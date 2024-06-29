1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 300₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
Сегодня в 01:30
4 июля в 00:30
25002 250₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
6 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Главные места балтийского побережья за один день
Посетить Куршскую косу, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный с гидом, знающим о них всё
Начало: Калининград, Зеленоградск или аэропорт Храброво
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1500013 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: В аэропорту «Храброво»
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
10 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
8 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
10 800₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина29 июня 2024Спасибо большое Артёму за доставку нас из аэропорта с потрясающим рассказом о Калининграде! Его любовь к городу передается и нам! Спасибо!
- ООлег29 июня 2024Отличные гиды подобранные командой организаторов Владимир и Ирина. Нам очень понравилось. Очень структурированный материал, отличная подача! Спасибо, рекомендуем!
- ППавел28 июня 2024Ездили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интересной. Мы не новички в
- ЮЮлия27 июня 2024Артём большой молодчина, очень ценю доброжелательность, открытую улыбку и пунктуальность, что немаловажно в данной ситуации. Прохлада и чистота салона, комфортное вождение, полезные советы и нужные локации. Аромат в салоне покорил. Когда чувствуешь себя звездой, прилетая в другой город.
- ВВероника25 июня 2024Отличная экскурсия, очень познавательная, идеальна для первого знакомства с городом! Рекомендую!
- ССергей24 июня 2024Остались очень довольны экскурсией. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. На экскурсии узнали много исторических фактов, при этом Андрей опирается
- ННаталья23 июня 2024Гид хороший, объяснял интересно, доходчиво, было очень приятно слушать его во время экскурсий. Наталья Пермь, Максим. Сургут.
- ААлена22 июня 2024Очень довольны экскурсией. Несмотря на продолжительность более 10 часов - настолько интересно слушать рассказы и информацию гида, что совсем не
- ЮЮсупова21 июня 2024Большая благодарность Андрею за экскурсию. Дорога была комфортной: вождение мягкое, переезды были незаметны, потому что Андрей очень интересно, занимательео рассказывал
- ААндрей15 июня 2024Базовая экскурсия на Косу. Интересно, познавательно. Особенно понравилась первая остановка на море у авандюны. К сожалению, не успели посетить все точки запланированного маршрута. Автомобиль очень хороший, водитель очень аккуратный, детей не укачивало. Как экскурсовод - средний хороший уровень.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Из аэропорта»
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