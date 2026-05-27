В маршруте — два разных города, отлично дополняющих друг друга местам. В Янтарном вы разберётесь, как рождается и обрабатывается «солнечный камень», пройдёте по одному из лучших пляжей региона и заглянете в старинный парк. А в Светлогорске окажетесь среди вилл и тихих улочек с курортным характером.

Описание экскурсии

Янтарная мануфактура (30 мин)

Вы увидите, как из сырья получается украшение или сувенир, разберётесь в этапах обработки янтаря и его свойствах. При желании сможете выбрать изделия и косметику на его основе.

Пляж с «Голубым флагом» (30 мин)

Выйдете к самому широкому песчаному пляжу области — первому в России, получившему международный знак качества. Оцените его чистоту и простор.

Парк имени Морица Беккера (1 ч)

Прогуляетесь по старинному саду, заложенному основателем промышленной добычи янтаря. Узнаете, как он появился, и увидите редкие деревья, привезённые со всего мира.

Светлогорск — бывший Раушен (2 ч)

Окажетесь в одном из самых атмосферных уголков региона. Узнаете, как город развивался от прусского курорта до современного центра отдыха, и почему его считают самым западным курортом России.

Органный зал в исторической капелле (30 мин)

Заглянете в старинное здание, где сегодня звучит орган. Узнаете, как появилась эта площадка и кто стоял за её созданием.

Организационные детали