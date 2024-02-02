Воткинск – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Воткинск» в Ижевске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Из Ижевска в Воткинск - на родину П.И. Чайковского (на автомобиле путешественников)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Ижевска в Воткинск - на родину П.И. Чайковского (на автомобиле путешественников)
Путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле. Узнайте о жизни П.И. Чайковского, посетите его усадьбу и собор, где его крестили
Начало: В Ижевске, в районе собора Александра Невского
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
4 500 за всё до 4 чел.
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
19 июня в 09:30
20 июня в 09:30
14 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    2 февраля 2024
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
  • А
    Алексей
    20 ноября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
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    познания гида на очень хорошем уровне, рассказ достаточно последовательный и увлекательный. При возникновении затруднений Сергей уточняет информацию и потом доводит до слушателей. Удобно в любое время года. Можно рекомендовать однозначно.

  • А
    Александр
    15 сентября 2023
    Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
    13 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
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    основных объектов города в сочетании с рассказом. Как всегда Сегрей блистал своими знаниями и смог донести до нас историю этого города, его глубокое и недавнее прошлое. Эта экскурсия, как и предыдущая в Сарапул, нам очень понравилась. Мы искренне благодарны Сергею за то, что он их провёл на столь высоком уровне.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Воткинск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
  2. Из Ижевска в Воткинск - на родину П.И. Чайковского (на автомобиле путешественников)
  3. Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
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  2. Главный корпус оружейного завода
  3. Арсенал
  4. Площадь Оружейников
  5. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Воткинск" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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