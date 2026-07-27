Вы путешествуете с детьми и размышляете, чем их увлечь? Я устрою для вас незабываемую квест-прогулку, чтобы ребята не скучали, а вы увидели всё самое интересное.
Вы побываете в главных местах Калининграда и отыщете всю семью сказочных хомлинов, местных хранителей города. Их хитрые загадки помогут вам разгадать уникальный шифр — и найти клад!
Вы побываете в главных местах Калининграда и отыщете всю семью сказочных хомлинов, местных хранителей города. Их хитрые загадки помогут вам разгадать уникальный шифр — и найти клад!
Описание квеста
Мы с вами отправимся искать всех хомлинов — сказочных существ, которые живут у нас в городе. Они будут загадывать загадки, из ответов нам нужно будет составить секретное слово — это ключ к тайнику, в котором хранится клад! Но это уже в конце. А что же будет на самой прогулке?
- На набережной Петра Великого вы поймёте, почему сыночку-хомлину дали имя Витя
- Далее на автомобиле мы поедем в Рыбную деревню, где вы услышите историю появления хомлинов в городе
- На Медовом мосту дедушка-хомлин загадает свою загадку и отправит нас к папе-хомлину. Мы перейдём через весь остров Канта. Где же он спрятался?
- Возле Музея янтаря бабушка-хомлин поделится секретом: как же так вышло, что именно в Калининградской области сосредоточено 90% мирового запаса этого камня?
- У башни Врангеля пошлём воздушный поцелуй маме-хомлину и направимся ко входу в Калининградский зоопарк на автомобиле
- В историческом районе, примыкающем к Амалиенау, вам предстоит найти самого маленького хомлина. Если сможете, расшифруете кодовое слово, тогда клад ваш!
- Познакомившись со всей семейкой, заедем к ним в гости домой, в кафе-лавку хомлинов, где у вас будет возможность купить все фигурки по цене от производителя. А также уникальные украшения, которые делают сами хомлины. По желанию, можете остаться в кафе, съесть бабушкину кашу, салат «Не-винегрет» и попробовать уникальный чай. Вы пили когда-нибудь чай из неба? Нет? Бабушка-хомлин умеет его делать.
Организационные детали
- Прогулка проходит в авто-пешеходном формате, трансфер в пределах города по программе входит в стоимость. За рулём буду я, взять могу максимум 4 пассажира
- Квест рассчитан на всю семью, лучше всего подойдёт для детей от 6 до 14 лет
- Детского автокресла в автомобиле нет, только один бустер
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1159 туристов
С радостью познакомлю вас с родным Калининградом. Почему гости города выбирают меня? Не буду скромничать: у меня большой опыт в организации квестов, я с радостью отвечаю на любые вопросы, не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 124 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Квест-прогулка прошла на одном дыхании. 3 часа пролетели незаметно в увлекательный беседе, рассказе о городе и его маленьких сказочных персонажах. Ребёнок изначально не очень хотел экскурсию, да еще и на
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Ю
Хочеться сказать, огромное спасибо Ольге,было все круто 💕даже для взрослых.
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отличная экскурсия для тех, кто хочет «собрать» всех хомлинов за один раз. Во время экскурсии вам расскажут не только про них, но и про город. самое сложное на экскурсии «отключить» взрослого и дать детям самим решать загадки квеста:))
Благодаря этой экскурсии я запомнила все имена хомлинов!:)
Благодаря этой экскурсии я запомнила все имена хомлинов!:)
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Нам очень понравилась экскурсия- квест с Ольгой! Ребенку было занимательно и весело. Мы заказывали экскурсию сразу по прилету - отличное начало для знакомства с городом. Спасибо, Ольга!
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Отличные впечатления от квеста. И взрослым и детям было интересно! Ольга замечательный и интересный экскурсовод! Большое спасибо от всей нашей семьи, все остались довольны!!!
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Наипрекраснейшая и интересная экскурсия!!! Брала для ребенка 9 лет, но и нам,взрослым очень понравилась!!!!! Ольга прекрасный экскурсовод!!!! Рассказывала все очень интересно. 3-хчасовая экскурсия пролетела незаметно. Однозначно рекомендую этого экскурсовода.
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