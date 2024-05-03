Успеть всё! Большая обзорная экскурсия от Калининграда до окрестностей
За один день увидеть Калининград, Балтийск, Светлогорск, янтарное хранилище и замок Нессельбек
В окрестностях Калининграда и самом городе так много интересного, можно ли объехать всё за несколько часов? Мы выберем самое разнообразное: вы погрузитесь в историю Кёнигсберга и военного засекреченного Балтийска, погуляете по королевской здравнице — Светлогорску, полюбуетесь блеском янтаря и даже познакомитесь с культурой рыцарства. Наш маленький регион полон сюрпризов, которыми он с вами поделится!
Я познакомлю вас с тем, что осталось в новом Калининграде от старого Кёнигсберга: с местом, где стоял Королевский замок, кафедральным собором и островом Канта. Проедем и по современной части города, и я обязательно расскажу самое главное и интересное о его удивительной судьбе. Далее отправимся к западному форпосту — Балтийску, в прошлом именуемому Пиллау. Здесь вы услышите разнообразные легенды о том, что происходило в городе, который был закрыт до 1994 года, и рассмотрите военную архитектуру.
Янтарный край, королевский Светлогорск и замок Нессельбек
Вы наверняка знаете о «янтарной» славе Калининградской области. Но когда мы доберёмся до янтарного хранилища, вы откроете для себя все тайны балтийского камня и сможете даже увезти какой-нибудь с собой. Оттуда поедем в Раушен, а ныне Светлогорск — «Маленькую Швейцарию», которая была курортом королевского уровня. Зелень, потрясающие ландшафты, чудесные домики и истории Раушена не оставят вас равнодушными.
После экскурсии вы можете остаться в замке Нессельбек, чтобы попробовать «средневековые» яства и пиво по старинному рецепту, а также развлечься, как настоящие рыцари.
Организационные детали
Входные билеты в янтарное хранилище и обед оплачиваются дополнительно
Выезд и окончание экскурсии возможны в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
После экскурсии вы можете вернуться со мной в Калининград или остаться на ужин и рыцарское шоу в замке и вернуться самостоятельно
Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Путешественники несут ответственность за нанесение ущерба автомобилю
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 6222 туристов
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид-экскурсовод. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона. С радостью готова помочь организовать читать дальше
ваш отпуск так, как вам будет удобно, интересно и комфортно. Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию по области, Косе и Польше. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона! До встречи, друзья!
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Марина
3 мая 2024
Шикарная экскурсия, отличный гид, интересный маршрут!!! Своим ходом столько бы мы не посмотрели и не узнали даже за несколько дней! А тут всё за один день, на машине и в приятной компании! Нам очень понравилось! Всё было просто супер!
Л
Лия
9 апр 2024
Экскурсия с Артуром Альбертовичем (пишу с ИО, потому что звучит красиво:) ну в самое сердце! Более интересного рассказчика еще поискать надо! По поводу наполнения экскурсии расписывать не стану, мы охватили читать дальше
все и даже больше. Уже растрезвонили всем друзьям рекомендации на случай их приезда в Калининград. Ну и отдельно хотелось бы отметить сервис/организацию от момента бронирования экскурсии, когда Лариса не отказав, передала нас в руки Артура Альбертовича, и комфортный транспорт с напитками.
М
Марина
20 мар 2024
Замечательная экскурсия с Сергеем! Обычно мы оцениваем экскурсовода по структуре материала, форме подачи, качествам рассказчика - все это представлено у Сергея в полном объеме, но самое главное, что уже с читать дальше
первых минут экскурсии вы получаете замечательного друга. Несмотря на штормовую погоду и, внезапно захлестнувший нас снежный циклон, экскурсия прошла на одном дыхании. Знания экскурсовода позволяют получать ответы на вопросы об истории региона во всех временных периодах. Очень важно, что это не просто заученная информация, а постоянный живой диалог. Дополнительный бонус: Сергей - прекрасный водитель, уделяющий внимание всем просьбам пассажиров. Добавлю к этому безупречное чувство юмора, эрудицию, корректность - получаем портрет самого идеального провожатого по невероятному региону)))))
Екатерина
4 янв 2024
Мы были на экскурсии с Сергеем. Великолепный рассказчик с бархатным голосом. Экскурсия очень полная, хорошо структурирована. Рассказ длится без приувеличения нон-стоп. Много истории. Мы в полном восторге. Плюс Сергей очень аккуратный водитель. Рекомендую с большим удовольствием
Екатерина
22 ноя 2023
Сергей шикарный экскурсовод и специалист любящий свою работу! Были на индивидуальной экскурсии. Маршрут подобран удобно, учтены все пожелания. Сергей очень интересно и ненавязчиво рассказывает о всех достопримечательностях, встречающихся по маршруту. Знает историю практически каждого дома. Время пролетает незаметно, тем более в хорошей компании. Спасибо огромное за насыщенную программу и хорошее настроение! Также большое спасибо организатору Ларисе!
