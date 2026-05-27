Внутреннюю логику Калининграда сложно понять, пока не исследуешь его историю и культуру слой за слоем.
На этой прогулке мы будем буквально переключаться между Кёнигсбергом и современным городом, чтобы разобраться, как он жил и менялся, что взял из прошлого, а что не сохранилось. Маршрут будет интересен не только первооткрывателям Калининграда, но местным жителям.
Описание экскурсии
- Начнём у Россгартенских ворот и башни Дона — здесь ещё чувствуется дух старого Кёнигсберга.
- Пройдём вдоль Верхнего пруда, где сохранились фортификации и городские легенды.
- Увидим башню Врангеля и разберёмся, как была устроена оборона города.
- Окажемся в пространстве совсем другого времени — у площади Победы, где советская архитектура полностью изменила облик города.
- Поговорим, почему Калининград выглядит именно так, как принимались решения о застройке и что исчезло безвозвратно.
- Встретим маленьких хранителей города — хомлинов, скрытые символы и здания, мимо которых обычно проходят не замечая.
- Закончим прогулку у зоопарка — одного из немногих мест, которое соединяет сразу несколько эпох.
в понедельник в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. маршала Василевского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 05:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тимур — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 11812 туристов
Я уже много лет работаю в сфере путешествий. Как человек, проживший всю жизнь в Калининграде и любящий его, считаю своим долгом познакомить вас с его интересной и весьма непростой судьбой. Мой любимый формат — пешеходные экскурсии, ведь только пройдя ножками и заглянув во дворы, можно узнать истинное лицо Калининграда. С радостью раскрою вам историю самого необычного города страны!
