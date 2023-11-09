Как это построено: анатомия калининградской архитектуры

Научиться подмечать интересные детали и отличать по ним здания разных эпох

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Калининград — город со сложным переплетением немецкой, советской и современной российской застроек.

Он словно поделён на «острова»: одни отражают старинный Кёнигсберг, другие — эклектику во всех её проявлениях. Мы поможем разобраться в особенностях местной архитектуры. Расскажем о малоизвестных мастерах, знаменитых инженерах и подробностях городского быта.
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
Как это построено: анатомия калининградской архитектуры
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Описание

Что вас ожидает

Приготовьтесь к погружению в мир калининградской архитектуры со всеми её контрастами и парадоксами в компании профессионалов своего дела — историков, краеведов, искусствоведов.

  • Начнём экскурсию на площади Победы и поговорим о том, как изменялся её облик и назначение. Рассмотрим современную храмовую архитектуру и найдем её отличия от древнерусской. Выясним, как и почему Калининград получил наименование «город-сад».
  • Возле старой кёнигсбергской площади полюбуемся на монументальные постройки эпохи функционализма, в том числе бывший Северный вокзал. Прогуляемся неприметной улочкой вдоль роскошного здания бывшего полицейского управления и поговорим об особенностях восточнопрусского кирпича.
  • Возле «Борющихся зубров» обсудим творческий путь немецкого скульптора-анималиста Аугуста Гауля и разберёмся, как Анри Матисс связан с калининградскими «быками».
  • У бывшего Дома радио поговорим о рождении модернистской архитектуры 1920-30-х годов и знаменитой школе «Баухаус».
  • Дойдя до лаконичного здания Драматического театра, рассмотрим медальоны на фасаде и вспомним о трёх ордерах в классической архитектуре. Поприветствуем Федора Михайловича Достоевского и отыщем те нити, что связывают его с Кёнигсбергом.
  • В глубине буржуазного района Хуфен мы попадём в «музыкальный» квартал и заново откроем имена великих композиторов. Здесь вы продолжите знакомство с архитектурой начала 20-го века и научитесь отличать пилястры от колонн, эркеры от ризалитов, а модерн — от модернизма.
  • В южном Амалиенау полюбуемся смешением архитектурных стилей на фасадах домов с «говорящими» названиями — вилла Шмидта, вила Яффа, вилла Михаэлис и другие. Вы узнаете, какие бывают типы крыш, как выглядела кёнигсбергская черепица, что такое окно-«летучая мышь» или «бычий глаз» и какие сокровища хранят старые дома.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
  • На маршруте предполагается кофе-пауза между двумя частями прогулки
  • По желанию можно организовать посещение частного музея “Дом с горгульей” за дополнительную плату – 700 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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