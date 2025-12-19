Мы отправимся в увлекательное путешествие во времени по Калининградской области! За один день вы откроете два мира: бывшую Восточную Пруссию с мощёными улочками, древними кирхами и орденскими замками, и современную жизнь самого западного региона России. Услышите живой рассказ об удивительной многовековой истории Пруссии — от язычников до времён Германской империи.

Описание экскурсии

13:00 — отправление из Калининграда

13:40 — Зеленополье (Борхерсторф): осмотр уцелевшей мозаики из смальты на руинах приходской кирхи 18 века

14:15 — Правдинск (Фридланд): экскурсия по главной улице, старая рыночная площадь и парк, кирха Святого Георгия 1360 года, смотровая площадка с панорамой города и Мельничный пруд, дом, где останавливался Наполеон после Фридландского сражения

14:50 — переезд в Гвардейск (Тапиау) через посёлки Дружба и Знаменск (Велау) с путевой информацией об истории города

15:40 — остановка у замка Тапиау и фотопауза

15:50 — выход на рыночной площади Тапиау: пешая прогулка, исторический центр, Данцигерщтрассе, дом художника Ловиса Коринта и водонапорная башня Тапиау

16:00 — ратуша 1922 года с играющими кукольными фигурками, продолжение пешей прогулки, кирха Тапиау, внешний обзор замка Тапиау

16:20 — по желанию обед в кафе «Пруссия»

17:00 — отъезд в посёлок Низовье (Вальдау)

17:30 — экскурсия по замку Вальдау: 9 залов музея и уникальные экспонаты

18:30 — отъезд в Калининград

19:00 — прибытие в город

Организационные детали