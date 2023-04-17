Индивидуальная. Сулакский каньон «Премиум»: Все включено (из Избербаша)

Индивидуальная

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Ответы на вопросы
Перед вами раскроются красоты Сулакского каньона, которые трудно найти простому обывателю: водопады, скрытые пещеры, ущелья… Все это вы сможете увидеть, отправившись в захватывающую поездку на джипах, которая позже сменится прогулкой на катере.

А чтобы утолить свой голод после ярких впечатлений, вы сможете попасть на форелевое хозяйство и угостить себя морскими деликатесами.
Индивидуальная. Сулакский каньон «Премиум»: Все включено (из Избербаша)
Индивидуальная. Сулакский каньон «Премиум»: Все включено (из Избербаша)
Индивидуальная. Сулакский каньон «Премиум»: Все включено (из Избербаша)
Индивидуальная. Сулакский каньон «Премиум»: Все включено (из Избербаша)
Индивидуальная. Сулакский каньон «Премиум»: Все включено (из Избербаша)
Индивидуальная. Сулакский каньон «Премиум»: Все включено (из Избербаша)
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:

  • Чиркейское водохранилище
  • Поселок Дубки
  • Пещера Нохъо
  • Старый Зубутли
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сарыкум
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Премиальный тур по Сулакскому каньону Невероятные виды открываются уже при спуске во время джиппинга в самое низовье, к реке Сулак.
Вы увидите красоты, недоступные обычному обывателю: живописные водопады, стекающие с гребней скал, которые называют Аватаром из-за фантастического вида, как в известном фильме.
Вас также ждет завораживающая прогулка на катере по бирюзовой реке вблизи старого села Зубутли. А насладившись поездкой, мы остановится у форелевого хозяйства, чтобы перекусить вкуснейшие морские дары.
Наконец, приятным дополнением к программе будет посещение комплекса пещер Нохъо, увидеть которые можно только, пройдя по навесному мосту над рекой. Если же у вас будет желание сделать шикарные фотокадры, то для этого отлично подойдет вид, открывающийся с бархана Сарыкум. Важная информация• Вам потребуется взять с собой документ, удостоверяющий личность, для проезда через КПП.
  • С собой рекомендуется взять: удобную обувь, головной убор, солнцезащитный крем, наличные средства, воду.
  • Одежда должна быть непрозрачная и не облегающая.

Ежедневно 07:00, 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед
  • Вход на бархан Сарыкум
  • Вход в пещеру Нохъо
  • Джиппинг
  • Катер по каньону
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Остановка №1. Южный выезд из города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 07:00, 07:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Дорогие путешественники, в поездке обязательно соблюдение следующих правил:
  • Не облегающая и непросвечивающая одежда (брюки можно)
  • Плечи,живот и колени должны быть прикрыты.
  • Запрещено распитие спиртных напитков во время тура
  • Также нельзя брать с собой животных
  • С собой рекомендуется взять:
  • Удобная обувь
  • Головной убор
  • Солнцезащитный крем
  • Наличные средства
  • Вода
  • Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено
  • Взять с собой документ удостоверяющий личность для проезда через КПП
  • Обратите внимание, оператор сотовой связи Теле2 не работает на территории Республики Дагестан. Советуем воспользоваться другими операторами: МТС,БИЛАЙН,МЕГАФОН
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
Сулакский каньон
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