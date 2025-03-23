Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПервый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
Сегодня в 14:30
2 июн в 09:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
24 июн в 09:00
25 июн в 09:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККочнева23 марта 2025Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-
- ЕЕлена19 марта 2025Замечательный экскурсовод, очень приятная и доброжелательная девушка! Грамотная, плавная, живая речь, прекрасное чувство юмора. Мы увидели все, что планировалось, по
- ООльга7 марта 2025Выбор пал на эту экскурсию из-за авто 😅 Боялись, что замерзнем и были правы) В авто было комфортно, температурный режим был оптимальный,
Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Венецианский Арсенал»
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