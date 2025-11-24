Мои заказы

Гастрономические экскурсии Ижевска

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Ижевске, цены от 6675 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
На машине
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
Погрузитесь в удмуртскую культуру на индивидуальной экскурсии в Ижевске. Узнайте о мифах, традициях и кухне этого уникального народа
Начало: По вашему адресу
«(есть льготы), еда и напитки — по желанию»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
6675 ₽ за всё до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
На машине
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Начало: У вашего отеля
«Дополнительно оплачивается обед в кафе»
11 дек в 09:30
16 дек в 09:30
18 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ижевска в Глазов - по императорскому пути
Путешествие по историческому пути из Ижевска в Глазов. Узнайте о визитах императоров, посетите этапную избу и прогуляйтесь по уникальным местам
Начало: По вашему адресу
«Дополнительно оплачивается обед (по желанию)»
11 дек в 09:00
15 дек в 09:00
13 340 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    24 ноября 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Великолепная экскурсия в музей-заповедник "Лудорвай" с очень приятным и экспертным организатором Сергеем!
    Очень рекомендую!
  • К
    Константин
    6 ноября 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Отличный экскурсовод,сразу видно,что человек любит и живет своим делом,не повезло нам с погодой,но в этом был свой вайб. Сергея однозначно рекомендую!
  • Л
    Лариса
    1 ноября 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Экскурсия просто покорила! Сергей прекрасный рассказчик, начал свое повествование еще в Ижевске в пути с истории. В Лудорвае провел по
    читать дальше

    всем значимым интересным местам, все рассказал, подробно ответил на вопросы. Даже на плоту покатал, что было неожиднно и очень приятно. Посетили с ним магазинчик сувениров и дом удмуртской кухни. Выбор там был небольшой, но все, что нас интересовало, там было. Мы же были 31 октября, не очень популярный сезон. На обратном пути в дороге побаловал нас удмуртскими загадками. Не все очень сообразительными оказались (я, так, точно), но было очень интересно. Подъехал к подъезду и туда же доставил после экскурсии. Спасибо, Сергей, вы супер!

  • Л
    Людмила
    8 октября 2025
    Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
    Экскурсия очень понравилась! Замечательно организованная программа позволила погрузиться в историю и атмосферу мест. Сергей оказался настоящим профессионалом своего дела: интересно
    читать дальше

    рассказывал, отвечал на вопросы, делился множеством интересных фактов и деталей. Организация маршрута была продумана до мелочей, мы успели увидеть много интересного и красивого, при этом ни разу не устали и получили массу позитивных эмоций, несмотря на то что погода немного капризничала! Обязательно рекомендую всем посетить эту экскурсию!

  • А
    Анатолий
    27 июля 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Это была очень милая и уютная прогулка по музею-заповеднику Лудорвай, Сергей очень интересно и подробно рассказывал про историю и культуру Удмуртии и Ижевска. А на обратном пути загадывал старинные удмуртские загадки. Было очень весело, рекомендую!
  • Д
    Диана
    18 июля 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Все понравилось. Экскурсовод Сергей прекрасно владеет материалом, было интересно слушать, особенно мифы удмуртского народа. Благодаря профессионализму экскурсия прошла быстро и захватывающе.
  • Н
    Наталья
    21 мая 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Сегодняшний день мы провели с замечательным гидом Сергеем в Музее заповеднике Лудорвай. Море эмоций,умело поданная историческая информация,мифы, сказки,загадки,солнце и дождь,красота вокруг создали душевную атмосферу и желание приехать в Удмуртию вновь! спасибо огромное нашему гиду Сергею и команде Трипстера
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2025
    Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
    Огромное спасибо Сергею за незабываемую экскурсию Воткинск- Сарапул. Очень красивые места, познавательная экскурсия. Сергей замечательный рассказчик и человек который знает историю своего края и заботиться о его развитии.
  • А
    Алена
    13 апреля 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Великолепная экскурсия. Красиво, самобытно, познавательно и очень комфортно. Ездили семьёй с 2 детьми. Сергей забрал нас на машине из отеля
    читать дальше

    и вернул туда же после окончания экскурсии. Очень удобно. Прекрасно провели время, слушали затаив дыхание его рассказы об истории Удмуртии, мифы и легенды. Разгадывали загадки. Вся семья в полном восторге от этого небольшого, но очень насыщенного путешествия. В Лудорвае было чудесно, несмотря на не самый туристический сезон. Очень понравилось! Всем рекомендую от души этого экскурсовода. Сергею здоровья, процветания и всех благ!

