Экскурсия в Дербент предлагает прогулку по старинным улочкам древнейшего города России.
Посетители увидят уникальную крепость Нарын-кала, которая является музеем под открытым небом и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также предусмотрено посещение дома-музея Петра I и современной набережной Дербента. На берегу Каспийского моря расположен экраноплан «Лунь», который также включен в маршрут. Рекомендуется удобная обувь и одежда по погоде
Посетители увидят уникальную крепость Нарын-кала, которая является музеем под открытым небом и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также предусмотрено посещение дома-музея Петра I и современной набережной Дербента. На берегу Каспийского моря расположен экраноплан «Лунь», который также включен в маршрут. Рекомендуется удобная обувь и одежда по погоде
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная крепость Нарын-кала
- 🏛 Исторические улочки и магалы
- 🌊 Прогулка по набережной Дербента
- ✈️ Экраноплан «Лунь» на берегу
- 🏠 Дом-музей Петра I
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а море манит своей прохладой. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, туры возможны, но стоит учитывать прохладный климат и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Нарын-кала
- Экраноплан «Лунь»
- Дом-музей Петра I
Описание экскурсии
Путешествие в древний Дербент
Приглашаем вас в удивительное путешествие по древнему городу России — Дербенту. Этот город сохранил свою уникальную атмосферу, и у вас будет возможность прогуляться по старинным улочкам, в окружении каменных домов и величественных мечетей.
Исторические достопримечательности
Во время вашей экскурсии вы увидите:
- Уникальную крепость Нарын-кала — настоящий музей под открытым небом, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Дом-музей Петра I, где государь останавливался во время Персидского похода.
Современный Дербент
Не забудьте также прогуляться по современно декорированной набережной Дербента. Здесь вас впечатлит масштабный экраноплан «Лунь», который расположился на берегу Каспийского моря.
Полезные советы
Для комфортного посещения достопримечательностей рекомендуется носить удобную обувь и подбирать одежду с учетом погодных условий. Это поможет вам насладиться каждым моментом вашего приключения в этом удивительном городе!
Ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарын-кала
- Город Дербент
- Экраноплан «Лунь»
- Дом-музей Петра I
Что включено
- Экскурсия по крепости
- Экскурсия по старому городу
- Транспорт Туда обратно
- Гид по крепости
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Вход в музей
- Вход в крепость
- Вход в армянский храм
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: По желанию туриста
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Избербаша
Похожие экскурсии на «Тур в древний город Дербент»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборДербент и экраноплан «Лунь» из Избербаша
Индивидуальная экскурсия по Дербенту с посещением крепости Нарын-кала, Джума-мечети и экраноплана Лунь. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: У вашего отеля
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 13 800 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Древние селения Гоор и Кахиб + Язык тролля
Горный Дагестан невероятно притягателен! Исследуем древние уголки, посетим руины селений Гоор и Кахиб, остановимся у Языка тролля и старейшего храма
Начало: ул. Советская
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 07:15
18 авг в 07:15
20 авг в 07:15
3900 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Дербент и каспийский монстр «Лунь» из Избербаша
Погрузитесь в историю Дербента, самого древнего города России, и узнайте о легендарном экраноплане «Лунь». Включены трансфер, гид и обед
Начало: На ул. Советская
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:45
18 авг в 10:45
19 авг в 10:45
3200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
29 авг в 07:30
30 авг в 07:30
от 19 015 ₽ за всё до 4 чел.
11 000 ₽ за экскурсию