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«Весёлая семейка»: квест-прогулка с поиском клада

Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящее сокровище
Вы путешествуете с детьми и размышляете, чем их увлечь? Я устрою для вас незабываемую квест-прогулку, чтобы ребята не скучали, а вы увидели всё самое интересное.

Вы побываете в главных местах Калининграда и отыщете всю семью сказочных хомлинов, местных хранителей города. Их хитрые загадки помогут вам разгадать уникальный шифр — и найти клад!
5
124 отзыва
«Весёлая семейка»: квест-прогулка с поиском клада
«Весёлая семейка»: квест-прогулка с поиском клада
«Весёлая семейка»: квест-прогулка с поиском клада

Описание квеста

Мы с вами отправимся искать всех хомлинов — сказочных существ, которые живут у нас в городе. Они будут загадывать загадки, из ответов нам нужно будет составить секретное слово — это ключ к тайнику, в котором хранится клад! Но это уже в конце. А что же будет на самой прогулке?

  • На набережной Петра Великого вы поймёте, почему сыночку-хомлину дали имя Витя
  • Далее на автомобиле мы поедем в Рыбную деревню, где вы услышите историю появления хомлинов в городе
  • На Медовом мосту дедушка-хомлин загадает свою загадку и отправит нас к папе-хомлину. Мы перейдём через весь остров Канта. Где же он спрятался?
  • Возле Музея янтаря бабушка-хомлин поделится секретом: как же так вышло, что именно в Калининградской области сосредоточено 90% мирового запаса этого камня?
  • У башни Врангеля пошлём воздушный поцелуй маме-хомлину и направимся ко входу в Калининградский зоопарк на автомобиле
  • В историческом районе, примыкающем к Амалиенау, вам предстоит найти самого маленького хомлина. Если сможете, расшифруете кодовое слово, тогда клад ваш!
  • Познакомившись со всей семейкой, заедем к ним в гости домой, в кафе-лавку хомлинов, где у вас будет возможность купить все фигурки по цене от производителя. А также уникальные украшения, которые делают сами хомлины. По желанию, можете остаться в кафе, съесть бабушкину кашу, салат «Не-винегрет» и попробовать уникальный чай. Вы пили когда-нибудь чай из неба? Нет? Бабушка-хомлин умеет его делать.

Организационные детали

  • Прогулка проходит в авто-пешеходном формате, трансфер в пределах города по программе входит в стоимость. За рулём буду я, взять могу максимум 4 пассажира
  • Квест рассчитан на всю семью, лучше всего подойдёт для детей от 6 до 14 лет
  • Детского автокресла в автомобиле нет, только один бустер

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1159 туристов
С радостью познакомлю вас с родным Калининградом. Почему гости города выбирают меня? Не буду скромничать: у меня большой опыт в организации квестов, я с радостью отвечаю на любые вопросы, не
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смотрю на часы и при этом мы никуда не опаздываем. Со мной интересно не только взрослым, но и подросткам — все мои квесты проходят легко и позитивно. Уверена, нам с вами по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 124 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Светлана
Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и его маленьких сказочных персонажах. Ребёнок изначально не очень хотел экскурсию, да еще и на
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3 часа. Но, в процессе экскурсии Ольга настолько заинтересовала его своим рассказом, что у него появился азарт и желание двигаться дальше и внимательно слушать.
Итог: ребёнок очень доволен, гид замечательный, располагает к себе и взрослых и детей, что важно)
Огромное спасибо, было весело и интересно)

Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и
Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и
Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и
Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и
Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и
Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и
Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и
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Ю
Хочеться сказать, огромное спасибо Ольге,было все круто 💕даже для взрослых.
Хочеться сказать, огромное спасибо Ольге,было все круто 💕даже для взрослых.
Хочеться сказать, огромное спасибо Ольге,было все круто 💕даже для взрослых.
Хочеться сказать, огромное спасибо Ольге,было все круто 💕даже для взрослых.
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Наталья
отличная экскурсия для тех, кто хочет «собрать» всех хомлинов за один раз. Во время экскурсии вам расскажут не только про них, но и про город. самое сложное на экскурсии «отключить» взрослого и дать детям самим решать загадки квеста:))
Благодаря этой экскурсии я запомнила все имена хомлинов!:)
отличная экскурсия для тех, кто хочет «собрать» всех хомлинов за один раз. Во время экскурсии вам
отличная экскурсия для тех, кто хочет «собрать» всех хомлинов за один раз. Во время экскурсии вам
отличная экскурсия для тех, кто хочет «собрать» всех хомлинов за один раз. Во время экскурсии вам
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Ирина
Нам очень понравилась экскурсия- квест с Ольгой! Ребенку было занимательно и весело. Мы заказывали экскурсию сразу по прилету - отличное начало для знакомства с городом. Спасибо, Ольга!
Нам очень понравилась экскурсия- квест с Ольгой! Ребенку было занимательно и весело. Мы заказывали экскурсию сразу
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Сафонова
Отличные впечатления от квеста. И взрослым и детям было интересно! Ольга замечательный и интересный экскурсовод! Большое спасибо от всей нашей семьи, все остались довольны!!!
Отличные впечатления от квеста. И взрослым и детям было интересно! Ольга замечательный и интересный экскурсовод! Большое
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Ольга
Наипрекраснейшая и интересная экскурсия!!! Брала для ребенка 9 лет, но и нам,взрослым очень понравилась!!!!! Ольга прекрасный экскурсовод!!!! Рассказывала все очень интересно. 3-хчасовая экскурсия пролетела незаметно. Однозначно рекомендую этого экскурсовода.
Наипрекраснейшая и интересная экскурсия!!! Брала для ребенка 9 лет, но и нам,взрослым очень понравилась!!!!! Ольга прекрасный
Наипрекраснейшая и интересная экскурсия!!! Брала для ребенка 9 лет, но и нам,взрослым очень понравилась!!!!! Ольга прекрасный
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