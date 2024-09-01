Что вас ждет Целью этого путешествие будет посещение самой западной точки нашей страны. Мы отправимся в Балтийск и на Балтийскую косу. Вы увидите западный военный городок, который совсем недавно был полностью закрыт для внешнего мира. Вы узнаете историю города, увидите старый маяк, набережную. Мы отправимся на пароме на Балтийскую косу. Там Вы посетите старый люнет и, при желании, узнаете военную историю этого стратегически важного места. Также вас ждут удивительные находки Балтийской, среди которых есть даже немецкая шифровальная машинка Энигма. Мы посетим Западный форт, который сейчас почти захвачен морем, и прогуляемся по побережью. Если вы не хотите возвращаться на пароме, то можете прокатиться на быстроходном катере и осмотреть Балтийск с моря. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер до Балтийска и обратно, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

билет на паром 50 руб. /чел., • экскурсия в Старом люнете 500 руб. /гр., • доставка на катере с косы на материк 150 руб. /чел., экскурсия на катере вокруг Балтийска — 1500 руб. (по желанию).