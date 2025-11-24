Индивидуальная
до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
«(есть льготы), еда и напитки — по желанию»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
6675 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Дополнительно оплачивается обед в кафе»
11 дек в 09:30
16 дек в 09:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
«Дополнительно оплачивается обед (по желанию)»
11 дек в 09:00
15 дек в 09:00
13 340 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения24 ноября 2025Великолепная экскурсия в музей-заповедник "Лудорвай" с очень приятным и экспертным организатором Сергеем!
Очень рекомендую!
- ККонстантин6 ноября 2025Отличный экскурсовод,сразу видно,что человек любит и живет своим делом,не повезло нам с погодой,но в этом был свой вайб. Сергея однозначно рекомендую!
- ЛЛариса1 ноября 2025Экскурсия просто покорила! Сергей прекрасный рассказчик, начал свое повествование еще в Ижевске в пути с истории. В Лудорвае провел по
- ЛЛюдмила8 октября 2025Экскурсия очень понравилась! Замечательно организованная программа позволила погрузиться в историю и атмосферу мест. Сергей оказался настоящим профессионалом своего дела: интересно
- ААнатолий27 июля 2025Это была очень милая и уютная прогулка по музею-заповеднику Лудорвай, Сергей очень интересно и подробно рассказывал про историю и культуру Удмуртии и Ижевска. А на обратном пути загадывал старинные удмуртские загадки. Было очень весело, рекомендую!
- ДДиана18 июля 2025Все понравилось. Экскурсовод Сергей прекрасно владеет материалом, было интересно слушать, особенно мифы удмуртского народа. Благодаря профессионализму экскурсия прошла быстро и захватывающе.
- ННаталья21 мая 2025Сегодняшний день мы провели с замечательным гидом Сергеем в Музее заповеднике Лудорвай. Море эмоций,умело поданная историческая информация,мифы, сказки,загадки,солнце и дождь,красота вокруг создали душевную атмосферу и желание приехать в Удмуртию вновь! спасибо огромное нашему гиду Сергею и команде Трипстера
- ТТатьяна1 мая 2025Огромное спасибо Сергею за незабываемую экскурсию Воткинск- Сарапул. Очень красивые места, познавательная экскурсия. Сергей замечательный рассказчик и человек который знает историю своего края и заботиться о его развитии.
- ААлена13 апреля 2025Великолепная экскурсия. Красиво, самобытно, познавательно и очень комфортно. Ездили семьёй с 2 детьми. Сергей забрал нас на машине из отеля
- ААлександр13 февраля 2025Огромное спасибо за экскурсию!
Это было ровно то, чего хотелось в качестве ознакомительной этно-экскурсии: за три часа узнали про историю региона,
- ЕЕлена8 января 2025Экскурсию посетили в январе и очень остались довольны. Отличный вариант экскурсии - продолжительность 2,5-3 часа, всю дорогу Сергей рассказывает историю
- ООксана4 января 2025Отличная экскурсия для туристов, желающих познакомиться с культурой и историей региона. Самобытный край с чудесным гидом.
- ННаталия12 ноября 2024Спасибо Сергею. Отличная экскурсия и экскурсовод. Рекомендую
- ММария26 августа 2024Прекрасная экскурсия! Сергей замечательный гид, услышали много интересной информации. Подача материала тоже понравилась, легко, ненавязчиво, но в то же время
- ИИрина21 августа 2024Очень интересная экскурсия. Сергей нас познакомил с жизнью удмуртского народа, их обычаями, мифами и легендами. Спасибо большое.
- ВВера15 августа 2024Обаятельный экскурсовод, с хорошо поставленной речью и отличными знаниями об истории, архитектуре, обычаях народов Удмуртии.
Лудорвай - приятное место. Нам повезло
- ААлександра11 августа 2024👍 Отличный гид. Приятно и не нанавязчиво излагает историю края, разные интересные факты. Экскурсия понравилась. Узнали много нового."Открыли" для себя славный городок Сарапул. Рекомендую.
- ЕЕлена8 августа 2024Экскурсией остались довольны, погода была отличная, сыграло на руку. Как только сели в машину, экскурсовод Сергей, начал свой рассказ. Очень
- ААнастасия8 августа 2024Замечательная экскурсия. Очень много полезной информации рассказано в лёгкой доступной форме. Технические загадки не мой конёк, но интерактив очень понравился. Види и природа из окна великолепны
- ООльга24 июля 2024Сходили на данную эксскурсию, всё очень понравилось. Сергей рассказывал очень интересно, узнали очень много нового! Сам Сергей приятный человек, приятная интонация, очень интересно слушать.
