Что вас ждет:
- Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, узнаете историю появления канала, по которому заходят корабли в порт.
В Балтийске:
Осмотрите Шведскую крепость, маяк, построенный еще в середине 19 века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета? Чем занимался в Прусском Пиллау (ныне Балтийске) русский царь Петр I? Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского?
Здесь вы увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города.
Наверняка местный пляж щедро одарит вас солнечными капельками — настоящими кусочками янтаря.
Далее наш путь лежит в поселок Янтарный — место, где добывается 90% мировых запасов янтаря.
В Янтарном:
- Здесь вы увидите кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива. Мы осмотрим действующий карьер и посетим шикарный, новейший музей “Янтарная палата”, экспозицию которого в 2017 году помогали формировать сотрудники Эрмитажа.
- Побываете на частном янтарном производстве, где сможете приобрести изделия «из первых рук». Если вы уже проголодаетесь, мы сможем перекусить или плотно пообедать в ресторане Галера, своим видом напоминающий старинный корабль, или в небольшом кафе на высоком берегу Балтийского моря.