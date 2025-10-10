читать дальше

всем значимым интересным местам, все рассказал, подробно ответил на вопросы. Даже на плоту покатал, что было неожиднно и очень приятно. Посетили с ним магазинчик сувениров и дом удмуртской кухни. Выбор там был небольшой, но все, что нас интересовало, там было. Мы же были 31 октября, не очень популярный сезон. На обратном пути в дороге побаловал нас удмуртскими загадками. Не все очень сообразительными оказались (я, так, точно), но было очень интересно. Подъехал к подъезду и туда же доставил после экскурсии. Спасибо, Сергей, вы супер!