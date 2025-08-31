Обзорная экскурсия по Ижевску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города. Участники смогут увидеть заводы, посетить Летний сад и прогуляться по Центральной площади.
Узнаете, почему Ижевск называют «авторским городом», как связаны братья Нобели с его историей и какие курьезы связаны с гербом города.
Также будет возможность узнать о собаке Звёздочке, которая жила на ижевском аэродроме после космического полета
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Летний сад
- Центральная площадь
- Арсенал Ижевского оружейного завода
Описание экскурсии
Ижевск, в первую очередь, — это заводы и промышленность, поэтому во время прогулки мы будем любоваться фабричными видами на пруду, заглянем в Летний сад, пройдём по Центральной площади и завершим променад, рассматривая Арсенал Ижевского оружейного завода.
Вы узнаете:
• почему Ижевск — это «авторский город» и кто его знаменитый зодчий
• как братья Нобели связаны с нашим городом
• кого здесь раньше называли крокодилами
• как Ижевску чуть не достался герб с единорогом
• почему собака Звёздочка, прилетевшая из космоса, жила на ижевском аэродроме, и многое другое
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Музея Ижмаш
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Ижевске
Провела экскурсии для 87 туристов
Всем привет! Меня зовут Татьяна, я коренная ижевчанка. Уже долгое время я наблюдаю, как меняется к лучшему наш город, появляются новые места, бренды, музеи. Буду рада помочь вам познакомиться с Ижевском, его историей и гордым духом оружейной столицы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
31 авг 2025
Комфортный маршрут! Главное Гид любит свой город! О каждом памятнике, особняке, достопримечательности с любовью как о своем Дитя! Интересный рассказчик и отличный слушатель. Все наши пожелания Татьяна учла!
Т
Татьяна
23 авг 2025
Мы прекрасно погуляли по городу. Гид уже ждала нас в назначенное время, в нужном месте. Очень интересно рассказала и об истории города, и о современной его жизни. Показала много достопримечательностей. На все наши дополнительные вопросы были ответы. Время с Татьяной пролетело быстро, мы совсем не устали, хотя по городским холмам ходить было немного трудно.
Е
Екатерина
13 авг 2025
Татьяна провела замечательную экскурсию. За 2 часа рассказала и показала об Ижевске очень много интересного. Это прекрасно, что для тех кто проездом на короткое время есть такая возможность узнать о городе, погулять по улицам в прекрасной компании и насладиться красивыми видами. Татьяне большое уважение, что активно участвует в развитии туристических маршрутов.
Татьяна
9 авг 2025
Гуляли по центру Ижевска в сопровождении гида Татьяны. Она очень грамотно составила для нас маршрут, с учётом наших пожеланий (мы пенсионеры). Рассказала об истории возникновения города, завода; наряду с интересными
Татьяна
29 июн 2025
Большое спасибо Татьяне за отличную экскурсию по вкусному уютному Ижевску! Я первый раз в городе и после экскурсии чувствовала себя в городе, как дома☺️ Будете в Ижевске, не раздумывая договоритесь об экскурсии с Татьяной, узнаете много нового и прекрасно проведёте время☀️💛
И
Индира
20 июн 2025
Больше фактов и истории, больше связности
Л
Любовь
15 июн 2025
Очень интересная экскурсия, Татьяна - отличный гид👍Посмотрели основные достопримечательности, маршрут удобный, за 2 часа появилось конкретное представление о центре города. Рекомендую 👌
