Кёнигсберг - город призрак

Калининград - не то место где вы вышли в центре и увидели всё самое интересное

Индивидуально
для 4 чел.
Калининград — не то место где вы вышли в центре и увидели всё самое интересное.

Город интересен своими окраинами.

Калининград он в деталях.

Это тот редкий город, который нужно уметь «прочесть», и тогда вы влюбитесь в него всей душой.
Кёнигсберг - город призрак
Кёнигсберг - город призрак
Кёнигсберг - город призрак
Кёнигсберг - город призрак
Кёнигсберг - город призрак
Кёнигсберг - город призрак
Кёнигсберг - город призрак

Что вы можете увидеть 🤩

  • Амалиенау
  • Астрономический бастион
  • Бастион Грольман
  • Бранденбургские ворота в Калининграде
  • Казарма Кронпринц
  • Кафедральный собор в Калининграде
  • Кирха памяти королевы Луизы
  • Кирха Святого Семейства
  • Королевские ворота
  • Медовый мост
  • Остров Канта
  • Площадь Победы
  • Ратсхоф
  • Россгартенские ворота
  • Рыбная деревня
  • Северный вокзал
  • Центральный парк Калининграда
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Калининград — не то место где вы вышли в центре и увидели всё самое интересное. Город интересен своими окраинами. Калининград он в деталях. Это тот редкий город, который нужно уметь «прочесть», и тогда вы влюбитесь в него всей душой.
Мы прогуляемся с вами не только по Калининграду, но и по призрачному Кёнигсбергу. Узнаем, как зарождался город, какие известные люди здесь жили. Пронесёмся через века от тевтонских рыцарей до нацистских преступников.
Как вы уже догадались, без хорошего, дипломированного экскурсовода сделать это будет очень трудно.
На маршруте 5 остановок
1. Остров Канта. И Кафедральный собор
2. Кирха креста
3. Бранденбургские ворота
4. Район Ратсхоф (район рабочих)

5. Район Амалиенау (район богатых)

Проедемся по главной улице Лен. пр-т, ул. Черняховского, Литовский вал. вдоль второго оборонительного вала, увидим башню «Дона», Росгартенские ворота, Королевские ворота, Мост «Высокий», калининградский торговый порт, проспект мира вдоль зоопарка и театра королевы Луизы. Завершим возле музея Мирового океана.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Набережная Петра Великого 1
Когда и сколько длится
Когда: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье

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