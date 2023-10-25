«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада

Обойти все места обитания хомлинов в Калининграде и найти настоящие сокровища

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Вы путешествуете с детьми и размышляете, чем их увлечь? На исторических экскурсиях они то и дело спрашивают: «А когда уже все?». Я устрою для вас квест-прогулку, чтобы малыши не скучали, а вы увидели всё самое интересное. Вы побываете в главных местах Калининграда и отыщете всю семью хомлинов, местных талисманов. Их имена помогут вам разгадать шифр — и найти клад!
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
«Веселая семейка»: квест-экскурсия с поиском клада
Ближайшие даты:
25
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами отправимся искать всех хомлинов — сказочных существ, которые живут у нас в городе. Они будут загадывать загадки, из ответов нам нужно будет составить секретное слово — это ключ к тайнику, в котором хранится клад! Но это уже в конце. А что же будет на самой экскурсии?

  • На набережной Петра Великого вы узнаете, что общего между хомлинами и морем.
  • Далее на автомобиле мы поедем в Рыбную деревню, где вы услышите историю появления хомлинов в городе.
  • По Медовом мосту пешком перейдём на остров Канта и выясним, куда исчез целый средневековый город, когда-то расположенный здесь.
  • Возле Музея янтаря я поделюсь секретом: как же так вышло, что именно в Калининградской области сосредоточено 90% мирового запаса этого камня?
  • От башни Врангеля направимся ко входу в Калининградский зоопарк, за историями его обитателей.
  • В историческом районе Амалиенау вам предстоит найти самого маленького хомлина, вспомнить всех его родственников и собрать кодовое слово из их имён. Если всё получится, клад ваш!
  • Познакомившись со всей семейкой, заедем к ним домой, в мастерскую хомлинов, где у вас будет возможность купить все фигурки по цене от производителя.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате, трансфер в пределах города по программе входит в стоимость. За рулём буду я, взять могу максимум 4 пассажира.
  • Экскурсия рассчитана на всю семью, лучше всего подойдёт для детей от 3 до 14 лет
  • Детского автокресла в автомобиле нет. По договоренности могу арендовать его под рост и вес вашего малыша. Стоимость проката примерно 250-300 руб., оплачивается отдельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Для пенсионеров
Летние
Амалиенау
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Остров Канта
Природа и пейзажи
Хомлины
Для детей
Для студентов
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