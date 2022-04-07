Амалиенау: история в деталях

Амалиенау - историческая часть города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен

Индивидуальная
Амалиенау — историческая часть города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен.

Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна!
Амалиенау: история в деталях
Амалиенау: история в деталях
Амалиенау: история в деталях
Амалиенау: история в деталях
Амалиенау: история в деталях

Что вас ожидает 🤩

  • Кирха королевы Луизы
  • Полуротонда памяти королевы Луизы
  • Охотничий домик
  • Кирха Святого Адальберта
  • 17 вилл
  • Две круговые площади
  • Парадная

Об экскурсии

Амалиенау — историческая часть города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен. Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна!
Прогуляемся по дорожкам старинного парка, по которым когда-то гулял сам Иммануил Кант и королева Луиза! По маршруту у нас столетние деревья и необычные растения, о которых мы тоже поговорим. Познакомимся с историей постройки, архитектурой, жизнью жителей того времени, узнаем, что такое декроттуар! По возможности заглянем в парадные.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1, Калининград
Завершение: Проспект Мира, 84, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Доброго времени суток! Благодарю
  • Что выбрали мою экскурсию! Встречаемся с вами в назначенное время у входа в парк Центральный
  • В руках у меня будет зеленая папка
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00 и 14:00

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