во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша

Отправиться в отдаленные уголки Горного Дагестана на групповой автобусной экскурсии

Групповая
В группе до 20 человек вы посетите потрясающие воображение места, до которых можно добраться только на машине.

Перед вами предстанет несколько дивных водопадов, панорамы Цолотлинского каньона и ущелья Каменная чаша.

Вы посмотрите, как живут местные в старинном горном селе Хунзах.

А также отведаете аварские хинкалы, чуду и другие блюда дагестанской кухни.
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Хунзах, Матлас и «Каменная чаша»: поездка из Избербаша
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

  • Хунзахское плато. Вы познакомитесь с древней историей Аварского ханства, местными горскими традициями и оцените пейзажи самого широкого из всех горных плато Дагестана.
  • Водопады Тобот, Итлятляр и Хундерилтляр. Далее вам предстоит встреча со стихией трех картинных водопадов из рек, обрушивающихся на дно каньона.
  • Цолотлинский каньон. Вы увидите, как он буквально раскалывает Хунзахское плато — фотографии здесь получаются фантастические, а впечатления от панорам поистине незабываемые.
  • Аранинская крепость. Около села Арани вы осмотрите историческую фортификацию, одну из немногих, что пережила Кавказскую войну.
  • Гонох. Интересным будет и легкое знакомство с типичным бытом дагестанского аула.
  • Обед в лучших местных традициях. Вы попробуете аварский хинкал, абрикосовую кашу с урбечем, плов и чуду с творогом, тыквой и зеленью.
  • Матласские водопады и ущелье «Каменная чаша». Под конец дня вы посетите сказочный природный парк, где в распоряжении любителей экстрима будут местные развлечения.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер, полное сопровождение гида и обед
  • В рамках программы мы посещаем экстрим-парк, при желании за дополнительную плату вы можете совершить прыжок с зиплайна или тарзанки
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Избербаше
Когда и сколько длится
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

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