Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
Групповая экскурсия в Избербаше

Экскурсия в аул-призрак Гамсутль из Избербаша: путешествие в затерянный мир

5
3 оценки
В горах Дагестана затеряно уникальное место — аул-призрак Гамсутль.

Опустел он, однако, совсем недавно, с 2015 года, но это не мешает проникнуться его таинственной и заброшенной атмосферой.

Мы с Вами полюбуемся на каменные дома дагестанского Мачу-Пикчу, узнаем его историю, а после посетим еще одну необычную локацию — Салтинскую теснину, особенно известную своим подземным водопадом.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
Ближайшие даты:
14
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фев
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 12+3 300 ₽
Пенсионный 60+3 250 ₽
Детский (4-11лет)3 200 ₽
Детский (0-3)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Гергебильская ГЭС
  • Гунибская ГЭС
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Кегер
  • Салтинская теснина

Описание

Покинутый аул и памятник природы

Давайте отправимся в затерянный мир? В Дагестане есть удивительное место — аул-призрак, спрятанный среди горных вершин. Вы удивитесь, но опустел он совсем недавно, в 2015 году. Я расскажу вам о прошлом дагестанского Мачу-Пикчу, а ещё покажу две живописные гидроэлектростанции. В завершении экскурсии посетим атмосферную Салтинскую теснину протяженностью 500 метров, а также известную своим необычным подземным водопадом. Важная информация Пожалуйста, надевайте удобную обувь и одежду по погоде.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт (туда и обратно)
  • Услуги гида-проводника
  • Обед — национальная кухня
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Билеты (100 руб. с человека)
Место начала и завершения?
Г. Избербаш ул. Советская 25
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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2 окт 2023
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17 сен 2023
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1 сен 2023

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