с большим интересом рассказывал историю своего родного края. Был очень внимателен ко всей нашей группе, все прошло просто супер👍🏻. Однозначно приедем еще раз в Дагестан и теперь только с данным туроператором. Рекомендую!
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