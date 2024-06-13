Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию по двум удивительным городам Удмуртии.В Воткинске вы сможете познакомиться с историей города-завода, увидеть знаменитый Воткинский пруд и Царь-якорь, а также посетить усадьбу Чайковского.В Сарапуле вас

ждёт прогулка по уютным улочкам, осмотр старинной застройки и посещение дачного и музейного кварталов. По дороге вы насладитесь живописными видами Камы и посетите Свято-Успенский монастырь в селе Перевозное. Экскурсия проходит на автомобиле Kia Rio, входные билеты и обед оплачиваются дополнительно

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Воткинск — родина Чайковского

Вы познакомитесь со славной историей города-завода, увидите Воткинский пруд и Царь-якорь. Побываем в усадьбе Чайковского в Воткинске, обнимем старую липу, которая помнит Петра Ильича, и заглянем в Благовещенский собор. Я расскажу, какую роль семья Чайковских сыграла в развитии Воткинска.

После по желанию заедем в старинное село Перевозное — в Свято-Успенском монастыре можно приложиться к чудотворным пермским деревянным скульптурам.

Уютный Сарапул

По пути проедем по живописной дороге вдоль Камы — я завезу вас на Урал гору, откуда открываются завораживающие виды. В Сарапуле оценим старинную застройку, неспешно прогуляемся по Красной площади. Посетим дачный и музейный кварталы, где рассмотрим наличники и декоративные водосливы.

Вы узнаете о вкладе купцов в развитие города, откроете, какой след оставила семья Дуровых. Я расскажу, как городской глава хотел создать свою Прикамскую губернию во главе с Сарапулом.

Организационные детали