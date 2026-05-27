Блестящий маршрут: из Калининграда в Янтарный и Светлогорск

Провести день на самых элегантных курортах Балтики и прогрузиться в мир янтаря
В маршруте — два разных города, отлично дополняющих друг друга местам.

В Янтарном вы разберётесь, как рождается и обрабатывается «солнечный камень», пройдёте по одному из лучших пляжей региона и заглянете в старинный парк. А в Светлогорске окажетесь среди вилл и тихих улочек с курортным характером.
Описание экскурсии

Янтарная мануфактура (30 мин)
Вы увидите, как из сырья получается украшение или сувенир, разберётесь в этапах обработки янтаря и его свойствах. При желании сможете выбрать изделия и косметику на его основе.

Пляж с «Голубым флагом» (30 мин)
Выйдете к самому широкому песчаному пляжу области — первому в России, получившему международный знак качества. Оцените его чистоту и простор.

Парк имени Морица Беккера (1 ч)
Прогуляетесь по старинному саду, заложенному основателем промышленной добычи янтаря. Узнаете, как он появился, и увидите редкие деревья, привезённые со всего мира.

Светлогорск — бывший Раушен (2 ч)
Окажетесь в одном из самых атмосферных уголков региона. Узнаете, как город развивался от прусского курорта до современного центра отдыха, и почему его считают самым западным курортом России.

Органный зал в исторической капелле (30 мин)
Заглянете в старинное здание, где сегодня звучит орган. Узнаете, как появилась эта площадка и кто стоял за её созданием.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером и микрофоном
  • В стоимость не входит питание: по маршруту будут остановки, где можно купить перекус или напитки
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в среду, пятницу и воскресенье в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2300 ₽
Дети до 16 лет2200 ₽
Пенсионеры2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У бывшего Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 73 туристов
Лицензированные гиды нашего агентства проводят экскурсии на туристических автобусах по Калининграду и области. В наших поездках ваша безопасность — приоритет, обеспечиваемый квалифицированными водителями с многолетним опытом. Обзорные экскурсии проводят знающие и полные энтузиазма гиды, благодаря которым вы увидите наши интересные места с неожиданных ракурсов. Будем рады приветствовать вас!

