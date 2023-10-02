Экскурсия в аул-призрак Гамсутль из Избербаша: путешествие в затерянный мир
В горах Дагестана затеряно уникальное место — аул-призрак Гамсутль.
Опустел он, однако, совсем недавно, с 2015 года, но это не мешает проникнуться его таинственной и заброшенной атмосферой.
Мы с Вами полюбуемся на каменные дома дагестанского Мачу-Пикчу, узнаем его историю, а после посетим еще одну необычную локацию — Салтинскую теснину, особенно известную своим подземным водопадом.
Опустел он, однако, совсем недавно, с 2015 года, но это не мешает проникнуться его таинственной и заброшенной атмосферой.
Мы с Вами полюбуемся на каменные дома дагестанского Мачу-Пикчу, узнаем его историю, а после посетим еще одну необычную локацию — Салтинскую теснину, особенно известную своим подземным водопадом.
Ближайшие даты:
14
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15
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фев
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|3 300 ₽
|Пенсионный 60+
|3 250 ₽
|Детский (4-11лет)
|3 200 ₽
|Детский (0-3)
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Гергебильская ГЭС
- Гунибская ГЭС
- Аул-призрак Гамсутль
- Кегер
- Салтинская теснина
Описание
Покинутый аул и памятник природыДавайте отправимся в затерянный мир? В Дагестане есть удивительное место — аул-призрак, спрятанный среди горных вершин. Вы удивитесь, но опустел он совсем недавно, в 2015 году. Я расскажу вам о прошлом дагестанского Мачу-Пикчу, а ещё покажу две живописные гидроэлектростанции. В завершении экскурсии посетим атмосферную Салтинскую теснину протяженностью 500 метров, а также известную своим необычным подземным водопадом. Важная информация Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туда и обратно)
- Услуги гида-проводника
- Обед — национальная кухня
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Билеты (100 руб. с человека)
- Место начала и завершения?
- Г. Избербаш ул. Советская 25
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евсеева
2 окт 2023
О
Олеся
17 сен 2023
М
Мария
1 сен 2023
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