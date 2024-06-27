Чечня — удивительный регион с богатой историей и культурой.
Здесь среди живописных гор и долин расположены великолепные мечети, являющиеся символом духовности и религиозности этой земли.
Мечети Чечни впечатляют своей архитектурой и величественностью, украшены изысканными узорами и резьбой, олицетворяющими величие исламского мира.
Здесь среди живописных гор и долин расположены великолепные мечети, являющиеся символом духовности и религиозности этой земли.
Мечети Чечни впечатляют своей архитектурой и величественностью, украшены изысканными узорами и резьбой, олицетворяющими величие исламского мира.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Чечня – это удивительный регион с богатой историей и культурой В Чечне, среди живописных гор и долин, расположены великолепные мечети, являющиеся выразителем духовности и религиозности этой земли. Мечети Чечни поистине впечатляют своей архитектурой и величественностью. Они изысканно украшены узорами и резьбой, олицетворяя величие и прекрасную культуру исламского мира. Внутреннее убранство мечетей увлекает своей красотой и стоическим великолепием. Посещение мечетей Чечни позволяет окунуться в атмосферу мудрости и духовности, почувствовать связь с древней и благородной традицией. А многочисленные здания мечетей, стоящие здесь уже веками, напоминают о древности и богатстве культурного наследия этого региона. Важная информация: Пожалуйста, возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс-код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Каждый день в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 600 ₽
|Детский
|3 400 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Грозный
- Грозный Сити
- Цветочный Парк
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Мечеть «Гордость Мусульман»
- Мечеть «Аймани Кадыровой»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Обед
- Входные билеты в Грозный-Сити
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Шоссейная 1-я (магазин одежды Планета)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт
- Соблюдайте дресс-код: футболка, брюки или любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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