Olga — ваш гид в Калининграде

Провёл экскурсии для 100 туристов

Всем привет! Меня зовут Ольга, и я с радостью познакомлю вас с родным Калининградом. Почему гости города выбирают меня? Не буду скромничать: у меня большой опыт в туризме, я с радостью отвечаю на любые вопросы, не смотрю на часы и при этом мы никуда не опаздываем. Со мной интересно не только взрослым, но и подросткам — все мои экскурсии проходят легко и позитивно. Уверена, нам с вами по пути!

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