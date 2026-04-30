Приглашаю вас в Амалиенау — район, где время замерло.
Откройте для себя его уникальную атмосферу, пройдитесь по тенистым аллеям и погрузитесь в мир старинной архитектуры и культуры.
Вас ждут увлекательные истории местных жителей, идеальные локации для фотосессий и возможность отдохнуть душой среди удивительной природы. Почувствуйте дух прошлого уже сегодня!
Откройте для себя его уникальную атмосферу, пройдитесь по тенистым аллеям и погрузитесь в мир старинной архитектуры и культуры.
Вас ждут увлекательные истории местных жителей, идеальные локации для фотосессий и возможность отдохнуть душой среди удивительной природы. Почувствуйте дух прошлого уже сегодня!
Описание экскурсииОб экскурсии Амалиенау — историческая часть города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен. Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна! Прогуляемся по дорожкам старинного парка, по которым когда-то гулял сам Иммануил Кант и королева Луиза! По маршруту у нас столетние деревья и необычные растения, о которых мы тоже поговорим. Познакомимся с историей постройки, архитектурой, жизнью жителей того времени, узнаем, что такое декроттуар! По возможности заглянем в парадные. Важная информация: Амалиенау-это вековая история в сердце города Кенигсберга, которая сохранилась до наших времен. Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными Кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна!
ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кирха королевы Луизы
- Полуротонда памяти королевы Луизы
- Охотничий домик
- Кирха Святого Адальберта
- 17 вилл
- Две круговые площади
- Парадная
Что включено
- Экскурсионное сопровождение.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 1, Калининград
Завершение: Проспект Мира, 84, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Амалиенау-это вековая история в сердце города Кенигсберга
- Которая сохранилась до наших времен. Мы с вами пойдем по извилистым улочкам и познакомимся с двумя прекрасными Кирхами и с семнадцатью виллами эпохи модерна
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Отличная экскурсия! Прогулочным шагом узнаешь историю района, интересные факты, подача материала очень интересная! Отдельный плюс это сувенирный магазин по маршруту, цены дешевле чем в основных туристических сувенирках, плюс много интересных фишек, рекомендую!
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О
Замечательная прогулка-экскурсия, Елена провела нас улочками Амалиенау, рассказала и показала много интересных деталей, историй, легенд, показала исторические фото этого района. Рекомендую такой формат, нас было трое взрослых и ребенок, всем было интересно, все вовлечены.
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Т
Елена очень профессионально провела для нас экскурсию. Много фактов, внимание к деталям. Интересный, захватывающий рассказ. Спасибо
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Д
Очень интересная экскурсия! Елена рассказала об истории района и особенностях архитектуры, показала артефакты, которые нашла в собственном доме, и исчерпывающе ответила на все наши вопросы. Всем рекомендую!
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А
Очень интересная история по старому району города. Елена прекрасно рассказывает об истории этого места, виллах и домах, которые находятся там. Узнали для себя много интересного из истории города. Очень понравилось. Рекомендую.
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Н
Великолепный маршрут, много интересных мест и бесподобный гид-Елена!! Много знает, много рассказывает и показывает!!! Огромное спасибо!! Даже дождь не смог испортить нам всем настроение!! Очень рекомендую всем!!
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