История рыцарства — неотъемлемая часть истории Калининграда (Кёнигсберга).
Практически в каждом городе нашей области вы сможете найти призраки и тени настоящих орденских замков XIII—XIV веков. Мы покажем вам самые сохранившиеся из них.
Практически в каждом городе нашей области вы сможете найти призраки и тени настоящих орденских замков XIII—XIV веков. Мы покажем вам самые сохранившиеся из них.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 000 ₽
|Пенсионный
|1 900 ₽
|Детский
|1 900 ₽
Что вас ожидает:
- Замок Вальдау
- Замок Тапиау
- Город Гвардейск
- Домик Ловиса Коринта
- Городская ратуша
- Набережная реки Дейма и многое другое
Описание
Что вас ожидает: Мы с вами побываем в замке Вальдау, построенном в 1264 году, где останавливалось посольство Петра I, а сейчас располагается частный музей. Замок является одним из немногих хорошо сохранившихся оборонительных сооружений тевтонских рыцарей. Сегодня музей предлагает своим гостям много интересных экспонатов, позволяющих ближе познакомиться с повседневной жизнью Тевтонского ордена, Королевства Пруссия и т. д. Затем мы направимся к рыцарскому замку Тапиау в одноименном населенном пункте (сегодня г. Гвардейск). После чего нас ждет обзорная экскурсия по городу с осмотром его основных достопримечательностей: дом Ловиса Коринта, Православный храм святого пророка Иоанна Предтечи, памятник русским воинам четырех войн, ратуша Тапиау.
По вторникам, четвергам и субботам в 13:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Входные билеты в замки Вальдау и Тапиау
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Черняховского, 14 А
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам, четвергам и субботам в 13:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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