Обзорная экскурсия по Ижевску предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города. Участники смогут увидеть заводы, посетить Летний сад и прогуляться по Центральной площади. Узнаете, почему Ижевск называют «авторским городом», как связаны братья Нобели с его историей и какие курьезы связаны с гербом города. Также будет возможность узнать о собаке Звёздочке, которая жила на ижевском аэродроме после космического полета

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Ижевск, в первую очередь, — это заводы и промышленность, поэтому во время прогулки мы будем любоваться фабричными видами на пруду, заглянем в Летний сад, пройдём по Центральной площади и завершим променад, рассматривая Арсенал Ижевского оружейного завода.

Вы узнаете:

• почему Ижевск — это «авторский город» и кто его знаменитый зодчий

• как братья Нобели связаны с нашим городом

• кого здесь раньше называли крокодилами

• как Ижевску чуть не достался герб с единорогом

• почему собака Звёздочка, прилетевшая из космоса, жила на ижевском аэродроме, и многое другое