Что вас ждет

Экскурсия в Балтийск позволит не просто почувствовать непередаваемую атмосферу Балтики, но и пополнить собственную копилку знаний.

Вы познакомитесь с ранее закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота, личными вещами флотоводцев, различными видами оружия и многим другим. Гостей ждёт набережная с различными кораблями, а также памятники Петру Великому и Елизавете Петровне, установленные здесь же. Последний, к слову, считается самым большим в России конным монументом этой императрице. Интересно, что пьедестал оформлен в виде форта — с его смотровой площадки открываются прекрасные виды на Балтийскую косу, морской пролив и местные красоты.

Традиционно привлекает туристов и знаменитый бело-красный маяк, созданный архитектором Шинкелем, который работал даже во время Великой Отечественной войны.