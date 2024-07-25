Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Исследуйте лучшие достопримечательности горного Дагестана в увлекательном туре к высокогорному аулу Гуниб.



Вы прогуляетесь по национальному природному парку и посетите старинную Гунибскую крепость, а также восхититесь красотами величественной Карадахской теснины. 3 2 отзыва

Кавказ-Тур Ваш гид в Избербаше Задать вопрос Групповая экскурсия 3500 ₽ за человека 3 2 отзыва 12 часов 1-19 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают. Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны. Важная информация Надевайте удобную обувь и одежду по погоде. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гунибское плато

Природный парк

Беседка Имама Шамиля

Камень Барятинского

Памятник «Белые Журавли»

Карадахская теснина Что включено Трансфер

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Сувениры

Обед (650р) Место начала и завершения? Г. Избербаш, ул. Советская, 25 Когда и сколько длится? Когда: Еженедельно Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек. Важная информация Важная информация:

Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.