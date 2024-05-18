Экскурсии в Сарапул из Ижевска

Найдено 3 экскурсии в категории «Сарапул» в Ижевске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ижевска в Сарапул
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Из Ижевска в Сарапул: индивидуальная экскурсия с трансфером
Сарапул очарует живописными улицами, многоликой архитектурой и видами на Каму. Узнайте о его истории и знаменитых жителях на индивидуальной экскурсии
Начало: По вашему адресу
Завтра в 14:00
10 июня в 09:30
8 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья
Погрузитесь в атмосферу старинного Сарапула, прогуляйтесь по его купеческим улочкам и узнайте интересные истории о знаменитых жителях города
Начало: Памятник ижевским оружейникам. Самый центр города
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
13 июня в 09:30
27 июня в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асия
    18 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Сарапул с Владимиром нам очень понравился. Мы проехали его вдоль и поперёк, прошли много интересных мест. Конечно Владимир хотел показать нам ещё больше, но мы уже не смогли. Экскурсия длилась 4 часа, много отличных видов, множество фотографий. Огромное спасибо.
  • В
    Вера
    2 мая 2024
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Спасибо за проведенную экскурсию в Сарапул!
  • А
    Анна
    29 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Благодаря Сергею Сарапул стал для меня городом, в который я вернусь снова на несколько дней. Хочется неспешно погрузиться в атмосферу купеческого города. Благодарю с историю города.
  • С
    Светлана
    27 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Сарапул- небольшой городок на Каме, наверное, не так много людей, которые слышали и побывали в нем… Но, после прогулки с
    читать дальше

    Сергеем, захотелось вернуться в Сарапул еще раз. Кавалерист- девица Надежда Дурова, самый уважаемый градоначальник города на Каме Павел Башенин, кондитер Вильгельм Вольф, необыкновенная дача в стиле модерн, Пушкинский парк и трогательная история маленькой рыжеволосой девочки, жительницы города… Все это ждет вас в прекрасной прогулке с Сергеем по Сарапулу Рекомендую однозначно

  • Н
    Надежда
    15 апреля 2024
    Из Ижевска в Сарапул
    Огромное спасибо за проведенную экскурсию! Остались под приятным впечатлением от города Сарапул. Посетили большое количество достопримечательностей. Узнали много нового об истории города. Огромное спасибо нашему гиду Сергею за интересное повествование! Всем советуем данную экскурсию.
  • К
    Ксения
    12 октября 2022
    Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
    Спасибо Удмуртии за гостеприимство, а нашему экскурсоводу Владимиру и его другу Дмитрию за интересное знакомство с этой удивительной республикой! Сарапул -
    читать дальше

    красивый, тихий, уютный, атмосферный городок… потрясающие виды на Каму просто завораживают… Владимир - отличный гид, увлечённый рассказчик, прекрасно владеющий информацией и словом!

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Сарапул»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Ижевска в Сарапул
  2. Из Ижевска в Сарапул - жемчужину русского Прикамья (на вашем авто)
  3. Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Сарапул" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ижевске на 2024 год по теме «Сарапул», 53 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам