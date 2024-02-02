1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Из Ижевска - в Воткинск, на родину Чайковского
Узнайте о детстве и творческом пути Чайковского в Воткинске. Посетите исторические места и насладитесь живописными пейзажами
Начало: По Вашему адресу
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ижевска в Воткинск - на родину П.И. Чайковского (на автомобиле путешественников)
Путешествие из Ижевска в Воткинск на автомобиле. Узнайте о жизни П.И. Чайковского, посетите его усадьбу и собор, где его крестили
Начало: В Ижевске, в районе собора Александра Невского
Завтра в 10:00
14 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Воткинск и Сарапул: Прикамская губерния
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Воткинску и Сарапулу, чтобы узнать о наследии Чайковского и насладиться старинной архитектурой
19 июня в 09:30
20 июня в 09:30
14 670₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей2 февраля 2024Заказывали две экскурсии. Под впечатлением очень интересного рассказчика. Отличное владение материалом. В целом очень располагающее общение. есть желание встретиться летом. Рекомендую всем. Не пожалеете. С большой благодарностью Сергей, нижегородская область город Семенов.
- ААлексей20 ноября 2023Маршрут был объединен с Сарапулом. Очень удобный вариант посмотреть 2 интересных места в абсолютно неутомительном темпе. Экскурсия отработана до автоматизма,
- ААлександр15 сентября 202313 сентября 2023 были на экскурсии в городе Воткинск с гидом Сергеем. Обстоятельный рассказ по пути из Ижевска, затем осмотр
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Воткинск»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ижевске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ижевске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в июне 2024
Сейчас в Ижевске в категории "Воткинск" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 14 670. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ижевске на 2024 год по теме «Воткинск», 15 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август