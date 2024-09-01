Мы отправимся в самую западную точку нашей страны — Балтийск и Балтийскую косу.
Вы увидите западный военный городок, который совсем недавно был полностью закрыт для внешнего мира, узнаете его историю, увидите старый маяк, набережную.
Вас ждут удивительные находки Балтийской косы, среди которых — немецкая шифровальная машинка Энигма.
Вы увидите западный военный городок, который совсем недавно был полностью закрыт для внешнего мира, узнаете его историю, увидите старый маяк, набережную.
Вас ждут удивительные находки Балтийской косы, среди которых — немецкая шифровальная машинка Энигма.
Описание экскурсии
Что вас ждет Целью этого путешествие будет посещение самой западной точки нашей страны. Мы отправимся в Балтийск и на Балтийскую косу. Вы увидите западный военный городок, который совсем недавно был полностью закрыт для внешнего мира. Вы узнаете историю города, увидите старый маяк, набережную. Мы отправимся на пароме на Балтийскую косу. Там Вы посетите старый люнет и, при желании, узнаете военную историю этого стратегически важного места. Также вас ждут удивительные находки Балтийской, среди которых есть даже немецкая шифровальная машинка Энигма. Мы посетим Западный форт, который сейчас почти захвачен морем, и прогуляемся по побережью. Если вы не хотите возвращаться на пароме, то можете прокатиться на быстроходном катере и осмотреть Балтийск с моря. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер до Балтийска и обратно, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
билет на паром 50 руб. /чел., • экскурсия в Старом люнете 500 руб. /гр., • доставка на катере с косы на материк 150 руб. /чел., экскурсия на катере вокруг Балтийска — 1500 руб. (по желанию).
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Балтийская коса
Что включено
- Трансфер до Балтийска и обратно,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Билет на паром 50 руб. /чел.,
- Экскурсия в Старом люнете 500 руб. /груп.,
- Доставка на катере с косы на материк 150 руб. /чел., экскурсия на катере вокруг Балтийска - 1500 руб. (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу Вас по любому адресу Калининграде
Завершение: Я доставлю Вас по любому адресу Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Сегодня провели прекрасный и насыщенный день в Балтийске.
Были покарены природой Балтийской косы и конечно людьми с которыми встречались.
Конечно везение наше началось с самого утра,когда нам в качестве экскурсовода фирма по
Были покарены природой Балтийской косы и конечно людьми с которыми встречались.
Конечно везение наше началось с самого утра,когда нам в качестве экскурсовода фирма по
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К
Экскурсия была 100 из 100!
Стас забрал нас из отеля в Калининграде, по дороге в Балтийск рассказал про историю и географию края. В Балтийске и на косе показал всё интересные и знаковые места, помогал с фото)
Огромная ему благодарность!
Стас забрал нас из отеля в Калининграде, по дороге в Балтийск рассказал про историю и географию края. В Балтийске и на косе показал всё интересные и знаковые места, помогал с фото)
Огромная ему благодарность!
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М
Понравилось всё. Аккуратный водитель, ненавязчивая подача материала, интересные локации. Успехов🌺
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М
Очень познавательно, интересно. Решили приехать еще и подробнее рассмотреть сооружения.
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Б
Очень познавательно, интересно. Решили приехать еще и подробнее рассмотреть сооружения.
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Э
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