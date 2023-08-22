Что вас ждет Светлогорск Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной. Вы сможете увидеть старую архитектуру королевского курорта, насладиться виллами начала прошлого века и сравнить их с современными виллами нынешних «королей». Вы познакомитесь с историей курорта в немецкое и советское время. Увидите, как живет город в условиях современности, узнаете обо всех важных людях и событиях города. Янтарный Затем мы отправимся к янтарной сокровищнице нашего региона, в городок, где добывается 90% мировых запасов янтаря. Вы посетите лучший пляж нашей страны, отмеченный международной наградой «Голубой флаг», прогуляетесь по старинному парку. При желании вы можем посетить янтарное производство и приобрести современные дизайнерские изделия из янтаря по самым выгодным на планете ценам. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• трансфер, • услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

сувениры, янтарные украшения (по желанию).