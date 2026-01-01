Водная прогулка
В сердце Дагестана: Сулакский каньон, ГЭС и бархан Сарыкум (из Избербаша)
Погрузитесь в мир Дагестана: захватывающие виды каньона, прогулка на катере и уникальный бархан Сарыкум ждут вас
Начало: На улице Маяковского
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
22 янв в 08:00
23 янв в 08:00
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Избербаша
Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:15
Завтра в 07:15
21 янв в 07:15
6000 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - природные чудеса Дагестана
Прокатиться на катере вдоль водопадов, заглянуть в ущелье и услышать легенды дюн - из Избербаша
Начало: На улице Буйнакского
Расписание: ежедневно в 07:00
20 янв в 07:00
21 янв в 07:00
3900 ₽ за человека
