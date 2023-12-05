Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам

Групповая экскурсия в Калининграде
История рыцарства — неотъемлемая часть истории Калининграда (Кёнигсберга).

Практически в каждом городе нашей области вы сможете найти призраки и тени настоящих орденских замков XIII—XIV веков. Мы покажем вам самые сохранившиеся из них.
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Призраки орденских замков - увлекательный тур по рыцарским замкам
Ближайшие даты:
5
дек
7
дек
9
дек
12
дек
14
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16
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2 000 ₽
Пенсионный1 900 ₽
Детский1 900 ₽

Что вас ожидает:

  • Замок Вальдау
  • Замок Тапиау
  • Город Гвардейск
  • Домик Ловиса Коринта
  • Городская ратуша
  • Набережная реки Дейма и многое другое

Описание

Что вас ожидает: Мы с вами побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей. Замок является одним из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей. Сегодня музей предлагает своим гостям много интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена, Королевства Пруссия и т. д. Затем мы направимся к рыцарскому замку Тапиау в одноименном населенном пункте (сегодня г. Гвардейск). После чего нас ждет обзорная экскурсия по городу с осмотром его основных достопримечательностей: дом Ловиса Коринта, Православный храм святого пророка Иоанна Предтечи, памятник русским воинам четырех войн, ратуша Тапиау.

По вторникам, четвергам и субботам в 13:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Входные билеты в замки Вальдау и Тапиау
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Черняховского, 14 А
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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