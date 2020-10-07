31 отзыв оставили туристы

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Калининград: самый смак за 3 часа

Объехать топовые места города, раскрыть его историю, понять современность и сделать лучшие снимки

5
31 отзыв
Сергей
Сергей – экскурсионное агентство из Калининграда
Эта экскурсия ⛳ — идеальный вариант, чтобы познакомиться с городом.

Вы увидите ключевые достопримечательности 🏛️ Калининграда, которые бы не успели обойти пешком — и при этом минуете пробки (мы подобрали оптимальное время для поездки!).

А мы сделаем ваше знакомство близким: поделимся историческими фактами, расскажем о развитии региона и дадим советы для самостоятельных прогулок.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 790672 ₽ за человекаскидка15%

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Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа

Что вас ожидает

Главное в Калининграде
Ворота, ворота, ворота, и еще раз ворота: минимум 4 памятника готической архитектуры встретятся на маршруте — и все они достойны внимания! Будут достопримечательности 🏛️ и других эпох и стилей: вы увидите знаменитый Дом Советов, поймете, чем так притягивает горожан Биржевой сквер, сделаете снимки инстаграмной виллы Шмидта-младшего в уютном районе Амалиенау. На улице Фрунзе осмотрим Кройц Аптеку и обсудим её реновацию. О другом подобном проекте — реставрации Ленинского проспекта — поговорим на Площади Победы. А еще вас ждет прогулка 👣 по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, ставшим визитными карточками города.

Калининград вчера и сегодня
Обязательно будет подробный рассказ о достопримечательностях, а также об истории 📖 Калининграда и бывшего Кёнигсберга. Но не только! Вы поймете, чем сегодня живут калининградцы, в чем особенности самого западного региона нашей страны и каковы проблемы и перспективы Янтарного края.

Помимо этого, по ходу экскурсии 🧭 мы поделимся советами и для самостоятельного изучения города. А еще дадим рекомендации по локальной кухне 🥧 и ресторанам: что попробовать, куда сходить, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Экскурсия проходит на автобусе 🚌 и предполагает остановки у достопримечательностей, а также прогулку по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф (длится 40-50 минут — в зависимости от трафика)
  • Дополнительных расходов не предвидится
Начало и место завершения
🚩 на Октябрьской улице
Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа
Калининград: самый смак за 3 часа

Экскурсия проводится во вторник, четверг и субботу в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Сергей
Сергей
Работаем с 2005 года. В нашей команде 5 высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии: мы расскажем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Мы показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсии мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интереснейшие места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
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31 отзыв оставили туристы

7 октября 2020
Все очень понравилось, гид-Аким знает много интересного о городе и дал интересные идеи для самостоятельного знакомства с городом.
6 октября 2020
Отличная экскурсия, объёмная и интересная! Гид, Аким, владея маткрьялом преподнёс все очень живо и весело 🙂огромная благодарность за организацию и проведение, все на отлично!
5 октября 2020
Экскурсию проводил Аким. Очень интересно рассказывал о своем любимом городе. Посоветовал несколько интересных мест для самостоятельного посещения. Также рассказал где и во сколько можно встретить Канта на самом деле)
3 октября 2020
Экскурсия очень интересная и насыщенная. Гид Аким отлично владеет материалом и хорошо даёт информацию. Легко и непринужденно. Рекомендую.
2 октября 2020
Выбрали данную экскурсию, основываясь на отзывах других туристов и не пожалели. Очень познавательная, много нового узнали о городе. Огромное спасибо гиду Акиму за интересные факты и истории о городе
30 сентября 2020
Все понравилось, продуманный маршрут, с высадкой из автобуса. Гид Аким профессионал, интересно вёл экскурсию, не перегружая сложными фактами, но при этом отвечая на все вопросы. Рекомендую для первого знакомства с городом
30 сентября 2020
Экскурсию проводил экскурсовод Аким-весело, легко, без занудностей!, довольно динамично. Опасалась, что групповая экскурсия будет затянутой, но нет-все прошло в динамичном режиме. Много интересных фактов, посмотрели много достопримечательностей, сложилось общее впечатление о городе. Обязательно рекомендую в качестве первой, вводной экскурсии, чтобы понять, куда направить свои стопы в дальнейшем!!! Комфортный автобус, хороший маршрут, очень чисто, без запахов, и действительно без пробок!!!
29 сентября 2020
Экскурсия "Самый смак за 3 часа" очень понравилась! Гид Аким - вежливый и эрудированный, очень доходчиво и понятно все рассказал! Не пожалели, что поехали на эту экскурсию!
29 сентября 2020
Сегодня были на экскурсии Калининград: самый смак за 3 часа. Во-первых, хочу отметить организацию самого мероприятия👏 позвонили, всё уточнили, затем смс прислали с подробной информацией. Во-вторых, очень понравился гид Аким 👍. Воспитанный, вежливый молодой человек. Знает историю города и спокойно может ответить на все вопросы. В-третьих, маршрут 🏙️Всё, что нужно для первого знакомства с городом Вы услышите на данной экскурсии. Советую, очень всё понравилось! 🙃
29 сентября 2020
Человек явно разбирается в своëм деле. Итересно послушать и спросить.
29 сентября 2020
Посетила сегодня обзорную экскурсию с гидом Акимом. Приятно порадовал нас прекрасным освещением темы Кенигсберга-Калининграда, материал дан полно, по существу, очень интересно было слушать, а нас, санкт-петержбурцев, тяжело чем-то удивить. Молодцы, команда Трипстер. Хочется ещё посетить и не одну экскурсию.
28 сентября 2020
Экскурсия просто супер, прошла легко и информативно. Экскурсовод Аким хорошо владеет материалом, вежлив и внимателен к туристам. Рекомендую!
27 сентября 2020
Интересная экскурсия. Много интересных и занятных фактов. Кому урисягал на верность Кант, чем заплатили за постройку Медового моста, встреча с двумя из пяти Хомлинов - талисманов Калининграда, львы на Бирже, музыкальный фонтан. Огромное спасибо экскурсоводу Акиму. Его рассказ был очень увлекателен, его умение заинтересовать группу, способность довести информацию с тонким юмором, не утомляя излишними фактами, постоянно побуждая к диалогу, просто поражает. Удивительный город Калининград с резкими поворотами в его истории. И ярчайший профессионал в своём деле - Аким. Оставили самые красивые и яркие воспоминания.
26 сентября 2020
Для обзорной экскурсии очень хорошо. Экскурсовод рассказывает живо и интересное.
26 сентября 2020
Большое спасибо. Аким, очень грамотный гид. Узнали много нового и интересного. Огромное спасибо. Рекомендую этого гида
Ещё 16 отзывов

Сергей проводит ещё 2 экскурсии

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