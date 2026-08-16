Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для посещения Дербента - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время город оживает, а море манит своей прохладой. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, туры возможны, но стоит учитывать прохладный климат и возможные осадки.

Экскурсия в Дербент предлагает прогулку по старинным улочкам древнейшего города России. Посетители увидят уникальную крепость Нарын-кала, которая является музеем под открытым небом и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Также предусмотрено посещение дома-музея Петра I и современной набережной Дербента. На берегу Каспийского моря расположен экраноплан «Лунь», который также включен в маршрут. Рекомендуется удобная обувь и одежда по погоде

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.

Описание экскурсии

Путешествие в древний Дербент

Приглашаем вас в удивительное путешествие по древнему городу России — Дербенту. Этот город сохранил свою уникальную атмосферу, и у вас будет возможность прогуляться по старинным улочкам, в окружении каменных домов и величественных мечетей.

Исторические достопримечательности

Во время вашей экскурсии вы увидите:

Уникальную крепость Нарын-кала — настоящий музей под открытым небом, который вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дом-музей Петра I, где государь останавливался во время Персидского похода.

Современный Дербент

Не забудьте также прогуляться по современно декорированной набережной Дербента. Здесь вас впечатлит масштабный экраноплан «Лунь», который расположился на берегу Каспийского моря.

Полезные советы

Для комфортного посещения достопримечательностей рекомендуется носить удобную обувь и подбирать одежду с учетом погодных условий. Это поможет вам насладиться каждым моментом вашего приключения в этом удивительном городе!