Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной — Светлогорск. Здесь увидим старую архитектуру королевского курорта, виллы прошлого века и современные строения. В янтарной сокровищнице нашего региона — городе Янтарном прогуляемся по пляжу и старинному парку.
Описание экскурсии
Что вас ждет Светлогорск Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной. Вы сможете увидеть старую архитектуру королевского курорта, насладиться виллами начала прошлого века и сравнить их с современными виллами нынешних «королей». Вы познакомитесь с историей курорта в немецкое и советское время. Увидите, как живет город в условиях современности, узнаете обо всех важных людях и событиях города. Янтарный Затем мы отправимся к янтарной сокровищнице нашего региона, в городок, где добывается 90% мировых запасов янтаря. Вы посетите лучший пляж нашей страны, отмеченный международной наградой «Голубой флаг», прогуляетесь по старинному парку. При желании вы можем посетить янтарное производство и приобрести современные дизайнерские изделия из янтаря по самым выгодным на планете ценам. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
сувениры, янтарные украшения (по желанию).
по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Светлогорске:
- Улицы красивых вилл
- Вокзал
- Площадь
- Старый центр города
- Лиственничный парк
- Органный зал
- Современный центр города
- Променад
- Курхаус
- В Янтарном:
- Кирха
- Город мастеров
- Парк Морица Беккера
- Пляж
- Шлосс-отель
- Янтарная легенда
- Янтарное производство (по желанию)
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Сувениры, янтарные украшения (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас по любому адресу Калининграде
Завершение: Я доставлю вас по любому адресу Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Супер экскурсия! Нам открыли с самой прекрасной стороны как Калининград с его историей, так и Светлогорск с Янтарным. Экскурсовод Инна сочетает в себе удивительно глубокое знание истории своего края, тактичность и здравое чувство юмора. Самые прекрасные впечатления от поездки! Спасибо большое!
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Л
Нашим гидом была Лариса и это было увлекательное путешествие. Нам с погодой не повезло, но у Ларисы было все, чтобы экскурсия прошла максимально комфортно, а самое главное - наполненное интересным рассказом и красивыми местами. Рекомендую.
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А
Экскурсия нам очень понравилось. Лариса удивительный гид и замечательный человек - огромные знания, широкий кругозор, потрясающий язык. Не смотря на то, что были уже не первый раз в Калининграде и Светлогорске узнали очень много нового
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И
Отличная эскурсия. Интересно, информативно и многогранно: история и современность, сочетание прекрасной архитектуры с живописными природными ландшафтами, янтарный карьер и производство изделий из янтаря. Остались очень довольны!
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И
Отличная эскурсия. Интересно, информативно и многогранно: история и современность, сочетание прекрасной архитектуры с живописными природными ландшафтами, янтарный карьер и производство изделий из янтаря. Остались очень довольны!
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Е
Просто бесподобно! Инна замечательный экскурсовод и очень интересный человек! Поездка прошло незаметно, время мелькнуло одной минутой! Спасибо! Будем в Калининграде,- обязательно на экскурсию с Инной🙋♀️
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