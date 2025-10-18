читать дальше уменьшить

что Татьяна не только знает, но и любит свою работу.

Район Амалиенау конечно благодатный материал, там каждый дом красив по своему, необычен и у каждого своя судьба. По нему модно просто гулять и гулять. Это настоящее сокровище Калининграда.

Экскурсию и гида будем рекомендовать однозначно.

Ps. мы специально выбирали большую экскурсию. На этой надо быть готовым к длительной прогулке. Удобная обувь, удобная одежда, жажда интересного приключения и желание увидеть новое…