Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Исследуйте лучшие достопримечательности горного Дагестана в увлекательном туре к высокогорному аулу Гуниб.

Вы прогуляетесь по национальному природному парку и посетите старинную Гунибскую крепость, а также восхититесь красотами величественной Карадахской теснины.
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Высокогорный Гуниб и Карадахская Теснина из Избербаша
Ближайшие даты:
19
окт
22
окт
24
окт
26
окт
29
окт
31
окт
2
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Гунибское плато
  • Природный парк
  • Беседка Имама Шамиля
  • Камень Барятинского
  • Памятник «Белые Журавли»
  • Карадахская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают. Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны.

По вт., чт., вс. в 07:10

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Избербаш, ул. Советская, 25
Когда и сколько длится?
Когда: По вт., чт., вс. в 07:10
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Избербаша

Групповые
На автобусе
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На выходные
На весь день
Обзорные

Похожие туры из Избербаша

Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
7.30
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
15 980 за всё до 4 чел.
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Кала-Корейш, Кубачи и Амузги - поездка из Избербаша
Посетить столицу древнего феодального государства и побывать в гостях у высокогорных ювелиров
7.30
19 окт
20 окт
21 окт
22 окт
15 980 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
По желанию туриста
Завтра
20 окт
21 окт
22 окт
от 11 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Избербаше. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Избербаше
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