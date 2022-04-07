Об экскурсии

Амалиенау — историческая часть города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен. Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна!

Прогуляемся по дорожкам старинного парка, по которым когда-то гулял сам Иммануил Кант и королева Луиза! По маршруту у нас столетние деревья и необычные растения, о которых мы тоже поговорим. Познакомимся с историей постройки, архитектурой, жизнью жителей того времени, узнаем, что такое декроттуар! По возможности заглянем в парадные.