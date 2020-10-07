31 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Главное в Калининграде

Ворота, ворота, ворота, и еще раз ворота: минимум 4 памятника готической архитектуры встретятся на маршруте — и все они достойны внимания! Будут достопримечательности 🏛️ и других эпох и стилей: вы увидите знаменитый Дом Советов, поймете, чем так притягивает горожан Биржевой сквер, сделаете снимки инстаграмной виллы Шмидта-младшего в уютном районе Амалиенау. На улице Фрунзе осмотрим Кройц Аптеку и обсудим её реновацию. О другом подобном проекте — реставрации Ленинского проспекта — поговорим на Площади Победы. А еще вас ждет прогулка 👣 по живописной Рыбной деревне и острову Кнайпхоф, ставшим визитными карточками города.

Калининград вчера и сегодня

Обязательно будет подробный рассказ о достопримечательностях, а также об истории 📖 Калининграда и бывшего Кёнигсберга. Но не только! Вы поймете, чем сегодня живут калининградцы, в чем особенности самого западного региона нашей страны и каковы проблемы и перспективы Янтарного края.

Помимо этого, по ходу экскурсии 🧭 мы поделимся советами и для самостоятельного изучения города. А еще дадим рекомендации по локальной кухне 🥧 и ресторанам: что попробовать, куда сходить, где готовят вкуснейший кофе и где продают лучший марципан!

Организационные детали