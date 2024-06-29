Экскурсии из аэропорта Калининграда

Найдено 8 экскурсий в категории «Из аэропорта» в Калининграде, цены от 2 250 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
682 отзыва
Куршская коса и жемчужины Калининграда: Зеленоградск, Светлогорск, Янтарный
Погрузитесь в уникальную атмосферу Куршской косы и исторических городов, обогатите свой отдых яркими впечатлениями и фотографиями
Начало: В удобном для вас месте в Калининграде (кроме южны...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 300 за всё до 6 чел.
Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
110 отзывов
Трансфер-экскурсия из аэропорта Калининграда: комфорт и история
Встреча в аэропорту с табличкой, комфортный минивэн и увлекательные рассказы о Калининграде в пути
Начало: У аэропорта
Сегодня в 01:30
4 июля в 00:30
25002 250 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
Совместить дорогу из Храброво с путешествием по ключевым достопримечательностям
Начало: Аэропорт Калининград
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
6 900 за всё до 7 чел.
Главные места балтийского побережья за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Главные места балтийского побережья за один день
Посетить Куршскую косу, Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный с гидом, знающим о них всё
Начало: Калининград, Зеленоградск или аэропорт Храброво
Сегодня в 08:00
3 июля в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
Открыть для себя средневековый Кёнигсберг и королевский Кранц по пути из аэропорта в отель
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1500013 500 за всё до 8 чел.
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
Совместить трансфер с поездкой в заповедник и отдыхом на морском берегу
Начало: В аэропорту «Храброво»
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
10 500 за всё до 7 чел.
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Из аэропорта Калининграда - в Светлогорск и Зеленоградск
Совместить трансфер с экскурсией по городам-курортам Балтийского побережья
Начало: В аэропорту Калининграда
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
8 800 за всё до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Трансфер из аэропорта Калининграда с экскурсией по Балтийскому побережью
С комфортом добраться до нужной точки и полюбоваться главными достопримечательностями Балтики
Начало: В аэропорту «Храброво»
4 июля в 08:00
5 июля в 08:00
10 800 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    29 июня 2024
    Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
    Спасибо большое Артёму за доставку нас из аэропорта с потрясающим рассказом о Калининграде! Его любовь к городу передается и нам! Спасибо!
  • О
    Олег
    29 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Отличные гиды подобранные командой организаторов Владимир и Ирина. Нам очень понравилось. Очень структурированный материал, отличная подача! Спасибо, рекомендуем!
  • П
    Павел
    28 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Ездили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интересной. Мы не новички в
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    Калининграде, но узнали очень много интересного. Времени хватило на все, в том числе, на обед. Несмотря на жару, в машине было очень комфортно. Благодарим Андрея за хорошую компанию! Рекомендуем как обязательного и добросовестного исполнителя.

    Ездили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интереснойЕздили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интереснойЕздили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интереснойЕздили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интереснойЕздили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интереснойЕздили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интереснойЕздили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интереснойЕздили втроем на экскурсию. Андрей приехал за нами вовремя, как договаривались. Поездка получилась насыщенной и интересной
  • Ю
    Юлия
    27 июня 2024
    Из аэропорта - в Калининград: трансфер с гидом
    Артём большой молодчина, очень ценю доброжелательность, открытую улыбку и пунктуальность, что немаловажно в данной ситуации. Прохлада и чистота салона, комфортное вождение, полезные советы и нужные локации. Аромат в салоне покорил. Когда чувствуешь себя звездой, прилетая в другой город.
  • В
    Вероника
    25 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
    Отличная экскурсия, очень познавательная, идеальна для первого знакомства с городом! Рекомендую!
  • С
    Сергей
    24 июня 2024
    Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
    Остались очень довольны экскурсией. Андрей очень интересный и грамотный экскурсовод. На экскурсии узнали много исторических фактов, при этом Андрей опирается
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    как на общедоступные, так и на редкие архивные фото- и видеоматериалы по истории региона которые демонстрирует во время поездки. Ненавязчивый сервис. Согласование остановок по маршруту. Обширные знания за рамками темы экскурсии. Остались очень довольны, будем рекомендовать друзьям и знакомым.

  • Н
    Наталья
    23 июня 2024
    Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
    Гид хороший, объяснял интересно, доходчиво, было очень приятно слушать его во время экскурсий. Наталья Пермь, Максим. Сургут.
  • А
    Алена
    22 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Очень довольны экскурсией. Несмотря на продолжительность более 10 часов - настолько интересно слушать рассказы и информацию гида, что совсем не
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    утомительно. Локации для остановок подобраны с учетом наших пожеланий и с учетом намерения исключить большого скопления туристов. Гид Андрей очень эрудирован с точки зрения истории Калининграда и пригородов, послушать одно удовольствие. Были с ребенком 12 лет - интересно было всем. Огромное спасибо за отличный день!

  • Ю
    Юсупова
    21 июня 2024
    Главные места балтийского побережья за один день
    Большая благодарность Андрею за экскурсию. Дорога была комфортной: вождение мягкое, переезды были незаметны, потому что Андрей очень интересно, занимательео рассказывал
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    обо всем - история и наши дни, легенды и правда, отвечал на все вопросы обширно и не скучно! Крайне рекомендую! Знакомство с Калининградом и пригородом состоялось благодаря Андрею, хотя до этого также были на экскурсиях по городу, но они не оставили столько впечатления и погружения.

  • А
    Андрей
    15 июня 2024
    Из аэропорта Калининграда - на Куршскую косу
    Базовая экскурсия на Косу. Интересно, познавательно. Особенно понравилась первая остановка на море у авандюны. К сожалению, не успели посетить все точки запланированного маршрута. Автомобиль очень хороший, водитель очень аккуратный, детей не укачивало. Как экскурсовод - средний хороший уровень.
    Базовая экскурсия на Косу. Интересно, познавательно. Особенно понравилась первая остановка на море у авандюны. К сожалениюБазовая экскурсия на Косу. Интересно, познавательно. Особенно понравилась первая остановка на море у авандюны. К сожалениюБазовая экскурсия на Косу. Интересно, познавательно. Особенно понравилась первая остановка на море у авандюны. К сожалениюБазовая экскурсия на Косу. Интересно, познавательно. Особенно понравилась первая остановка на море у авандюны. К сожалениюБазовая экскурсия на Косу. Интересно, познавательно. Особенно понравилась первая остановка на море у авандюны. К сожалению

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Из аэропорта»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Куршская коса + Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
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  3. Трансфер из аэропорта Калининграда с обзорной экскурсией по городу
  4. Главные места балтийского побережья за один день
  5. Из аэропорта - в Калининград и Зеленоградск: экскурсия-трансфер
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Остров Канта
  4. Амалиенау
  5. Танцующий лес
  6. Высота Эфа
  7. Кафедральный собор
  8. Рыбная деревня
  9. Высота Мюллера
  10. Водонапорная башня
Сколько стоит экскурсия по Калининграду в июле 2024
Сейчас в Калининграде в категории "Из аэропорта" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 250 до 19 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 832 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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