читать дальше Правь, Явь и Навь. Что такое история без личностей? Катерина рассказала нам про интересных людей Ижевска, про факты их биографии. В солнечный, но очень ветреный мартовский день было очень комфортно узнавать город с помощью автомобиля. Екатерину рекомендую!

Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-