Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия в Балтийск позволит не просто почувствовать непередаваемую атмосферу Балтики, но и пополнить собственную копилку знаний. Вы познакомитесь с ранее закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота.



Гостей ждёт набережная с различными кораблями, а также памятники Петру Великому и Елизавете Петровне. Для вас открываются прекрасные виды на Балтийскую косу, морской пролив и местные красоты.

Gidy Gorode Ваш гид в Калининграде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 часов 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Экскурсия в Балтийск позволит не просто почувствовать непередаваемую атмосферу Балтики, но и пополнить собственную копилку знаний. Вы познакомитесь с ранее закрытой для свободного доступа базой Балтийского флота, личными вещами флотоводцев, различными видами оружия и многим другим. Гостей ждёт набережная с различными кораблями, а также памятники Петру Великому и Елизавете Петровне, установленные здесь же. Последний, к слову, считается самым большим в России конным монументом этой императрице. Интересно, что пьедестал оформлен в виде форта — с его смотровой площадки открываются прекрасные виды на Балтийскую косу, морской пролив и местные красоты. Традиционно привлекает туристов и знаменитый бело-красный маяк, созданный архитектором Шинкелем, который работал даже во время Великой Отечественной войны. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

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