Тени старых городов Восточной Пруссии

Из Калининграда - в Борхерсторф, Фридланд, Тапиау и Вальдау
Мы отправимся в увлекательное путешествие во времени по Калининградской области! За один день вы откроете два мира: бывшую Восточную Пруссию с мощёными улочками, древними кирхами и орденскими замками, и современную жизнь самого западного региона России.

Услышите живой рассказ об удивительной многовековой истории Пруссии — от язычников до времён Германской империи.
Описание экскурсии

13:00 — отправление из Калининграда
13:40 — Зеленополье (Борхерсторф): осмотр уцелевшей мозаики из смальты на руинах приходской кирхи 18 века
14:15 — Правдинск (Фридланд): экскурсия по главной улице, старая рыночная площадь и парк, кирха Святого Георгия 1360 года, смотровая площадка с панорамой города и Мельничный пруд, дом, где останавливался Наполеон после Фридландского сражения
14:50 — переезд в Гвардейск (Тапиау) через посёлки Дружба и Знаменск (Велау) с путевой информацией об истории города
15:40 — остановка у замка Тапиау и фотопауза
15:50 — выход на рыночной площади Тапиау: пешая прогулка, исторический центр, Данцигерщтрассе, дом художника Ловиса Коринта и водонапорная башня Тапиау
16:00 — ратуша 1922 года с играющими кукольными фигурками, продолжение пешей прогулки, кирха Тапиау, внешний обзор замка Тапиау
16:20 — по желанию обед в кафе «Пруссия»
17:00 — отъезд в посёлок Низовье (Вальдау)
17:30 — экскурсия по замку Вальдау: 9 залов музея и уникальные экспонаты
18:30 — отъезд в Калининград
19:00 — прибытие в город

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в замок Вальдау — 150 ₽ за чел. и обед
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Калининград»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 99 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
31 марта 2005 года в гостинице «Калининград» состоялось открытие информационно-туристического центра «Королевский замок». Информационно-туристический центр был задуман и реализован в целях предоставления наиболее интересных экскурсионных маршрутах по Калининграду и Калининградской области, основных достопримечательностях и туристических возможностях.

