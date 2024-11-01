Оборонительная казарма «Кронпринц» — один из наиболее сохранившихся военных объектов в Кёнигсберге. Она вмещала в своих стенах и полк «наследных принцев», и бронемашины полицейского управления. Во внутреннем дворе разъезжали танки, а учащиеся мореходки играли в футбол. Мы заглянем во все уголки казармы и поймём, как «Кронпринц» менялся.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 19:00
Описание экскурсии
Верите ли вы в привидения? Мерещатся ли вам призрачные войны на руинах военных лет? Вздрагиваете ли вы от шороха в заброшенных зданиях? Мы — нет. И хотя наша экскурсия называется «Призрак наследного принца», к сверхъестественному она не имеет отношение. Правда, нервы мы вам всё равно пощекочем.
- Мы спустимся в холодные подвалы крепости
- Поднимемся к световому фонарю
- Прикоснёмся к истории кладоискательства в СССР
- Познакомимся с практичным подходом к обустройству оборонительных сооружений 19 века
Организационные детали
- Наша экскурсия построена по маршруту, согласованному с собственником здания. Каждое помещение, через которое мы проходим, безопасно для посетителей. Доступ в эти помещения есть только у нашей команды
- Экскурсия рекомендована взрослым и детям от 7 лет. Дети до 14 лет посещают экскурсию в сопровождении родителей
- Возьмите с собой фонарики и наденьте удобную обувь
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Литовского вала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Калининграде
Добрый день! Я консультант по локациям исследовательского туристического клуба. Вместе с командой мы изучаем труднодоступные места города и области. Стоим маршруты и проводим автомобильные выезды. Организовываем пешие прогулки. Благодаря работеЗадать вопрос
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