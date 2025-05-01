Чтобы ощутить атмосферу Кёнигсберга начала 20 века, мы отправимся в район особняков довоенной постройки — Амалиенау. Здесь всё дышит гармонией и умиротворением: брусчатка узких улочек, утопающие в зелени дворы, элегантные виллы. Однако за этими роскошными фасадами скрыта драматичная история, о которой вы узнаете на экскурсии.

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Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Экскурсия начнётся у изящной кирхи памяти королевы Луизы, где сейчас разместился театр кукол. Приятная неспешная прогулка станет наслаждением для глаз и даст пищу для ума.

Полюбуемся знаменитыми виллами Маковски, Михаэлис, Винтер, Шмидт и другими

Обсудим архитектуру стиля модерн

Поблуждаем в лабиринте мощёных улиц и переулков, в которых воплотилась концепция «город-сад»

Помечтаем на берегу живописного пруда

Раскроем истории прежних обитателей этого уникального района. Мой рассказ оживит их в вашем воображении

По окончании нашей прогулки вы можете посетить интереснейший музей-квартиру Altes Haus и рассмотреть интерьеры и быт горожан начала прошлого столетия.

Организационные детали