Балтийск и Янтарный в мини-группе: истории Замланда

На комфортном микроавтобусе мы с вами отправимся исследовать небольшие, но весьма интересные места -...

4
4 отзыва
На комфортном микроавтобусе мы с вами отправимся исследовать небольшие, но весьма интересные места — Балтийск, ранее известный как Пиллау, и поселок Янтарный.

Поскольку экскурсия проходит в комфортном для вас темпе, основную программу с посещением военной гавани и янтарного производства можно будет дополнить обедом в ресторане или отдыхом на пляже.
Балтийск и Янтарный в мини-группе: истории Замланда
Балтийск и Янтарный в мини-группе: истории Замланда
Балтийск и Янтарный в мини-группе: истории Замланда
Балтийск и Янтарный в мини-группе: истории Замланда
Балтийск и Янтарный в мини-группе: истории Замланда
Балтийск и Янтарный в мини-группе: истории Замланда

Что вы увидите 🤩

  • Балтийск
  • поселок Янтарный
  • музей «Янтарная палата»

Что вас ждет:

  • Вы увидите не только военно-морскую гавань с пришвартовавшимися здесь кораблями, узнаете историю появления канала, по которому заходят корабли в порт.

В Балтийске:

    Осмотрите Шведскую крепость, маяк, построенный еще в середине 19 века, но и узнаете какое отношение к Балтийску имеет русская императрица Елизавета? Чем занимался в Прусском Пиллау (ныне Балтийске) русский царь Петр I? Почему на стене самой знаменитой флотской гостиницы «Золотой якорь» висит мемориальная доска с портретом выдающегося поэта, лауреата нобелевской премии — Иосифа Бродского?
    Здесь вы увидите разницу между военными кораблями и обслуживающими, прогуляетесь по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, увидите форты и памятники города.
    Наверняка местный пляж щедро одарит вас солнечными капельками — настоящими кусочками янтаря.
    Далее наш путь лежит в поселок Янтарный — место, где добывается 90% мировых запасов янтаря.

    В Янтарном:

    • Здесь вы увидите кирху и замок, городской парк, самые широкие в области пляжи, удивительный деревянный променад, проложенный над озером, образовавшегося после отлива. Мы осмотрим действующий карьер и посетим шикарный, новейший музей “Янтарная палата”, экспозицию которого в 2017 году помогали формировать сотрудники Эрмитажа.
    • Побываете на частном янтарном производстве, где сможете приобрести изделия «из первых рук». Если вы уже проголодаетесь, мы сможем перекусить или плотно пообедать в ресторане Галера, своим видом напоминающий старинный корабль, или в небольшом кафе на высоком берегу Балтийского моря.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-8 человек
    Стандартный билет
    2 500 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Гид+трансфер
    Что не входит
    • Входной билет в музей ВМФ — 150 руб. /человек
    • Переправа на Балтийскую косу — 200 руб. /чел туда и обратно
    • Прогулка на катере — 1000 руб. с группы до 7 человек
    • Посещение карьера и музея Янтарного комбината — 350 руб. за один объект или 500 руб. за два
    • Обед.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Калининград ул Шевченко 4 Дом Советов парковка
    Завершение: Калининград или любая точка области по вашему желанию
    Важная информация
    • Организационные детали:
    • На автобусе до 8 мест
    • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
    • Место встречи может быть изменено по согласованию: мы постараемся вас забрать от места вашего проживания или близко к нему
    • На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию.
    • Дополнительные расходы
    • билет в музей Янтарного комбината и карьер — 500 руб. за два объекта, 350 руб. за один с человека
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
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    По выбранному вами времени

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