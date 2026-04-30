Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас в Амалиенау — район, где время замерло.



Откройте для себя его уникальную атмосферу, пройдитесь по тенистым аллеям и погрузитесь в мир старинной архитектуры и культуры.



Вас ждут увлекательные истории местных жителей, идеальные локации для фотосессий и возможность отдохнуть душой среди удивительной природы. Почувствуйте дух прошлого уже сегодня! 5 12 отзывов

Елена Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5400 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 12 отзывов 2 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Амалиенау — историческая часть города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен. Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна! Прогуляемся по дорожкам старинного парка, по которым когда-то гулял сам Иммануил Кант и королева Луиза! По маршруту у нас столетние деревья и необычные растения, о которых мы тоже поговорим. Познакомимся с историей постройки, архитектурой, жизнью жителей того времени, узнаем, что такое декроттуар! По возможности заглянем в парадные. Важная информация: Амалиенау-это вековая история в сердце города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен. Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными Кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна!

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Кирха королевы Луизы

Полуротонда памяти королевы Луизы

Охотничий домик

Кирха Святого Адальберта

17 вилл

Две круговые площади

Парадная Что включено Экскурсионное сопровождение. Где начинаем и завершаем? Начало: Проспект Победы, 1, Калининград Завершение: Проспект Мира, 84, Калининград Когда и сколько длится? Когда: ежедневно Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Амалиенау-это вековая история в сердце города Кенигсберга

Которая сохранилась до наших времен. Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными Кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.