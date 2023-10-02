В горах Дагестана затеряно уникальное место — аул-призрак Гамсутль. Опустел он, однако, совсем недавно, с 2015 года, но это не мешает проникнуться его таинственной и заброшенной атмосферой. Мы с Вами полюбуемся на каменные дома дагестанского Мачу-Пикчу, узнаем его историю, а после посетим еще одну необычную локацию — Салтинскую теснину, особенно известную своим подземным водопадом.

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