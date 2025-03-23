Венецианский Арсенал – экскурсии в Ижевске

Найдено 3 экскурсии в категории «Венецианский Арсенал» в Ижевске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
На машине
2 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
Экскурсия для тех, кто впервые в Ижевске: за 2.5 часа на автомобиле вы увидите ключевые достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: У Монумента Дружбы народов
Сегодня в 14:30
2 июн в 09:00
5700 ₽ за всё до 4 чел.
Ижевск, который вас удивит
Пешая
3 часа
176 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ижевск, который вас удивит: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ижевску откроет вам его историю и достопримечательности. Узнайте о знаменитых личностях и полюбуйтесь архитектурой 19 века
Начало: У памятника Ижевским оружейникам
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Ижевск - восточный Петербург
На машине
1.5 часа
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная прогулка: Ижевск и его параллели с Петербургом
На этой экскурсии вы почувствуете дух Петербурга в Ижевске, узнаете об архитектуре и истории города, а также посетите знаковые места
Начало: В самом центре города
24 июн в 09:00
25 июн в 09:30
4000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кочнева
    23 марта 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы узнали про три мира-
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    Правь, Явь и Навь. Что такое история без личностей? Катерина рассказала нам про интересных людей Ижевска, про факты их биографии. В солнечный, но очень ветреный мартовский день было очень комфортно узнавать город с помощью автомобиля. Екатерину рекомендую!

    Благодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. МыБлагодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. МыБлагодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. МыБлагодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. МыБлагодарю Екатерину за интересную и познавательную экскурсию. Узнали лучше историю страны и Удмуртии в частности. Мы
  • Е
    Елена
    19 марта 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Замечательный экскурсовод, очень приятная и доброжелательная девушка! Грамотная, плавная, живая речь, прекрасное чувство юмора. Мы увидели все, что планировалось, по
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    договорённости нас забрали от гостиницы и привезлии обратно (за что отдельное спасибо!). Автомобиль комфортный, Екатерина очень хороший и внимательный водитель. Несомненно я рекомендую!

  • О
    Ольга
    7 марта 2025
    Первый раз в городе: автопрогулка по Ижевску
    Выбор пал на эту экскурсию из-за авто 😅 Боялись, что замерзнем и были правы) В авто было комфортно, температурный режим был оптимальный,
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    в общем - 👌🏼 А вот экскурсия сама достаточно короткая, как мне показалось, либо время летело молниеносно, но заявленные часы откатали) И ко всему все пожелания учли) Оценивайте сами.

Ответы на вопросы от путешественников по Ижевску в категории «Венецианский Арсенал»

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  1. Главный корпус оружейного завода
  2. Михаило-Архангельский кафедральный собор
  3. Венецианский Арсенал
  4. Арсенал
  5. Площадь Оружейников
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Ижевску в мае 2025
Сейчас в Ижевске в категории "Венецианский Арсенал" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 5700. Туристы уже оставили гидам 341 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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