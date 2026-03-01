Индивидуальная
до 4 чел.
Из Избербаша - к дагестанскому Гранд-Каньону
Путешествие к Сулакскому каньону из Избербаша: серпантинные дороги, бирюзовая река, прогулка на катере и обед с форелью. Незабываемые впечатления для всей семьи
6 мар в 08:30
7 мар в 08:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
6 мар в 07:30
7 мар в 07:30
16 400 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
6 мар в 10:45
7 мар в 10:45
2800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца (из Избербаша)
Отправиться навстречу пустыне, головокружительным видам и истинному гостеприимству
Завтра в 08:00
6 мар в 08:00
19 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Избербаша
Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:15
6 мар в 07:15
9 мар в 07:15
6000 ₽ за человека
Групповая
до 18 чел.
Из Избербаша - в Гамсутль и Салту
К призрачному аулу, фантастическим видам и дагестанской кухне (всё включено)
Начало: На ул. Буйнакского
Расписание: в среду в 07:00
11 мар в 07:00
18 мар в 07:00
4200 ₽ за человека
