1 чел.
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Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсия18 мая 2024Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
- ВВера2 мая 2024Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
- ААнна29 апреля 2024Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
- ССветлана27 апреля 2024Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
- ННадежда15 апреля 2024Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.
- ККсения12 октября 2022Спасибо Удмуртии за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Владимиру и его другу Дмитрию за интересное знакомство с этой удивительной республикой! Сарапул -
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Сарапул»
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