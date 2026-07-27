Вы путешествуете с детьми и размышляете, чем их увлечь? Я устрою для вас незабываемую квест-прогулку, чтобы ребята не скучали, а вы увидели всё самое интересное. Вы побываете в главных местах Калининграда и отыщете всю семью сказочных хомлинов, местных хранителей города. Их хитрые загадки помогут вам разгадать уникальный шифр — и найти клад!

Описание квеста

Мы с вами отправимся искать всех хомлинов — сказочных существ, которые живут у нас в городе. Они будут загадывать загадки, из ответов нам нужно будет составить секретное слово — это ключ к тайнику, в котором хранится клад! Но это уже в конце. А что же будет на самой прогулке?

На набережной Петра Великого вы поймёте, почему сыночку-хомлину дали имя Витя

вы поймёте, почему сыночку-хомлину дали имя Витя Далее на автомобиле мы поедем в Рыбную деревню , где вы услышите историю появления хомлинов в городе

, где вы услышите историю появления хомлинов в городе На Медовом мосту дедушка-хомлин загадает свою загадку и отправит нас к папе-хомлину. Мы перейдём через весь остров Канта . Где же он спрятался?

дедушка-хомлин загадает свою загадку и отправит нас к папе-хомлину. Мы перейдём через весь . Где же он спрятался? Возле Музея янтаря бабушка-хомлин поделится секретом: как же так вышло, что именно в Калининградской области сосредоточено 90% мирового запаса этого камня?

бабушка-хомлин поделится секретом: как же так вышло, что именно в Калининградской области сосредоточено 90% мирового запаса этого камня? У башни Врангеля пошлём воздушный поцелуй маме-хомлину и направимся ко входу в Калининградский зоопарк на автомобиле

пошлём воздушный поцелуй маме-хомлину и направимся ко входу в на автомобиле В историческом районе, примыкающем к Амалиенау , вам предстоит найти самого маленького хомлина. Если сможете, расшифруете кодовое слово, тогда клад ваш!

, вам предстоит найти самого маленького хомлина. Если сможете, расшифруете кодовое слово, тогда клад ваш! Познакомившись со всей семейкой, заедем к ним в гости домой, в кафе-лавку хомлинов, где у вас будет возможность купить все фигурки по цене от производителя. А также уникальные украшения, которые делают сами хомлины. По желанию, можете остаться в кафе, съесть бабушкину кашу, салат «Не-винегрет» и попробовать уникальный чай. Вы пили когда-нибудь чай из неба? Нет? Бабушка-хомлин умеет его делать.

Организационные детали