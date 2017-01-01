Что вас ждет:

Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, узнаете историю появления канала, по которому заходят корабли в порт.

В Балтийске:

Осмотрите Шведскую крепость, маяк, построенный еще в середине 19 века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета? Чем занимался в Прусском Пиллау (ныне Балтийске) русский царь Петр I? Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского?

Здесь вы увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города.

Наверняка местный пляж щедро одарит вас солнечными капельками — настоящими кусочками янтаря.

Далее наш путь лежит в поселок Янтарный — место, где добывается 90% мировых запасов янтаря.

В Янтарном: