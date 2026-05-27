Хунзах — сердце горного Дагестана и родина поэтов. На высоте до 2000 метров перед вами откроются виды на ущелья и горные плато. Вы полюбуетесь водопадом Тобот, прогуляетесь по Матласу и окажетесь внутри Каменной чаши.
Вспомните об эпохе Льва Толстого и Хаджи-Мурата, а также узнаете о нашем великом поэте Расуле Гамзатове.
Описание экскурсии
7:00 — выезд из Избербаша
10:00 — Каменная чаша
- Окажетесь в узкой каменной теснине
- Почувствуете масштаб скал и необычную геометрию пространства
11:00–12:00 — Матлас и водопады
- Прогуляетесь по Матласскому плато
- Спуститесь по каменной лестнице к ущелью
- Пройдёте рядом с водопадом и увидите горные панорамы
13:00–14:00 — обед
Попробуете блюда аварской кухни: хинкал, ботищал и абрикосовую кашу.
14:20–15:00 — водопад Тобот
- Увидите один из самых известных водопадов Дагестана
- Полюбуетесь видом на каньон Цолотль
- Сделаете фотографии с обзорных точек
По пути — Хунзахское плато
- Насладитесь панорамными видами на горы и долины
- Узнаете о истории села Хунзах и его значении для региона
18:00–19:30 — возвращение в Избербаш
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
- Обед оплачивается отдельно — 700 ₽
- Рекомендуем одежду с прикрытыми плечами и коленями. Не допускается прозрачная и слишком открытая одежда
- Нельзя с алкоголем и животными
- С вами будет гид из нашей команды
в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Буйнакского
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — Организатор в Избербаше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 5145 туристов
Я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит только из квалифицированных, опытных гидов, которые знают как сделать каждую экскурсию интересной и запоминающейся. Будем рады поделиться с вами знаниями и накопленным опытом. Экскурсии мы проводим как групповые, так и индивидуальные по вашему желанию и предпочтению.
