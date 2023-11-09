Анастасия — ваша команда гидов в Калининграде

Провели экскурсии для 3431 туриста

Мечтая стать археологом, я получила историческое образование, но вместо этого стала дипломированным экскурсоводом с правительственной аттестацией и увлеченным краеведом. А ещё я коренная жительница, которая родилась и выросла на берегах величественного Балтийского моря. Помимо исторического, у меня есть также искусствоведческое образование, опыт музейной работы и невероятная любовь к архитектуре и уличному искусству. Приглашаю вас исследовать многогранную историю Калининграда и области вместе со мной и моей командой влюблённых в город единомышленников.

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