Экскурсия в Балтийск из Калининграда

Экскурсия в Балтийск позволит не просто почувствовать непередаваемую атмосферу Балтики, но и...

Экскурсия в Балтийск позволит не просто почувствовать непередаваемую атмосферу Балтики, но и пополнить собственную копилку знаний.

Вы познакомитесь с ранее закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота.

Гостей ждёт набережная с различными кораблями, а также памятники Петру Великому и Елизавете Петровне.

Для вас открываются прекрасные виды на Балтийскую косу, морской пролив и местные красоты.
Экскурсия в Балтийск из Калининграда
Экскурсия в Балтийск из Калининграда
Экскурсия в Балтийск из Калининграда
Экскурсия в Балтийск из Калининграда
Экскурсия в Балтийск из Калининграда
Экскурсия в Балтийск из Калининграда

Что вы увидите 🤩

  • База Балтийского флота
  • Набережная
  • Памятники Петру Великому и Елизавете Петровне
  • Балтийская коса
  • Бело-красный маяк
Что вас ждет
Экскурсия в Балтийск позволит не просто почувствовать непередаваемую атмосферу Балтики, но и пополнить собственную копилку знаний.
Вы познакомитесь с ранее закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота, личными вещами флотоводцев, различными видами оружия и многим другим. Гостей ждёт набережная с различными кораблями, а также памятники Петру Великому и Елизавете Петровне, установленные здесь же. Последний, к слову, считается самым большим в России конным монументом этой императрице. Интересно, что пьедестал оформлен в виде форта — с его смотровой площадки открываются прекрасные виды на Балтийскую косу, морской пролив и местные красоты.
Традиционно привлекает туристов и знаменитый бело-красный маяк, созданный архитектором Шинкелем, который работал даже во время Великой Отечественной войны.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
8 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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