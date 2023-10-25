Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища
Вы путешествуете с детьми и размышляете, чем их увлечь? На исторических экскурсиях они то и дело спрашивают: «А когда уже все?». Я устрою для вас квест-прогулку, чтобы малыши не скучали, а вы увидели всё самое интересное. Вы побываете в главных местах Калининграда и отыщете всю семью хомлинов, местных талисманов. Их имена помогут вам разгадать шифр — и найти клад!
Ближайшие даты:
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29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами отправимся искать всех хомлинов — сказочных существ, которые живут у нас в городе. Они будут загадывать загадки, из ответов нам нужно будет составить секретное слово — это ключ к тайнику, в котором хранится клад! Но это уже в конце. А что же будет на самой экскурсии?
- На набережной Петра Великого вы узнаете, что общего между хомлинами и морем.
- Далее на автомобиле мы поедем в Рыбную деревню, где вы услышите историю появления хомлинов в городе.
- По Медовом мосту пешком перейдём на остров Канта и выясним, куда исчез целый средневековый город, когда-то расположенный здесь.
- Возле Музея янтаря я поделюсь секретом: как же так вышло, что именно в Калининградской области сосредоточено 90% мирового запаса этого камня?
- От башни Врангеля направимся ко входу в Калининградский зоопарк, за историями его обитателей.
- В историческом районе Амалиенау вам предстоит найти самого маленького хомлина, вспомнить всех его родственников и собрать кодовое слово из их имён. Если всё получится, клад ваш!
- Познакомившись со всей семейкой, заедем к ним домой, в мастерскую хомлинов, где у вас будет возможность купить все фигурки по цене от производителя.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, трансфер в пределах города по программе входит в стоимость. За рулём буду я, взять могу максимум 4 пассажира.
- Экскурсия рассчитана на всю семью, лучше всего подойдёт для детей от 3 до 14 лет
- Детского автокресла в автомобиле нет. По договоренности могу арендовать его под рост и вес вашего малыша. Стоимость проката примерно 250-300 руб., оплачивается отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 100 туристов
Всем привет! Меня зовут Ольга, и я с радостью познакомлю вас с родным Калининградом. Почему гости города выбирают меня? Не буду скромничать: у меня большой опыт в туризме, я с радостью отвечаю на любые вопросы, не смотрю на часы и при этом мы никуда не опаздываем. Со мной интересно не только взрослым, но и подросткам — все мои экскурсии проходят легко и позитивно. Уверена, нам с вами по пути!
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