Жемчужина на Прегеле - кирха 1344 годапостройки, Хайлигенвальде. В настоящий момент кирха полностью сохранила свой аутентичный вид.
Водопад в Знаменске. Шум и свежеть бурлящей воды, а также живописные виды местной флоры.
Шлюз Мазурского канала № 5. Этот канал, один из нескольких памятников немецкому инженерному гению. Каналы были прорыты еще в 18 веке. Их бетонирование началось перед Второй мировой войной, но к сожалению так и не закончилось. После войны границы Кенигсберга прошли ровно между 10 шлюзами Мазурского канала. На современной территории Калининграда, как и на территории Польши находится по 5 шлюзов.
"Баварская улочка" в пос. Железнодорожный. Это прекрасное место находится на границе с Польшей. Восхитительно сохранившиеся отреставрированные бюргерские домики по одной из главных улочек поселка, Хаускрайс и кирха Гердауена станут Вашим любимыми воспоминаниями о Калининградской области.
Кирха Св. Геогра или Кирха Фридланда, внутри которой сохранился и действует подъем на башню и смотровую площадку, откуда видно весь городок! Крученый узкий подъем точно доставит Вам массу впечатлений.
Немецкие домики и подвесной мост в Правдинске. Пройдя через одну из улиц Правдинска, мы выйдем на подвесной мост, который ведет к старинной ГЭС с водопадом. Это одно из самых красивых и атмосферных мест в области. Такое вы точно не увидите нигде в России.
Правдинская ГЭС. Была построена немцами в 1920-ых годах, однако разрушена во время войны. К 1946 году, когда Кенигсберг отошел СССР, восстановлена, работает и производит электричество по сей день.
Заряженная комбинация из очаровательных и уникальных кирх и мощных инженерных сооружений
Что входит
услуги гида
транспорт
Что не входит
питание
Начало и место завершения
🚩 Ленинский проспект, 18
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 16 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.