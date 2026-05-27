Это путешествие на юг Дагестана — в высокогорное село Куруш и древний аул Ахты.
Вы окажетесь на высоте более 2500 м, увидите суровые пейзажи и познакомитесь с культурой лезгинского народа. А после насыщенных дней вас ждёт отдых в термальных источниках.
Описание экскурсии
День 1
7:00 — выезд из Избербаша
12:00–13:00 — Куруш
- Побываете в самом высокогорном селе Европы и России (2560 м)
- Увидите суровые горные пейзажи и просторные плато
13:00–14:00 — обед
15:30 — переезд в Ахты
18:00 — размещение и ночлег
Ночёвка в селе Кара-Кюре или Ахты.
День 2
9:00–9:30 — завтрак
9:50 — крепость времён Кавказской войны
10:00 — Ахтынский краеведческий музей
- Познакомитесь с культурой и бытом лезгинского народа
- Увидите коллекцию исторических экспонатов
11:30 — арочные мосты Ахты
- Прогуляетесь по старинным мостам
- Узнаете об архитектуре и истории аула
12:00 — исторические кварталы
12:30 — подъём к ротонде «Шарвили»
- Подниметесь по 222 ступеням
- Полюбуетесь панорамой окрестностей
13:30–14:30 — обед
15:00–17:00 — термальные источники
21:00–22:00 — возвращение в Избербаш
Организационные детали
- В стоимость входят оформление пропусков в Куруш, ночлег и завтрак
- Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от группы)
- Маршрут подойдёт для путешественников без серьёзных противопоказаний, готовых к высоте
- С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
- Вход в музей — 100 ₽ за чел.
- Термальные источники — от 1000 ₽ за чел.
- Обед — 900 ₽, ужин — 800 ₽ за чел.
в среду в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|33 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.
Входит в следующие категории Избербаша
