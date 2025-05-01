Чтобы ощутить атмосферу Кёнигсберга начала 20 века, мы отправимся в район особняков довоенной постройки — Амалиенау.
Здесь всё дышит гармонией и умиротворением: брусчатка узких улочек, утопающие в зелени дворы, элегантные виллы. Однако за этими роскошными фасадами скрыта драматичная история, о которой вы узнаете на экскурсии.
Здесь всё дышит гармонией и умиротворением: брусчатка узких улочек, утопающие в зелени дворы, элегантные виллы. Однако за этими роскошными фасадами скрыта драматичная история, о которой вы узнаете на экскурсии.
Описание экскурсии
Экскурсия начнётся у изящной кирхи памяти королевы Луизы, где сейчас разместился театр кукол. Приятная неспешная прогулка станет наслаждением для глаз и даст пищу для ума.
- Полюбуемся знаменитыми виллами Маковски, Михаэлис, Винтер, Шмидт и другими
- Обсудим архитектуру стиля модерн
- Поблуждаем в лабиринте мощёных улиц и переулков, в которых воплотилась концепция «город-сад»
- Помечтаем на берегу живописного пруда
- Раскроем истории прежних обитателей этого уникального района. Мой рассказ оживит их в вашем воображении
По окончании нашей прогулки вы можете посетить интереснейший музей-квартиру Altes Haus и рассмотреть интерьеры и быт горожан начала прошлого столетия.
Организационные детали
- Посещение музея Altes Haus не входит в нашу программу, при желании вы можете пойти туда самостоятельно после экскурсии. Рекомендуем купить билет заранее онлайн (его стоимость 1000 ₽)
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
во вторник в 14:00, в четверг в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Центральный парк
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 14:00, в четверг в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 705 туристов
Меня зовут Ксения. Я приехала в бывшую Восточную Пруссию из настоящей Восточной Сибири. История этой древней земли заинтересовала меня настолько, что я занялась её изучением. Но мне мало знать самой,Задать вопрос
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