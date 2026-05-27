Куруш и Ахты - 2-дневная поездка из Избербаша

Самое высокогорное село Европы, древний аул и отдых в термальных источниках по желанию
Это путешествие на юг Дагестана — в высокогорное село Куруш и древний аул Ахты.

Вы окажетесь на высоте более 2500 м, увидите суровые пейзажи и познакомитесь с культурой лезгинского народа. А после насыщенных дней вас ждёт отдых в термальных источниках.
Описание экскурсии

День 1

7:00 — выезд из Избербаша

12:00–13:00 — Куруш

  • Побываете в самом высокогорном селе Европы и России (2560 м)
  • Увидите суровые горные пейзажи и просторные плато

13:00–14:00 — обед

15:30 — переезд в Ахты

18:00 — размещение и ночлег

Ночёвка в селе Кара-Кюре или Ахты.

День 2

9:00–9:30 — завтрак

9:50 — крепость времён Кавказской войны

10:00 — Ахтынский краеведческий музей

  • Познакомитесь с культурой и бытом лезгинского народа
  • Увидите коллекцию исторических экспонатов

11:30 — арочные мосты Ахты

  • Прогуляетесь по старинным мостам
  • Узнаете об архитектуре и истории аула

12:00 — исторические кварталы

12:30 — подъём к ротонде «Шарвили»

  • Подниметесь по 222 ступеням
  • Полюбуетесь панорамой окрестностей

13:30–14:30 — обед

15:00–17:00 — термальные источники

21:00–22:00 — возвращение в Избербаш

Организационные детали

  • В стоимость входят оформление пропусков в Куруш, ночлег и завтрак
  • Поездка проходит на легковом автомобиле, минивэне или микроавтобусе (в зависимости от группы)
  • Маршрут подойдёт для путешественников без серьёзных противопоказаний, готовых к высоте
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается

  • Вход в музей — 100 ₽ за чел.
  • Термальные источники — от 1000 ₽ за чел.
  • Обед — 900 ₽, ужин — 800 ₽ за чел.

в среду в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник33 999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.

