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Квест
1 час
Семейный квест по Ижевску: экскурсия «От собора до собора»
Увлекательная квест-экскурсия по Ижевску для всей семьи. История и культура города, задания и приключения для детей и взрослых
Начало: Ул. Горького, 68
«Для всей семьи Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
10 июня в 18:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час
«Ижевская классика» - квест-экскурсия для всей семьи
Увлекательная квест-экскурсия для всей семьи по историческому центру Ижевска. Узнайте о классицизме, визите Александра I и Захарии Лятушевиче
Начало: Александро-Невский собор, главный вход
«Для всей семьи Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1 час
«Град оружейный» - квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в жизнь ижевцев XIX века с квест-экскурсией «Град оружейный». Интересные задания для детей и взрослых на улицах Ижевска
Начало: Площадь Оружейников, у Памятника Оружейников
«Что вас ждет: Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
1 час
Квест-экскурсия «Древности ижевского завода» для всей семьи
Присоединяйтесь к квест-экскурсии «Древности ижевского завода» и узнайте удивительные факты о становлении Ижевска
Начало: Монумент дружбы «Навеки с Россией»
«Для всей семьи Квест-экскурсия из серии «Ижевские Бродилки» — это проект для нескучного знакомства с культурой и историей Ижевска для мальчишек и девчонок 8-12 лет»
Расписание: Эту экскурсию проводим по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛена1 мая 2024Нам очень понравилось. Увидели город с другой стороны
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Квесты»
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