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Анастасия
1 окт 2023
Прекрасная экскурсия. Ездила с очень общительной и дружелюбной Надеждой, с которой все 8 часов пролетели незаметно, при этом не было чувства, что это чужой человек, а как будто уже хорошо читать дальше
знакомы. Было очень много информации, порадовало содержание, начиная от исторических фактов, заканчивая осведомлённостью о всех отраслях своей области. Я искренне удивлялась, как можно столько всего рассказать и не устать. Я путешествовала одна, поэтому мне было предложено сделать фотографии (и теперь я могу показать на фотографиях с поездки не только пейзажи, но и себя). И ещё очень порадовал маршрут. Мы побывали как в маленьком военном городке под названием Балтийск, так и в более туристических Светлогорске и Янтарном. По пути заезжали в магазины, где можно присмотреть подарки своим родным и друзьям. Также меня забрали и довезли прямо до хостела, место встречи обговариваются без проблем. В общем, советую от души, не пожалела о потраченных деньгах, думаю, это все окупилось сполна. Если не хотите ехать именно по этому маршруту, у них есть ещё несколько вариантов экскурсий, поэтому можете найти что-то для себя
И
Ирина
2 авг 2022
Отличное времяпрепровождения!!! Мы любим кататься на машине и узнавать что-то новое и интересное!!!! Эта экскурсия в себе эти моменты и собрала!!!! Мы получили впечатления о приморских городах и посёлках! Сейчас читать дальше
мы знаем, куда обязательно вернёмся!!! С нашим гидом Надеждой ездили на вторую экскурсию! Все в очередной раз прошло отлично!!! Надежда показала нам и ресторанчики, где можно вкусно и безопасно пообедать и магазинчики с изделиями из янтаря, сувенирами, местной рыбой! Но главное советовала, развлечения, которые интересны маленькому, шестилетнему путешественнику!!! Спасибо огромное!!!!
Татьяна
12 июля 2022
Очень познавательная, интересная, содержательная экскурсия! Незаметно прошли 8 часов. Лучшего гида не придумаешь. Много информации, антисказок, шуток. Спасибо большое!
Прогулка с Ларисой - это самое потрясающее, что со мной было за последнее время! За день мы объездили 5 городов и прогулялись во всех значимых и самых красивых местах. Я читать дальше
увидела то, что хотела увидеть. Узнала то, что хотела узнать.
Каждый из городов имеет свою особенную атмосферу и свой почерк. Балтийск - суровый и секретный город, величин и мощь кораблей и моря. Янтарный - солнечный и радостный город, везде продают Янтарь и все радуются жизни. Раушен - роскошный, богатый и нереально красивый. Зеленоградск - уютный, мягкий с котиками. Пионерский - Балтийский городок, с нереально аутентичной архитектурой.
Лариса не будет рассказывать вам то, что можно прочитать в интернете, с ней вы узнаете намного больше и глубже истерических фактов, моментов и таких историй, что цепляют за душу. Красота, величие и история не в инстаграмных местами, а в кусочках и в деталях!
Не хотелось прощаться с Ларисой, расстались чуть не со слезами! но я обязательно вернусь ещё))
Классно! Просто без преувеличения! 🙏🏽 Пусть это дело процветает!
О
Олег
25 окт 2021
Потрясающая экскурсия! Впечатления захлёстывают! Трудно поверить, что за экскурсию можно охватить так много - все ключевые достопримечательности не только области, но и Кёнигсберга. Время не чувствуется, настолько всё насыщено. Высшая оценка! Рекомендую! И немаловажный нюанс: отдыхаем в Светлогорске - отсюда и началась экскурсия, не пришлось никуда дополнительно ехать…
Е
Екатерина
12 окт 2021
Наше маленькое путешествие вел гид Павел - настоящий профессионал своего дела! Павел составил маршрут с учетом наших пожеланий и увез нас на целый день в другой мир, мир истории и приключений! Непринужденный рассказ и чувство юмора гида не давали нам заскучать ни минуты!
Лидия
17 авг 2021
Мы действительно успели всё. Посмотрели улочки Калининграда, на которых живёт дух Кёнигсберга. В Балтийске не только прогулялись по кромке Балтийского моря, но и нашли маленкие янтаринки. Природа и пляж Янтарного призвали нас вернуться ещё раз. От вида "Голубой бухты" захватило дух. Ну, а из Светлогорска просто не захотелось уезжать. Спасибо нашему гиду Артуру за интересное путешествие! Поезжайте, не пожалеете.
E
Ekaterina
26 мар 2021
Чудесная экскурсия. Замечательный экскурсовод. Мы успели проехать по трем городам Калининградской области, захватили историческую часть самого Калининграда. Лариса чудесный рассказчик, имеющий богатый запас знаний и интересных историй. Гибко подстраивалась под наши желания. Было очень интересно и познавательно. Спасибо большое за прекрасную экскурсию!
Д
Диана
14 фев 2021
Спасибо большое Ларисе за насыщенную экскурсию! У нас было два дня и один из них мы решили поехать на экскурсию, о чем ни разу не пожалели. Мы сделали круг и увидели большие белые пляжи с потрясающим видами. Если вы хотите насыщенно и интересно провести время, то рекомендуем даннную экскурсию. А Лариса подстроится под ваши предпочтения!
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