  • А
    Александр
    13 февраля 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Огромное спасибо за экскурсию!
    Это было ровно то, чего хотелось в качестве ознакомительной этно-экскурсии: за три часа узнали про историю региона,
    читать дальше

    про народ, быт, обычаи, кухню. Сергей прекрасно владеет материалом и может всю поездку выдавать много познавательного материала.

    Так что если вы едете в Удмуртию и хотите насыщенный экспресс-курс по истории - айда к Сергею.

  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Экскурсию посетили в январе и очень остались довольны. Отличный вариант экскурсии - продолжительность 2,5-3 часа, всю дорогу Сергей рассказывает историю
    читать дальше

    Удмуртов и этого края. Красивейшее место, где можно подышать деревенским воздухом, прогуляться и продегустировать национальные блюда.
    Дополнительным бонусом были загадки по следам экскурсии, которые Сергей загадывал нам на обратной дороге, а мы с удовольствием их разгадывали.
    Всем советуем этого экскурсовода - обаятельный молодой человек, с хорошо поставленной речью и отличными знаниями об истории, архитектуре, обычаях народов Удмуртии.

  • О
    Оксана
    4 января 2025
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Отличная экскурсия для туристов, желающих познакомиться с культурой и историей региона. Самобытный край с чудесным гидом.
  • Н
    Наталия
    12 ноября 2024
    Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
    Спасибо Сергею. Отличная экскурсия и экскурсовод. Рекомендую
  • М
    Мария
    26 августа 2024
    Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
    Прекрасная экскурсия! Сергей замечательный гид, услышали много интересной информации. Подача материала тоже понравилась, легко, ненавязчиво, но в то же время
    читать дальше

    видно, что у Сергея глубокие знания по теме. И Воткинск, и дом- музей Чайковского, и Сарапул произвели отличное впечатление, ну а виды Прикамья завораживают конечно…

  • И
    Ирина
    21 августа 2024
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Очень интересная экскурсия. Сергей нас познакомил с жизнью удмуртского народа, их обычаями, мифами и легендами. Спасибо большое.
  • В
    Вера
    15 августа 2024
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Обаятельный экскурсовод, с хорошо поставленной речью и отличными знаниями об истории, архитектуре, обычаях народов Удмуртии.
    Лудорвай - приятное место. Нам повезло
    читать дальше

    с погодой, экскурсия, совмещенная с прогулкой и дегустацией национальных блюд, доставила большое удовольствие.
    В следующий приезд в Удмуртию, надеюсь, поедем с Сергеем на новую экскурсию в один из городов Удмуртии.

  • А
    Александра
    11 августа 2024
    Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
    👍 Отличный гид. Приятно и не нанавязчиво излагает историю края, разные интересные факты. Экскурсия понравилась. Узнали много нового."Открыли" для себя славный городок Сарапул. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Экскурсией остались довольны, погода была отличная, сыграло на руку. Как только сели в машину, экскурсовод Сергей, начал свой рассказ. Очень
    читать дальше

    много интересной, кажется что сказочной информации, детям не будет скучно. У нас была пешеходная ознакомительная экскурсия по Лудорваю. 3 часа пролетели не заметно, Сергей очень добрый и отзывчивый, с юмором, ответит на любой вопрос, в общем специалист своего дела. Спасибо вам!

  • А
    Анастасия
    8 августа 2024
    Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
    Замечательная экскурсия. Очень много полезной информации рассказано в лёгкой доступной форме. Технические загадки не мой конёк, но интерактив очень понравился. Види и природа из окна великолепны
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Прикоснись к Удмуртии: из Ижевска - в музей-заповедник «Лудорвай»
    Сходили на данную эксскурсию, всё очень понравилось. Сергей рассказывал очень интересно, узнали очень много нового! Сам Сергей приятный человек, приятная интонация, очень интересно слушать.

