Исследуйте лучшие достопримечательности горного Дагестана в увлекательном туре к высокогорному аулу Гуниб.
Вы прогуляетесь по национальному природному парку и посетите старинную Гунибскую крепость, а также восхититесь красотами величественной Карадахской теснины.
Вы прогуляетесь по национальному природному парку и посетите старинную Гунибскую крепость, а также восхититесь красотами величественной Карадахской теснины.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают. Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны. Важная информация Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
Еженедельно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибское плато
- Природный парк
- Беседка Имама Шамиля
- Камень Барятинского
- Памятник «Белые Журавли»
- Карадахская теснина
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
- Обед (650р)
Место начала и завершения?
Г. Избербаш, ул. Советская, 25
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
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Т
Хочу написать об организации тура, я заказала экскурсию Гуниб и каралазская теснина, мне организаторы тура написали, что можно оплачивать, выезд состоится, потом уже поздно вечером перекинули на другую фирму и
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