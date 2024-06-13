Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по двум удивительным городам Удмуртии.

В Воткинске вы сможете познакомиться с историей города-завода, увидеть знаменитый Воткинский пруд и Царь-якорь, а также посетить усадьбу Чайковского.

В Сарапуле вас
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ждёт прогулка по уютным улочкам, осмотр старинной застройки и посещение дачного и музейного кварталов.

По дороге вы насладитесь живописными видами Камы и посетите Свято-Успенский монастырь в селе Перевозное. Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio, входные билеты и обед оплачиваются дополнительно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎶 Наследие Чайковского
  2. 🏛️ Старинная архитектура
  3. 🚗 Удобное путешествие на автомобиле
  4. 🌲 Живописные виды Камы
  5. 🕍 Посещение монастыря

Что можно увидеть

  • Воткинский пруд
  • Царь-якорь
  • Усадьба Чайковского
  • Благовещенский собор
  • Свято-Успенский монастырь
  • Красная площадь
  • Дачный квартал
  • Музейный квартал
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Воткинск — родина Чайковского

Вы познакомитесь со славной историей города-завода, увидите Воткинский пруд и Царь-якорь. Побываем в усадьбе Чайковского в Воткинске, обнимем старую липу, которая помнит Петра Ильича, и заглянем в Благовещенский собор. Я расскажу, какую роль семья Чайковских сыграла в развитии Воткинска.

После по желанию заедем в старинное село Перевозное — в Свято-Успенском монастыре можно приложиться к чудотворным пермским деревянным скульптурам.

Уютный Сарапул

По пути проедем по живописной дороге вдоль Камы — я завезу вас на Урал гору, откуда открываются завораживающие виды. В Сарапуле оценим старинную застройку, неспешно прогуляемся по Красной площади. Посетим дачный и музейный кварталы, где рассмотрим наличники и декоративные водосливы.

Вы узнаете о вкладе купцов в развитие города, откроете, какой след оставила семья Дуровых. Я расскажу, как городской глава хотел создать свою Прикамскую губернию во главе с Сарапулом.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Kia Rio, детского кресла нет
  • Входные билеты в усадьбу Чайковского оплачиваются дополнительно: 350 руб. /чел., есть льготы. Индивидуальная экскурсия по усадьбе — 1000 руб. с группы
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе
  • Для посещения монастыря необходима закрытая одежда, женщинам — юбка и платок

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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