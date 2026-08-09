Экскурсия в Балтийск позволит не просто почувствовать непередаваемую атмосферу Балтики, но и пополнить собственную копилку знаний. Вы познакомитесь с ранее закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота.
Гостей ждёт набережная с различными кораблями, а также памятники Петру Великому и Елизавете Петровне. Для вас открываются прекрасные виды на Балтийскую косу, морской пролив и местные красоты.
Гостей ждёт набережная с различными кораблями, а также памятники Петру Великому и Елизавете Петровне. Для вас открываются прекрасные виды на Балтийскую косу, морской пролив и местные красоты.
Описание экскурсииЧто вас ждет Экскурсия в Балтийск позволит не просто почувствовать непередаваемую атмосферу Балтики, но и пополнить собственную копилку знаний. Вы познакомитесь с ранее закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота, личными вещами флотоводцев, различными видами оружия и многим другим. Гостей ждёт набережная с различными кораблями, а также памятники Петру Великому и Елизавете Петровне, установленные здесь же. Последний, к слову, считается самым большим в России конным монументом этой императрице. Интересно, что пьедестал оформлен в виде форта — с его смотровой площадки открываются прекрасные виды на Балтийскую косу, морской пролив и местные красоты. Традиционно привлекает туристов и знаменитый бело-красный маяк, созданный архитектором Шинкелем, который работал даже во время Великой Отечественной войны. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- База Балтийского флота
- Набережная
- Памятники Петру Великому и Елизавете Петровне
- Балтийская коса
- Бело-красный маяк
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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