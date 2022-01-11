Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Калининград — не то место где вы вышли в центре и увидели всё самое интересное. Город интересен своими окраинами. Калининград он в деталях. Это тот редкий город, который нужно уметь «прочесть», и тогда вы влюбитесь в него всей душой.

Мы прогуляемся с вами не только по Калининграду, но и по призрачному Кёнигсбергу. Узнаем, как зарождался город, какие известные люди здесь жили. Пронесёмся через века от тевтонских рыцарей до нацистских преступников.

Как вы уже догадались, без хорошего, дипломированного экскурсовода сделать это будет очень трудно.

На маршруте 5 остановок

1. Остров Канта. И Кафедральный собор

2. Кирха креста

3. Бранденбургские ворота

4. Район Ратсхоф (район рабочих)

5. Район Амалиенау (район богатых)

Проедемся по главной улице Лен. пр-т, ул. Черняховского, Литовский вал. вдоль второго оборонительного вала, увидим башню «Дона», Росгартенские ворота, Королевские ворота, Мост «Высокий», калининградский торговый порт, проспект мира вдоль зоопарка и театра королевы Луизы. Завершим возле музея Мирового океана.