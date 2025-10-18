Калининград — город со сложным переплетением немецкой, советской и современной российской застроек.
Он словно поделён на «острова»: одни отражают старинный Кёнигсберг, другие — эклектику во всех её проявлениях. Мы поможем разобраться в особенностях местной архитектуры. Расскажем о малоизвестных мастерах, знаменитых инженерах и подробностях городского быта.
Он словно поделён на «острова»: одни отражают старинный Кёнигсберг, другие — эклектику во всех её проявлениях. Мы поможем разобраться в особенностях местной архитектуры. Расскажем о малоизвестных мастерах, знаменитых инженерах и подробностях городского быта.
Описание экскурсии
Приготовьтесь к погружению в мир калининградской архитектуры со всеми её контрастами и парадоксами в компании профессионалов своего дела — историков, краеведов, искусствоведов.
- Начнём экскурсию на площади Победы и поговорим о том, как изменялся её облик и назначение. Рассмотрим современную храмовую архитектуру и найдем её переклички с древнерусским зодчеством, а также отличия от него.
- Возле старой кёнигсбергской площади полюбуемся на монументальные постройки эпохи неоклассицизма, в том числе бывший Северный вокзал. Прогуляемся неприметной улочкой вдоль роскошного здания бывшего полицейского управления и поговорим об особенностях восточнопрусского кирпича.
- Возле «Борющихся зубров» обсудим творческий путь немецкого скульптора-анималиста Аугуста Гауля и разберёмся, как Анри Матисс связан с калининградскими «быками».
- У бывшего Государственного архива Пруссии поговорим о рождении модернистской архитектуры 1920-30-х годов и знаменитой школе «Баухаус».
- Дойдя до лаконичного здания Драматического театра, рассмотрим медальоны на фасаде и вспомним о трёх ордерах в классической архитектуре. Поприветствуем Федора Михайловича Достоевского и отыщем те нити, что связывают его с Кёнигсбергом.
- В глубине буржуазного района Хуфен продолжим знакомство с архитектурой начала 20 века: полюбуемся на благородные доходные дома и научимся отличать пилястры от колонн, эркеры от ризалитов, а модерн — от модернизма. Поговорим также и о том, как строилась повседневная жизнь города — от прокладки инженерных сетей до уборки улиц.
- В южном Амалиенау полюбуемся смешением архитектурных стилей на фасадах домов с «говорящими» названиями — вилла Шмидта, вила Яффа, вилла Михаэлис и другие. Вы узнаете, какие бывают типы крыш, как выглядела кёнигсбергская черепица, что такое окно-«летучая мышь» или «бычий глаз» и какие сокровища хранят старые дома.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- На маршруте по желанию можно организовать кофе-паузу между двумя частями прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7466 туристов
Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным гидом и увлечённым краеведом. А ещё я коренная жительница — родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Огромное спасибо Анастасии за нашу чудесную прогулку! Столько деталей, которые добавляют красок и смысла в повествование, это очень интересно.
И спасибо за то, что во многом прогулка была беседой. Отличное знание
И спасибо за то, что во многом прогулка была беседой. Отличное знание
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Экскурсия прошла отменно. Огромное спасибо Татьяне. Очень высокий профессионализм гида. Пять часов держать внимание слушателей это уже мастерство. Нам понравилась и сама экскурсия и построение в целом и подача. Чувствуется
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