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Instagram-тур "Аутентичный юг"

Цветные П.
Цветные П. – Гид из Калининграда
Instagram-тур "Аутентичный юг"
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 16 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"

Что вы увидите

  • Жемчужина на Прегеле - кирха 1344 годапостройки, Хайлигенвальде. В настоящий момент кирха полностью сохранила свой аутентичный вид.
  • Водопад в Знаменске. Шум и свежеть бурлящей воды, а также живописные виды местной флоры.
  • Шлюз Мазурского канала № 5. Этот канал, один из нескольких памятников немецкому инженерному гению. Каналы были прорыты еще в 18 веке. Их бетонирование началось перед Второй мировой войной, но к сожалению так и не закончилось. После войны границы Кенигсберга прошли ровно между 10 шлюзами Мазурского канала. На современной территории Калининграда, как и на территории Польши находится по 5 шлюзов.
  • "Баварская улочка" в пос. Железнодорожный. Это прекрасное место находится на границе с Польшей. Восхитительно сохранившиеся отреставрированные бюргерские домики по одной из главных улочек поселка, Хаускрайс и кирха Гердауена станут Вашим любимыми воспоминаниями о Калининградской области.
  • Кирха Св. Геогра или Кирха Фридланда, внутри которой сохранился и действует подъем на башню и смотровую площадку, откуда видно весь городок! Крученый узкий подъем точно доставит Вам массу впечатлений.
  • Немецкие домики и подвесной мост в Правдинске. Пройдя через одну из улиц Правдинска, мы выйдем на подвесной мост, который ведет к старинной ГЭС с водопадом. Это одно из самых красивых и атмосферных мест в области. Такое вы точно не увидите нигде в России.
  • Правдинская ГЭС. Была построена немцами в 1920-ых годах, однако разрушена во время войны. К 1946 году, когда Кенигсберг отошел СССР, восстановлена, работает и производит электричество по сей день.
Заряженная комбинация из очаровательных и уникальных кирх и мощных инженерных сооружений
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Ленинский проспект, 18
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"
Instagram-тур "Аутентичный юг"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Цветные П.
Цветные П.
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