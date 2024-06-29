Сейчас в Калининграде в категории "Из аэропорта" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 2 250 до 19 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 832 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5