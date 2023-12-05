Описание

Что вас ожидает: Мы с вами побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей. Замок является одним из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей. Сегодня музей предлагает своим гостям много интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена, Королевства Пруссия и т. д. Затем мы направимся к рыцарскому замку Тапиау в одноименном населенном пункте (сегодня г. Гвардейск). После чего нас ждет обзорная экскурсия по городу с осмотром его основных достопримечательностей: дом Ловиса Коринта, Православный храм святого пророка Иоанна Предтечи, памятник русским воинам четырех войн, ратуша Тапиау.