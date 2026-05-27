Хунзах, водопад Тобот и Каменная чаша - из Избербаша

Горные плато и природные каскады и теснины с обедом по-аварски по желанию
Хунзах — сердце горного Дагестана и родина поэтов. На высоте до 2000 метров перед вами откроются виды на ущелья и горные плато. Вы полюбуетесь водопадом Тобот, прогуляетесь по Матласу и окажетесь внутри Каменной чаши.

Вспомните об эпохе Льва Толстого и Хаджи-Мурата, а также узнаете о нашем великом поэте Расуле Гамзатове.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Избербаша

10:00 — Каменная чаша

  • Окажетесь в узкой каменной теснине
  • Почувствуете масштаб скал и необычную геометрию пространства

11:00–12:00 — Матлас и водопады

  • Прогуляетесь по Матласскому плато
  • Спуститесь по каменной лестнице к ущелью
  • Пройдёте рядом с водопадом и увидите горные панорамы

13:00–14:00 — обед

Попробуете блюда аварской кухни: хинкал, ботищал и абрикосовую кашу.

14:20–15:00 — водопад Тобот

  • Увидите один из самых известных водопадов Дагестана
  • Полюбуетесь видом на каньон Цолотль
  • Сделаете фотографии с обзорных точек

По пути — Хунзахское плато

  • Насладитесь панорамными видами на горы и долины
  • Узнаете о истории села Хунзах и его значении для региона

18:00–19:30 — возвращение в Избербаш

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
  • Обед оплачивается отдельно — 700 ₽
  • Рекомендуем одежду с прикрытыми плечами и коленями. Не допускается прозрачная и слишком открытая одежда
  • Нельзя с алкоголем и животными
  • С вами будет гид из нашей команды

в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.

