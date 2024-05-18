А Асия Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто) Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.

В Вера Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто) Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!

А Анна Из Ижевска в Сарапул Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.

С Светлана Из Ижевска в Сарапул читать дальше Сергеем, захотелось вернуться в Сарапул еще раз. Кавалерист- девица Надежда Дурова, самый уважаемый градоначальник города на Каме Павел Башенин, кондитер Вильгельм Вольф, необыкновенная дача в стиле модерн, Пушкинский парк и трогательная история маленькой рыжеволосой девочки, жительницы города… Все это ждет вас в прекрасной прогулке с Сергеем по Сарапулу Рекомендую однозначно Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с

Н Надежда Из Ижевска в Сарапул Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.